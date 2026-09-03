Temur Kapadze Superligada avgust oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildi

·1·Sport
Temur Kapadze Superligada avgust oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildi

O‘zbekiston Professional futbol ligasi (O‘zPFL) avgust oyi yakunlariga ko‘ra Superliganing «Eng yaxshi murabbiyi» sovrini g‘olibini rasman e’lon qildi. Namanganning «Navbahor» klubi bosh murabbiyi Temur Kapadze o‘tgan oydagi mahoratli boshqaruvi va mutlaq g‘alabali seriyasi bilan oy laureati sifatida tan olindi. Kapadze qo‘l ostida namanganliklar avgust oyida ochko yo‘qotmagan yagona jamoa bo‘lib, chempionlik poygasidagi o‘z pozitsiyasini sezilarli darajada mustahkamlab oldi.

Mutlaq g‘alabali yurish: Temur Kapadzening avgustdagi ko‘rsatkichlari

«Navbahor» ustozi o‘tgan oyda jamoasi bilan taktik jihatdan mukammal va sermahsul o‘yin namoyish etishga erishdi:

  • 5 bahsda 5 ta g‘alaba: Namanganliklar avgust oyida o‘tkazilgan barcha 5 uchrashuvda raqiblari ustidan g‘alaba qozonib, yuz foizlik natija qayd etdi (15 imkoniyatdan 15 ochko);

  • To‘plar farqi — 13:4: «Lochinlar» ushbu bahslarda raqiblar darvozasiga 13 ta gol urib, o‘z darvozasidan atigi 4 ta to‘p olib chiqdi;

  • Hujum va himoya uyg‘unligi: Jamoa nafaqat liganing eng yorqin hujum chizig‘ini ko‘rsatdi, balki mudofaada ham ishonchli harakat qilib, raqiblariga deyarli imkoniyat qoldirmadi.

Keskin raqobat: Da’vogarlar to‘rtligida kimlar bor edi?

Ushbu nufuzli nominatsiyada Temur Kapadzega chempionatning yana uch nafar tajribali va kuchli mutaxassisi jiddiy raqobat taqdim etdi:

  • Ulug‘bek Baqoyev («So‘g‘diyona»): 5 o‘yin, 4 g‘alaba, 1 mag‘lubiyat (to‘plar farqi 9:6). Jizzax klubi faqat bir o‘yinda ochko yo‘qotib, ikkinchi eng yaxshi natijani ko‘rsatdi;

  • Aleksandr Xomyakov («Buxoro»): 5 o‘yin, 3 g‘alaba, 2 durang (to‘plar farqi 11:5). «Buxoro» avgust oyida umuman mag‘lubiyat nimaligini bilmay, barqaror ochko jamg‘ardi;

  • Islom Ismoilov («Neftchi»): 5 o‘yin, 3 g‘alaba, 1 durang, 1 mag‘lubiyat (to‘plar farqi 12:4). Farg‘ona jamoasi hujumkor futbol namoyish etib, yetakchilar safidagi kurashini davom ettirdi.

Shunga qaramay, yuz foizlik g‘alaba ko‘rsatkichi va sermahsullik Temur Kapadzening oyning eng yaxshi ustozi bo‘lishini shubhasiz ta’minladi.

Sizningcha, Temur Kapadze boshchiligidagi «Navbahor» joriy mavsumda chempionlikni Namanganga qaytara oladimi? Murabbiylar kuchli to‘rtligidan qaysi mutaxassisning o‘yini sizga ko‘proq manzur bo‘lmoqda? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lyupcho Doriyev Superligada avgust oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildiLyupcho Doriyev Superligada avgust oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 18:08APLda mavsum startining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? Da’vogarlar to‘rtligi...APLda mavsum startining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? Da’vogarlar to‘rtligi...Bugun, 18:06Javohir Sindarov Hindistonda katta turnirda ishtirok etadi...Javohir Sindarov Hindistonda katta turnirda ishtirok etadi...Bugun, 17:53Ange Postekoglu Al Nassr jamoasini tanlash sababini aytdiAnge Postekoglu Al Nassr jamoasini tanlash sababini aytdiBugun, 16:58Joze Mourinyo Lionel Messi va Julian Alvarez haqida fikr bildirdiJoze Mourinyo Lionel Messi va Julian Alvarez haqida fikr bildirdiBugun, 15:31Chelsi va Manchester Siti transferlari 350 million funtdan oshdiChelsi va Manchester Siti transferlari 350 million funtdan oshdiBugun, 15:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)