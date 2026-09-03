Toshkentda asfalt o‘pirilib, mashinalar pachoqlandi — idoralarning ziddiyatli bayonotlari

·45·Jamiyat
Toshkentda asfalt o‘pirilib, mashinalar pachoqlandi — idoralarning ziddiyatli bayonotlari

Toshkent shahrining Yakkasaroy tumani Glinka ko‘chasida 3 sentyabr kuni yo‘l qoplamasi kutilmaganda o‘pirilib, jiddiy favqulodda holat yuzaga keldi. Hodisa aks etgan video va fotosuratlar tez fursatda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Tarqalgan kadrlarda bir nechta avtomobil jiddiy pachoqlangani, yo‘lning o‘rtasida ulkan o‘pirilish paydo bo‘lgani ko‘rinadi. Voqea joyida bir kishi jarohatlangan, hududda transport harakati cheklangan bo‘lib, poytaxtning turli kommunal tashkilotlari hodisa sabablari yuzasidan turlicha ma’lumot bermoqda.

Jarohatlangan fuqaro va pachoqlangan mashinalar: Hokimlik bayonoti

Hodisa oqibatlari bo‘yicha dastlabki rasmiy axborot Toshkent shahri hokimligi tomonidan berildi:

  • Bir kishi jabrlandi: Hokimlik ma’lumotiga ko‘ra, yo‘l o‘pirilishi natijasida bir nafar fuqaro yengil jarohat olgan va unga zudlik bilan voqea joyida zarur tez tibbiy yordam ko‘rsatilgan;

  • Avtomobillarga shikast yetdi: O‘pirilish joyida bir nechta avtotransport vositasi bosim va asfalt siniqlari ta’sirida pachoqlangan;

  • Transport harakati to‘xtatildi: Xavfsizlikni ta’minlash hamda avariya oqibatlarini bartaraf etish maqsadida Glinka ko‘chasining Shota Rustaveli ko‘chasiga olib chiquvchi qismida transport vositalari harakati vaqtincha to‘liq to‘xtatildi.

Toshkentda asfalt o‘pirilib, mashinalar pachoqlandi — idoralarning ziddiyatli bayonotlari

«Tarmoqlar aybdor emas»: Kommunal idoralarning ziddiyatli da’volari

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida hodisaga yuqori bosim ostidagi suv quvurining portlab ketgani sabab bo‘lgani haqidagi taxminlar keng tarqaldi. Biroq poytaxtning tegishli sohalari holat bo‘yicha turli xil bayonotlar bermoqda:

  • «Veolia Energy Tashkent» pozitsiyasi: Poytaxtning issiqlik ta’minotiga mas’ul korxona voqea joyiga avariya-tiklash brigadasi va mutaxassislari zudlik bilan yetib borganini bildirdi. Kompaniyaning dastlabki ma’lumotiga ko‘ra, hududda hozircha hech qanday issiq suv sizib chiqish holati qayd etilmagan va hodisa sabablari o‘rganilmoqda;

  • «Toshkent shahar suv ta’minoti» AJ raddiyasi: Mahkama mazkur avariya ichimlik suvi tarmoqlariga hech qanday aloqasi yo‘qligini, u aynan issiq suv tarmog‘ida yuzaga kelganini rasman ma’lum qildi;

  • «Hududgaz Poytaxt» tekshiruvi: Gaz ta’minoti filiali Glinka ko‘chasidan yuqori bosimli gaz quvuri o‘tmaganini hamda hodisaning tabiiy gaz tarmoqlari bilan bog‘liq emasligini, hech qanday gaz sizib chiqishi aniqlanmaganini ta’kidladi.

Ayni daqiqalarda favqulodda holat joyida mutaxassislar chuqur o‘rganish va yo‘lni tiklash ishlarini olib bormoqda. Tekshiruvlarning yakuniy natijasi va mutasaddilarning yakuniy xulosasi bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumot berilishi kutilmoqda.

Sizningcha, poytaxt ko‘chalarida bu kabi kutilmagan infratuzilmaviy avariyalarning ro‘y berishiga quvurlarning eskirgani sababmi yoki sifatsiz nazorat? Zarar ko‘rgan haydovchilarning kompensatsiyasini qaysi tashkilot to‘lab berishi kerak? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chegara postida 240 ming dollarni yashirin olib chiqmoqchi bo‘lganlar ushlandi (video)Chegara postida 240 ming dollarni yashirin olib chiqmoqchi bo‘lganlar ushlandi (video)Bugun, 18:58Soliq qarzi e’tiborsiz qolmadi: maxsus texnika xatlovga olindiSoliq qarzi e’tiborsiz qolmadi: maxsus texnika xatlovga olindiBugun, 18:42Ikki ijro ishi ikki oilaga yarashuv va xotirjamlik olib keldiIkki ijro ishi ikki oilaga yarashuv va xotirjamlik olib keldiBugun, 18:40Endi o‘zbekistonliklar Tailand vizasi uchun Moskvaga boradiEndi o‘zbekistonliklar Tailand vizasi uchun Moskvaga boradiBugun, 15:43Ishlaydigan onalarga farzandi bir yoshgacha nafaqa to‘lanadiIshlaydigan onalarga farzandi bir yoshgacha nafaqa to‘lanadiBugun, 13:49Toshkentda musiqali favvora kutilmaganda odamlar tomon suv sepb yubordiToshkentda musiqali favvora kutilmaganda odamlar tomon suv sepb yubordiBugun, 13:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq