Donut Lab qattiq holatdagi batareyasi 409 W•ch/kg zichlik koʻrsatdi
Donut Lab kompaniyasi oʻzining innovatsion qattiq holatdagi akkumulyator batareyasi boʻyicha mustaqil sinov natijalarini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Finlandiyadagi VTT tadqiqot markazida sinovdan oʻtgan Donut Battery V1.5 DL6 elementi 409,3 W•ch/kg hamda 804,7 W•ch/l energiya zichligini namoyish etdi. Ushbu koʻrsatkich zamonaviy elektromobillar bozorida jiddiy burilish yasashi mumkin boʻlgan texnologik yutuq sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sinov jarayonlari 25 daraja Selsiy haroratida va 2,3 dan 4,25 voltgacha boʻlgan diapazonda amalga oshirilgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, erishilgan yuqori energiya zichligi bitta quvvatlanishda bosib oʻtiladigan masofani sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Biroq yuqori texnologik yutuqlarga qaramay, mutaxassislar va bozor tahlilchilari oldida turgan qator amaliy savollar hamon ochiq qolmoqda.
Ishlab chiqarish va rejalashtirilgan muddatlarMazkur loyihaning asosiy muammosi — uning sanoat miqyosida ishlab chiqarishga tayyorgarligi bilan bogʻliq. Kompaniya joriy yilning yanvar oyidayoq oʻzining qattiq holatdagi batareyasi seriyali avtomobillar uchun toʻliq tayyor ekanini va hatto Verge موتotsikllarida 2026-yilning birinchi choragidayoq paydo boʻlishini eʼlon qilgan edi.
Hozirda kuz oyi kirib kelganiga qaram mazkur innovatsion batareya bilan jihozlangan birorta ham seriyali transport vositasi yoʻllarda koʻrinish bermagan. Avtomobilsozlik sanoatida har qanday yangi texnologiya laboratoriya sinovlaridan tortib to ommaviy konveyergacha boʻlgan murakkab yoʻlni bosib oʻtishi talab etiladi, bu esa vaqt va qoʻshimcha sinovlarni talab qiladi.
Xavfsizlik va ekstremal sharoitlardagi barqarorlikShunga qaramay, Donut Battery akkumulyatorlarining eng asosiy va ustun jihati bu ularning xavfsizligidir. Konstruksiyada suyuq hamda yonuvchi elektrolitlarning mavjud emasligi yongʻin xavfini keskin kamaytiradi. Oʻtkazilgan sinovlar natijalari quyidagi muhim afzalliklarni koʻrsatdi:
- Batareya -30 °C sovunda ham oʻz sigʻimining 99 foizdan ortigʻini saqlab qoladi
- Elementlar 100 °C dan yuqori haroratlarda ham hech qanday degradatsiyasiz barqaror ishlaydi
…