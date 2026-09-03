Temur Kapadze Superligada avgust oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildi
O‘zbekiston Professional futbol ligasi (O‘zPFL) avgust oyi yakunlariga ko‘ra Superliganing «Eng yaxshi murabbiyi» sovrini g‘olibini rasman e’lon qildi. Namanganning «Navbahor» klubi bosh murabbiyi Temur Kapadze o‘tgan oydagi mahoratli boshqaruvi va mutlaq g‘alabali seriyasi bilan oy laureati sifatida tan olindi. Kapadze qo‘l ostida namanganliklar avgust oyida ochko yo‘qotmagan yagona jamoa bo‘lib, chempionlik poygasidagi o‘z pozitsiyasini sezilarli darajada mustahkamlab oldi.
Mutlaq g‘alabali yurish: Temur Kapadzening avgustdagi ko‘rsatkichlari
«Navbahor» ustozi o‘tgan oyda jamoasi bilan taktik jihatdan mukammal va sermahsul o‘yin namoyish etishga erishdi:
5 bahsda 5 ta g‘alaba: Namanganliklar avgust oyida o‘tkazilgan barcha 5 uchrashuvda raqiblari ustidan g‘alaba qozonib, yuz foizlik natija qayd etdi (15 imkoniyatdan 15 ochko);
To‘plar farqi — 13:4: «Lochinlar» ushbu bahslarda raqiblar darvozasiga 13 ta gol urib, o‘z darvozasidan atigi 4 ta to‘p olib chiqdi;
Hujum va himoya uyg‘unligi: Jamoa nafaqat liganing eng yorqin hujum chizig‘ini ko‘rsatdi, balki mudofaada ham ishonchli harakat qilib, raqiblariga deyarli imkoniyat qoldirmadi.
Keskin raqobat: Da’vogarlar to‘rtligida kimlar bor edi?
Ushbu nufuzli nominatsiyada Temur Kapadzega chempionatning yana uch nafar tajribali va kuchli mutaxassisi jiddiy raqobat taqdim etdi:
Ulug‘bek Baqoyev («So‘g‘diyona»): 5 o‘yin, 4 g‘alaba, 1 mag‘lubiyat (to‘plar farqi 9:6). Jizzax klubi faqat bir o‘yinda ochko yo‘qotib, ikkinchi eng yaxshi natijani ko‘rsatdi;
Aleksandr Xomyakov («Buxoro»): 5 o‘yin, 3 g‘alaba, 2 durang (to‘plar farqi 11:5). «Buxoro» avgust oyida umuman mag‘lubiyat nimaligini bilmay, barqaror ochko jamg‘ardi;
Islom Ismoilov («Neftchi»): 5 o‘yin, 3 g‘alaba, 1 durang, 1 mag‘lubiyat (to‘plar farqi 12:4). Farg‘ona jamoasi hujumkor futbol namoyish etib, yetakchilar safidagi kurashini davom ettirdi.
Shunga qaramay, yuz foizlik g‘alaba ko‘rsatkichi va sermahsullik Temur Kapadzening oyning eng yaxshi ustozi bo‘lishini shubhasiz ta’minladi.
Sizningcha, Temur Kapadze boshchiligidagi «Navbahor» joriy mavsumda chempionlikni Namanganga qaytara oladimi? Murabbiylar kuchli to‘rtligidan qaysi mutaxassisning o‘yini sizga ko‘proq manzur bo‘lmoqda? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…