Donut Lab qattiq holatdagi batareyasi 409 W•ch/kg zichlik koʻrsatdi

·15·Avto
Donut Lab qattiq holatdagi batareyasi 409 W•ch/kg zichlik koʻrsatdi

Donut Lab kompaniyasi oʻzining innovatsion qattiq holatdagi akkumulyator batareyasi boʻyicha mustaqil sinov natijalarini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Finlandiyadagi VTT tadqiqot markazida sinovdan oʻtgan Donut Battery V1.5 DL6 elementi 409,3 W•ch/kg hamda 804,7 W•ch/l energiya zichligini namoyish etdi. Ushbu koʻrsatkich zamonaviy elektromobillar bozorida jiddiy burilish yasashi mumkin boʻlgan texnologik yutuq sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinov jarayonlari 25 daraja Selsiy haroratida va 2,3 dan 4,25 voltgacha boʻlgan diapazonda amalga oshirilgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, erishilgan yuqori energiya zichligi bitta quvvatlanishda bosib oʻtiladigan masofani sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Biroq yuqori texnologik yutuqlarga qaramay, mutaxassislar va bozor tahlilchilari oldida turgan qator amaliy savollar hamon ochiq qolmoqda.

Ishlab chiqarish va rejalashtirilgan muddatlar

Mazkur loyihaning asosiy muammosi — uning sanoat miqyosida ishlab chiqarishga tayyorgarligi bilan bogʻliq. Kompaniya joriy yilning yanvar oyidayoq oʻzining qattiq holatdagi batareyasi seriyali avtomobillar uchun toʻliq tayyor ekanini va hatto Verge موتotsikllarida 2026-yilning birinchi choragidayoq paydo boʻlishini eʼlon qilgan edi.

Hozirda kuz oyi kirib kelganiga qaram mazkur innovatsion batareya bilan jihozlangan birorta ham seriyali transport vositasi yoʻllarda koʻrinish bermagan. Avtomobilsozlik sanoatida har qanday yangi texnologiya laboratoriya sinovlaridan tortib to ommaviy konveyergacha boʻlgan murakkab yoʻlni bosib oʻtishi talab etiladi, bu esa vaqt va qoʻshimcha sinovlarni talab qiladi.

Xavfsizlik va ekstremal sharoitlardagi barqarorlik

Shunga qaramay, Donut Battery akkumulyatorlarining eng asosiy va ustun jihati bu ularning xavfsizligidir. Konstruksiyada suyuq hamda yonuvchi elektrolitlarning mavjud emasligi yongʻin xavfini keskin kamaytiradi. Oʻtkazilgan sinovlar natijalari quyidagi muhim afzalliklarni koʻrsatdi:

  • Batareya -30 °C sovunda ham oʻz sigʻimining 99 foizdan ortigʻini saqlab qoladi
  • Elementlar 100 °C dan yuqori haroratlarda ham hech qanday degradatsiyasiz barqaror ishlaydi
Bunday ekstremal iqlim va harorat sharoitlariga chidamlilik mazkur texnologiyaning nafaqat yengil elektromobillar, balki boshqa ogʻir transport turlari uchun ham istiqbolli ekanini koʻrsatadi. Agar Donut Lab oʻz vaʼdalarini bajarib, seriyali ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻysa, bu transport sanoatida yangi davrni boshlab berishi shubhasiz.

Donut LabQattiq holatdagi batareyaElektromobilAvtomobil texnologiyalariVTT sinovlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geely besh daqiqada quvvatlovchi 1800 kW quvvatga ega stansiyalarni ishlab chiqmoqdaGeely besh daqiqada quvvatlovchi 1800 kW quvvatga ega stansiyalarni ishlab chiqmoqdaBugun, 13:24BYD xususiy uylar uchun quyosh elektr stansiyalarini taqdim etdiBYD xususiy uylar uchun quyosh elektr stansiyalarini taqdim etdiBugun, 09:557 oyda 263 mingdan ortiq yengil avtomobil ishlab chiqarildi — bozorda qaysi rusumlar peshqadam?7 oyda 263 mingdan ortiq yengil avtomobil ishlab chiqarildi — bozorda qaysi rusumlar peshqadam?Bugun, 09:37Kia AQSh bozorida yangi rekord oʻrnatdi va gibridlar savdosini keskin oshirdiKia AQSh bozorida yangi rekord oʻrnatdi va gibridlar savdosini keskin oshirdiBugun, 07:29Tarixiy inqiroz: Volkswagen 4 ta yirik zavodni yopib, 40 ming xodimni qisqartirmoqchiTarixiy inqiroz: Volkswagen 4 ta yirik zavodni yopib, 40 ming xodimni qisqartirmoqchiKecha, 20:26Mitsubishi kompaniyasi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini taqdim etdiMitsubishi kompaniyasi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini taqdim etdiKecha, 12:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Range Rover qanday qilib Rolls-Royce bilan raqobat qila oladi
Range Rover qanday qilib Rolls-Royce bilan raqobat qila oladi