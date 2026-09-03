Xiaomi Pad 9 Pro Max plansheti taqdim etildi
Xiaomi kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmasi — Xiaomi Pad 9 Pro Max planshetining ilk rasmiy tafsilotlarini oshkor qildi. Toʻliq taqdimot 7-sentabrga rejalashtirilgan boʻlsa-da, qurilmaning tashqi koʻrinishi va asosiy texnik xususiyatlari hoziroq eʼlon qilindi, bu esa texnologiya ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi planshet yupqa va toʻliq metall korpusda ishlab chiqarilgan boʻlib, uning dizayni zamonaviy talablarga toʻla javob beradi. Kompaniya qurilmani toʻq vin-qizil rangda namoyish etdi. Qizigʻi shundaki, aynan shunday rang kelgusida chiqishi kutilayotgan iPhone 18 Pro smartfonlariga ham tegishli boʻlishi taxmin qilinmoqda. Shuningdek, planshet uchun maxsus mos keluvchi rangdagi klaviatura ham taqdim etildi.
Noyob protsessor va yuqori unumdorlikQurilmaning orqa panelida choʻziq kamerachalar bloki hamda XRING logotipi joylashgan. Ushbu planshetning eng asosiy oʻziga xosligi sifatida unga oʻrnatilgan yangi flagman Xiaomi Xring O3 protsessori eʼtirof etilmoqda. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, mazkur protsessor AnTuTu тест sinovlarida 5 million balldan ortiq natija koʻrsatishga qodir.
Mazkur SoC 10 yadrodan iborat CPU (6+4 sxemasi boʻyicha) bilan jihozlangan boʻlib, uning maksimal chastotasi 4,35 gigagersni tashkil etadi. Shuningdek, qurilma uchinchi avlod nurlarni kuzatish (ray tracing) texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydigan 16 yadroli G2-Ultra NX grafik chipi bilan taʼminlangan. Bu esa oʻyinlar va ogʻir grafik ilovalarda yuqori tezlikni taʼminlaydi.
Katta ekran va noutbukga muqobil imkoniyatlarXiaomi Pad 9 Pro Max diagonali 13,3 dyuymga teng boʻlgan yirik displey bilan jihozlanmoqda. Bu esa foydalanuvchilarga kontentni qulay koʻrish va professional vazifalarni bajarishda keng imkoniyatlar ochadi. Yangi qurilma Xiaomi kompaniyasining HyperOS 4 operatsion tizimi oldindan oʻrnatilgan holda taqdim etiladigan ilk plansheti boʻlishi kutilmoqda.
Tizim katta ekranlarda samarali ishlash uchun maxsus optimizatsiyalangan boʻlib, planshet turli kompyuter darajasidagi ilovalarni qoʻllab-quvvatlaydi. Fizik klaviatura bilan birgalikda foydalanilganda, Xiaomi bu qurilmani shunchaki koʻngilochar vosita sifatida emas, balki muayyan ish jarayonlarida noutbukga munosib muqobil sifatida taklif etmoqda.
…