Lyupcho Doriyev Superligada avgust oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildi
O‘zbekiston Professional futbol ligasi (O‘zPFL) ortda qolgan avgust oyi yakunlariga ko‘ra Superliganing «Eng yaxshi futbolchisi» nomini rasman e’lon qildi. Ekspertlar va muxlislar ovoziga asoslangan tanlovda Jizzaxning «So‘g‘diyona» klubi hujumchisi Lyupcho Doriyev oy laureati sifatida e’tirof etildi. Shimoliy makedoniyalik hujumchi so‘nggi oy mobaynida namoyish etgan sermahsulligi va yetakchilik sifatlari bilan jamoasining yuqori o‘rinlarga ko‘tarilishiga muhim hissa qo‘shdi.
Benefis oyi: Lyupcho Doriyevning fenomenal ko‘rsatkichlari
«So‘g‘diyona» hujumchisi avgust oyini chinakam yuksak kayfiyatda o‘tkazib, musobaqaning eng xavfli va foydali futbolchisiga aylandi:
5 ta bahsda 8 ochko: Hujumchi o‘tgan oydagi 5 ta uchrashuvda maydonga tushib, o‘z hisobiga 5 ta gol va 3 ta golli uzatma yozdirib qo‘ydi;
Yuqori samaradorlik: Doriyev har bir bahsda o‘rtacha 1,6 ta golli harakatda bevosita ishtirok etib, hujumlarni yakunlash va sheriklariga imkoniyat yaratishda yuqori barqarorlik namoyish etdi.
Shiddatli poyga: Nomzodlar kuchli beshligida kimlar bor edi?
Oyning eng yaxshisi bo‘lish uchun raqobat nihoyatda keskin kechdi. Ramziy beshlikdan joy olgan boshqa da’vogarlar ham yuqori natijalar qayd etdi:
Husayn Norchayev («Navbahor»): 5 ta bahsda 6 ta gol. Oyning eng yaxshi to‘purari bo‘lgan yosh hujumchi namanganliklarning hujum chizig‘ida mutlaq yetakchilik qildi;
Vladimir Yovovich («Neftchi»): 5 ta bahsda 5 ta assist. Farg‘ona klubi pleymeykeri uzatmalar aniqligi bo‘yicha ligada tengsiz bo‘ldi;
Vladimir Rodich («Buxoro»): 5 ta bahsda 3 ta gol va 1 ta assist qayd etib, o‘z jamoasining muhim ochkolariga sababchi bo‘ldi;
Suhrob Nurulloyev («Lokomotiv»): 5 ta bahsda 2 ta gol va 2 ta golli pas bilan «temiryo‘lchilar»ning eng faol o‘yinchisi sifatida ajralib turdi.
Norchayev sof gollar soni bo‘yicha, Yovovich esa assistlar bo‘yicha oy yetakchisi bo‘lgan bo‘lsa-da, gol+pas tizimidagi umumiy foydalilik ko‘rsatkichi (5+3) Lyupcho Doriyevning oy qahramoniga aylanishini ta’minladi.
Sizningcha, avgust oyining eng yaxshi futbolchisi sovrini haqli ravishda Lyupcho Doriyevga berildimi yoki 6 ta gol urgan Husayn Norchayev yoxud 5 ta assist qayd etgan Vladimir Yovovich bunga loyiqroqmidi? Siz qaysi nomzodni tanlagan bo‘lardingiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…