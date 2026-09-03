Toshkentda asfalt o‘pirilib, mashinalar pachoqlandi — idoralarning ziddiyatli bayonotlari
Toshkent shahrining Yakkasaroy tumani Glinka ko‘chasida 3 sentyabr kuni yo‘l qoplamasi kutilmaganda o‘pirilib, jiddiy favqulodda holat yuzaga keldi. Hodisa aks etgan video va fotosuratlar tez fursatda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Tarqalgan kadrlarda bir nechta avtomobil jiddiy pachoqlangani, yo‘lning o‘rtasida ulkan o‘pirilish paydo bo‘lgani ko‘rinadi. Voqea joyida bir kishi jarohatlangan, hududda transport harakati cheklangan bo‘lib, poytaxtning turli kommunal tashkilotlari hodisa sabablari yuzasidan turlicha ma’lumot bermoqda.
Jarohatlangan fuqaro va pachoqlangan mashinalar: Hokimlik bayonoti
Hodisa oqibatlari bo‘yicha dastlabki rasmiy axborot Toshkent shahri hokimligi tomonidan berildi:
Bir kishi jabrlandi: Hokimlik ma’lumotiga ko‘ra, yo‘l o‘pirilishi natijasida bir nafar fuqaro yengil jarohat olgan va unga zudlik bilan voqea joyida zarur tez tibbiy yordam ko‘rsatilgan;
Avtomobillarga shikast yetdi: O‘pirilish joyida bir nechta avtotransport vositasi bosim va asfalt siniqlari ta’sirida pachoqlangan;
Transport harakati to‘xtatildi: Xavfsizlikni ta’minlash hamda avariya oqibatlarini bartaraf etish maqsadida Glinka ko‘chasining Shota Rustaveli ko‘chasiga olib chiquvchi qismida transport vositalari harakati vaqtincha to‘liq to‘xtatildi.
«Tarmoqlar aybdor emas»: Kommunal idoralarning ziddiyatli da’volari
Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida hodisaga yuqori bosim ostidagi suv quvurining portlab ketgani sabab bo‘lgani haqidagi taxminlar keng tarqaldi. Biroq poytaxtning tegishli sohalari holat bo‘yicha turli xil bayonotlar bermoqda:
«Veolia Energy Tashkent» pozitsiyasi: Poytaxtning issiqlik ta’minotiga mas’ul korxona voqea joyiga avariya-tiklash brigadasi va mutaxassislari zudlik bilan yetib borganini bildirdi. Kompaniyaning dastlabki ma’lumotiga ko‘ra, hududda hozircha hech qanday issiq suv sizib chiqish holati qayd etilmagan va hodisa sabablari o‘rganilmoqda;
«Toshkent shahar suv ta’minoti» AJ raddiyasi: Mahkama mazkur avariya ichimlik suvi tarmoqlariga hech qanday aloqasi yo‘qligini, u aynan issiq suv tarmog‘ida yuzaga kelganini rasman ma’lum qildi;
«Hududgaz Poytaxt» tekshiruvi: Gaz ta’minoti filiali Glinka ko‘chasidan yuqori bosimli gaz quvuri o‘tmaganini hamda hodisaning tabiiy gaz tarmoqlari bilan bog‘liq emasligini, hech qanday gaz sizib chiqishi aniqlanmaganini ta’kidladi.
Ayni daqiqalarda favqulodda holat joyida mutaxassislar chuqur o‘rganish va yo‘lni tiklash ishlarini olib bormoqda. Tekshiruvlarning yakuniy natijasi va mutasaddilarning yakuniy xulosasi bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumot berilishi kutilmoqda.
Sizningcha, poytaxt ko‘chalarida bu kabi kutilmagan infratuzilmaviy avariyalarning ro‘y berishiga quvurlarning eskirgani sababmi yoki sifatsiz nazorat? Zarar ko‘rgan haydovchilarning kompensatsiyasini qaysi tashkilot to‘lab berishi kerak? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…