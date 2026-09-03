APLda mavsum startining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? Da’vogarlar to‘rtligi...

·10·Sport
APLda mavsum startining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? Da’vogarlar to‘rtligi...

Angliya Premer-ligasida yangi mavsum shiddatli boshlandi. APL matbuot xizmati avgust oyining yakunlariga ko‘ra «Oyning eng yaxshi murabbiyi» (Barclays Manager of the Month) sovriniga da’vogarlarning rasmiy ro‘yxatini e’lon qildi. Ushbu qisqa oylik oraliqda faqat to‘rt nafar mutaxassis o‘z jamoalari bilan yuz foizlik natija ko‘rsatishning uddasidan chiqdi.

Ro‘yxatdan yangi klublarda faoliyat boshlagan taniqli murabbiylar bilan birgalikda grandlar orasiga kutilmaganda qo‘shilgan sensatsion nomzod ham o‘rin olgan.

Mutlaq natija ko‘rsatgan nomzodlar va ularning ko‘rsatkichlari:

Nomzodlarning har biri avgust oyida ikkitadan uchrashuv o‘tkazib, maksimal ochko jamg‘ardi:

  • Xabi Alonso («Chelsi»): 2 ta g‘alaba, to‘plar nisbati +4. Londonliklar postiga kelgan ispaniyalik mutaxassis APLdagi faoliyatini juda ishonchli va hujumkor o‘yin bilan boshladi;

  • Enso Mareska («Manchester Siti»): 2 ta o‘yin, 2 ta g‘alaba, to‘plar nisbati +4. Pep Gvardiolaning ketishidan so‘ng «shaharliklar» boshqaruvini qo‘lga olgan italiyalik murabbiy tarkibdagi ulkan o‘zgarishlarga qaramay, dadil va g‘alabali start oldi;

  • Mikel Arteta («Arsenal»): 2 ta o‘yin, 2 ta g‘alaba, to‘plar nisbati +4. «Kanonirlar» ustozi jamoasi bilan an’anaviy barqarorlik namoyish etib, mavsumni chempionlik ambitsiyasi bilan boshlab berdi;

  • Sergey Yakirovich («Hall»): 2 ta o‘yin, 2 ta g‘alaba, to‘plar nisbati +3. Avgust oyining eng katta kashfiyoti — kamtarin «Hall» jamoasi ustozi liga gigantlari qatoridan munosib joy oldi.

G‘olib qachon aniqlanadi?

Oyning eng yaxshi murabbiyi nomi APL rasmiy saytidagi muxlislar ovozlari hamda futbol ekspertlaridan iborat maxsus hay’atning xulosasi asosida aniqlanadi. Ovoz berish yakunlari va g‘olib nomi rasman 11 sentyabr kuni e’lon qilinadi.

Sizningcha, avgust oyining eng yaxshi murabbiyi sovriniga kim ko‘proq haqli: yangi loyihalarini g‘alabalar bilan boshlagan Alonso va Mareskami, barqaror Artetami yoki grandlar orasida sensatsiya ko‘rsatgan Yakirovich? O‘z ovozingizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Temur Kapadze Superligada avgust oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildiTemur Kapadze Superligada avgust oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildiBugun, 18:10Lyupcho Doriyev Superligada avgust oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildiLyupcho Doriyev Superligada avgust oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 18:08Javohir Sindarov Hindistonda katta turnirda ishtirok etadi...Javohir Sindarov Hindistonda katta turnirda ishtirok etadi...Bugun, 17:53Ange Postekoglu Al Nassr jamoasini tanlash sababini aytdiAnge Postekoglu Al Nassr jamoasini tanlash sababini aytdiBugun, 16:58Joze Mourinyo Lionel Messi va Julian Alvarez haqida fikr bildirdiJoze Mourinyo Lionel Messi va Julian Alvarez haqida fikr bildirdiBugun, 15:31Chelsi va Manchester Siti transferlari 350 million funtdan oshdiChelsi va Manchester Siti transferlari 350 million funtdan oshdiBugun, 15:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)