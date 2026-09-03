Lyupcho Doriyev Superligada avgust oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildi

·7·Sport
Lyupcho Doriyev Superligada avgust oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildi

O‘zbekiston Professional futbol ligasi (O‘zPFL) ortda qolgan avgust oyi yakunlariga ko‘ra Superliganing «Eng yaxshi futbolchisi» nomini rasman e’lon qildi. Ekspertlar va muxlislar ovoziga asoslangan tanlovda Jizzaxning «So‘g‘diyona» klubi hujumchisi Lyupcho Doriyev oy laureati sifatida e’tirof etildi. Shimoliy makedoniyalik hujumchi so‘nggi oy mobaynida namoyish etgan sermahsulligi va yetakchilik sifatlari bilan jamoasining yuqori o‘rinlarga ko‘tarilishiga muhim hissa qo‘shdi.

Benefis oyi: Lyupcho Doriyevning fenomenal ko‘rsatkichlari

«So‘g‘diyona» hujumchisi avgust oyini chinakam yuksak kayfiyatda o‘tkazib, musobaqaning eng xavfli va foydali futbolchisiga aylandi:

  • 5 ta bahsda 8 ochko: Hujumchi o‘tgan oydagi 5 ta uchrashuvda maydonga tushib, o‘z hisobiga 5 ta gol va 3 ta golli uzatma yozdirib qo‘ydi;

  • Yuqori samaradorlik: Doriyev har bir bahsda o‘rtacha 1,6 ta golli harakatda bevosita ishtirok etib, hujumlarni yakunlash va sheriklariga imkoniyat yaratishda yuqori barqarorlik namoyish etdi.

Shiddatli poyga: Nomzodlar kuchli beshligida kimlar bor edi?

Oyning eng yaxshisi bo‘lish uchun raqobat nihoyatda keskin kechdi. Ramziy beshlikdan joy olgan boshqa da’vogarlar ham yuqori natijalar qayd etdi:

  • Husayn Norchayev («Navbahor»): 5 ta bahsda 6 ta gol. Oyning eng yaxshi to‘purari bo‘lgan yosh hujumchi namanganliklarning hujum chizig‘ida mutlaq yetakchilik qildi;

  • Vladimir Yovovich («Neftchi»): 5 ta bahsda 5 ta assist. Farg‘ona klubi pleymeykeri uzatmalar aniqligi bo‘yicha ligada tengsiz bo‘ldi;

  • Vladimir Rodich («Buxoro»): 5 ta bahsda 3 ta gol va 1 ta assist qayd etib, o‘z jamoasining muhim ochkolariga sababchi bo‘ldi;

  • Suhrob Nurulloyev («Lokomotiv»): 5 ta bahsda 2 ta gol va 2 ta golli pas bilan «temiryo‘lchilar»ning eng faol o‘yinchisi sifatida ajralib turdi.

Norchayev sof gollar soni bo‘yicha, Yovovich esa assistlar bo‘yicha oy yetakchisi bo‘lgan bo‘lsa-da, gol+pas tizimidagi umumiy foydalilik ko‘rsatkichi (5+3) Lyupcho Doriyevning oy qahramoniga aylanishini ta’minladi.

Sizningcha, avgust oyining eng yaxshi futbolchisi sovrini haqli ravishda Lyupcho Doriyevga berildimi yoki 6 ta gol urgan Husayn Norchayev yoxud 5 ta assist qayd etgan Vladimir Yovovich bunga loyiqroqmidi? Siz qaysi nomzodni tanlagan bo‘lardingiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Temur Kapadze Superligada avgust oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildiTemur Kapadze Superligada avgust oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildiBugun, 18:10APLda mavsum startining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? Da’vogarlar to‘rtligi...APLda mavsum startining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? Da’vogarlar to‘rtligi...Bugun, 18:06Javohir Sindarov Hindistonda katta turnirda ishtirok etadi...Javohir Sindarov Hindistonda katta turnirda ishtirok etadi...Bugun, 17:53Ange Postekoglu Al Nassr jamoasini tanlash sababini aytdiAnge Postekoglu Al Nassr jamoasini tanlash sababini aytdiBugun, 16:58Joze Mourinyo Lionel Messi va Julian Alvarez haqida fikr bildirdiJoze Mourinyo Lionel Messi va Julian Alvarez haqida fikr bildirdiBugun, 15:31Chelsi va Manchester Siti transferlari 350 million funtdan oshdiChelsi va Manchester Siti transferlari 350 million funtdan oshdiBugun, 15:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)