APLda mavsum startining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? Da’vogarlar to‘rtligi...
Angliya Premer-ligasida yangi mavsum shiddatli boshlandi. APL matbuot xizmati avgust oyining yakunlariga ko‘ra «Oyning eng yaxshi murabbiyi» (Barclays Manager of the Month) sovriniga da’vogarlarning rasmiy ro‘yxatini e’lon qildi. Ushbu qisqa oylik oraliqda faqat to‘rt nafar mutaxassis o‘z jamoalari bilan yuz foizlik natija ko‘rsatishning uddasidan chiqdi.
Ro‘yxatdan yangi klublarda faoliyat boshlagan taniqli murabbiylar bilan birgalikda grandlar orasiga kutilmaganda qo‘shilgan sensatsion nomzod ham o‘rin olgan.
Mutlaq natija ko‘rsatgan nomzodlar va ularning ko‘rsatkichlari:
Nomzodlarning har biri avgust oyida ikkitadan uchrashuv o‘tkazib, maksimal ochko jamg‘ardi:
Xabi Alonso («Chelsi»): 2 ta g‘alaba, to‘plar nisbati +4. Londonliklar postiga kelgan ispaniyalik mutaxassis APLdagi faoliyatini juda ishonchli va hujumkor o‘yin bilan boshladi;
Enso Mareska («Manchester Siti»): 2 ta o‘yin, 2 ta g‘alaba, to‘plar nisbati +4. Pep Gvardiolaning ketishidan so‘ng «shaharliklar» boshqaruvini qo‘lga olgan italiyalik murabbiy tarkibdagi ulkan o‘zgarishlarga qaramay, dadil va g‘alabali start oldi;
Mikel Arteta («Arsenal»): 2 ta o‘yin, 2 ta g‘alaba, to‘plar nisbati +4. «Kanonirlar» ustozi jamoasi bilan an’anaviy barqarorlik namoyish etib, mavsumni chempionlik ambitsiyasi bilan boshlab berdi;
Sergey Yakirovich («Hall»): 2 ta o‘yin, 2 ta g‘alaba, to‘plar nisbati +3. Avgust oyining eng katta kashfiyoti — kamtarin «Hall» jamoasi ustozi liga gigantlari qatoridan munosib joy oldi.
G‘olib qachon aniqlanadi?
Oyning eng yaxshi murabbiyi nomi APL rasmiy saytidagi muxlislar ovozlari hamda futbol ekspertlaridan iborat maxsus hay’atning xulosasi asosida aniqlanadi. Ovoz berish yakunlari va g‘olib nomi rasman 11 sentyabr kuni e’lon qilinadi.
Sizningcha, avgust oyining eng yaxshi murabbiyi sovriniga kim ko‘proq haqli: yangi loyihalarini g‘alabalar bilan boshlagan Alonso va Mareskami, barqaror Artetami yoki grandlar orasida sensatsiya ko‘rsatgan Yakirovich? O‘z ovozingizni izohlarda qoldiring!
…