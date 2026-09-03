Xiaomi Pad 9 Pro Max plansheti taqdim etildi

·16·Texno
Xiaomi Pad 9 Pro Max plansheti taqdim etildi

Xiaomi kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmasi — Xiaomi Pad 9 Pro Max planshetining ilk rasmiy tafsilotlarini oshkor qildi. Toʻliq taqdimot 7-sentabrga rejalashtirilgan boʻlsa-da, qurilmaning tashqi koʻrinishi va asosiy texnik xususiyatlari hoziroq eʼlon qilindi, bu esa texnologiya ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi planshet yupqa va toʻliq metall korpusda ishlab chiqarilgan boʻlib, uning dizayni zamonaviy talablarga toʻla javob beradi. Kompaniya qurilmani toʻq vin-qizil rangda namoyish etdi. Qizigʻi shundaki, aynan shunday rang kelgusida chiqishi kutilayotgan iPhone 18 Pro smartfonlariga ham tegishli boʻlishi taxmin qilinmoqda. Shuningdek, planshet uchun maxsus mos keluvchi rangdagi klaviatura ham taqdim etildi.

Noyob protsessor va yuqori unumdorlik

Qurilmaning orqa panelida choʻziq kamerachalar bloki hamda XRING logotipi joylashgan. Ushbu planshetning eng asosiy oʻziga xosligi sifatida unga oʻrnatilgan yangi flagman Xiaomi Xring O3 protsessori eʼtirof etilmoqda. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, mazkur protsessor AnTuTu тест sinovlarida 5 million balldan ortiq natija koʻrsatishga qodir.

Mazkur SoC 10 yadrodan iborat CPU (6+4 sxemasi boʻyicha) bilan jihozlangan boʻlib, uning maksimal chastotasi 4,35 gigagersni tashkil etadi. Shuningdek, qurilma uchinchi avlod nurlarni kuzatish (ray tracing) texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydigan 16 yadroli G2-Ultra NX grafik chipi bilan taʼminlangan. Bu esa oʻyinlar va ogʻir grafik ilovalarda yuqori tezlikni taʼminlaydi.

Katta ekran va noutbukga muqobil imkoniyatlar

Xiaomi Pad 9 Pro Max diagonali 13,3 dyuymga teng boʻlgan yirik displey bilan jihozlanmoqda. Bu esa foydalanuvchilarga kontentni qulay koʻrish va professional vazifalarni bajarishda keng imkoniyatlar ochadi. Yangi qurilma Xiaomi kompaniyasining HyperOS 4 operatsion tizimi oldindan oʻrnatilgan holda taqdim etiladigan ilk plansheti boʻlishi kutilmoqda.

Tizim katta ekranlarda samarali ishlash uchun maxsus optimizatsiyalangan boʻlib, planshet turli kompyuter darajasidagi ilovalarni qoʻllab-quvvatlaydi. Fizik klaviatura bilan birgalikda foydalanilganda, Xiaomi bu qurilmani shunchaki koʻngilochar vosita sifatida emas, balki muayyan ish jarayonlarida noutbukga munosib muqobil sifatida taklif etmoqda.

XiaomiXiaomi Pad 9 Pro MaxHyperOSPlanshetTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiyada qattiq jismli batareyalar uchun yangi rekord oʻrnatildiYaponiyada qattiq jismli batareyalar uchun yangi rekord oʻrnatildiBugun, 19:22Saturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildiSaturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildiBugun, 17:58Venerada hayot qidirish missiyasi Neutron raketasiga bog‘lanib qoldiVenerada hayot qidirish missiyasi Neutron raketasiga bog‘lanib qoldiBugun, 17:22Fiziklar qorongʻi materiya zarrachasi boʻlishi mumkin boʻlgan sirli signalni qayd etdiFiziklar qorongʻi materiya zarrachasi boʻlishi mumkin boʻlgan sirli signalni qayd etdiBugun, 14:55Starlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlumStarlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlumBugun, 14:20iPhone 17 Pro 30 km balandlikdan tashlandi — natija hayratlanarliiPhone 17 Pro 30 km balandlikdan tashlandi — natija hayratlanarliBugun, 14:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi