Kambag‘allikni qisqartirishda inqilobiy o‘zgarishlar — «Garovi bormi?» deyilmaydi endi

·5·Iqtisodiyot
Kambag‘allikni qisqartirishda inqilobiy o‘zgarishlar — «Garovi bormi?» deyilmaydi endi

Prezident Shavkat Mirziyoyev huzurida kambag‘allikni qisqartirish va aholi bandligini ta’minlash bo‘yicha mutlaqo yangi tizim joriy etilishiga bag‘ishlangan tarixiy yig‘ilish bo‘lib o‘tmoqda. Davlat rahbarining topshirig‘iga binoan, respublika iqtisodiy kompleksining barcha rahbarlari to‘liq tarkibda ikki hafta davomida Xorazm viloyatida qolib, kambag‘allik bilan ishlash mexanizmini ichidan o‘rgandi. Ushbu tahlillar asosida butun mamlakat bo‘ylab kuchga kiradigan yangi tizim, tumanlarga berilayotgan misli ko‘rilmagan mustaqillik va moliyaviy vakolatlar e’lon qilindi.

Xorazmdagi haqiqiy manzara: 9,5 mingta bo‘sh ish o‘rni va 48 ming bola taqdiri

Ikki haftalik o‘rganishlar davomida Xorazm viloyatidagi 81 ming nafar kambag‘al aholi, ya’ni 19 ming oilaning turmush sharoiti chuqur tahlil qilindi:

  • Ishsizlik va bo‘sh o‘rinlar ziddiyati: O‘rganilgan oilalarda 12 ming nafar ishsiz va 10 ming nafar daromadi past fuqaro borligi aniqlandi. Ayni paytda viloyatdagi tadbirkorlarning o‘zida 9,5 mingta bo‘sh ish o‘rni mavjud (qurilishda — 4 ming, xizmat ko‘rsatishda — 3 ming va sanoatda — 2,5 ming ishchiga ehtiyoj bor);

  • 10–15 ming kishining daromadini oshirish imkoniyati: Aholini korxonalar talabiga mos holda tezkor kasbga o‘qitish orqali shuncha odamni daromadli qilish mumkinligi belgilandi;

  • Bolalar va yoshlar bilan ishlash: Kambag‘al oilalarda 48 ming nafar bola tarbiyalanmoqda. Har bir tumanda 1–2 ta texnikum va 4–5 ta o‘quv markazi bo‘lishiga qaramay, ushbu yoshlarni erta kasb-hunarga jalb qilish bo‘yicha maxsus dastur bo‘lmagan. Endilikda ular uchun maktab va o‘quv markazlarida bepul to‘garaklar ochiladi;

  • Ayollar va keksalar parvarishi: 10 mingdan ziyod ayol bola parvarishi sababli ishlay olmaydi (bog‘cha qamrovi bunday oilalarda 75 foizga ham yetmaydi). Shuningdek, 526 nafar qarovga muhtoj keksa va nogironligi bor shaxsga ijtimoiy yordam kuchaytirilib, ularni parvarishlayotgan oila a’zolarining ishlashiga sharoit yaratiladi;

  • Dual ta’lim: 646 nafar kollej va oliygoh talabasi hududdagi yangi ishlab chiqarish loyihalari asosida o‘qish bilan birga amaliyot o‘tab, daromad topadi.

Kambag‘allikni qisqartirishda inqilobiy o‘zgarishlar — «Garovi bormi?» deyilmaydi endi

Hokimlar haftada 3 kun dalada va mahallada: «Garovi bormi?» degan savol taqiqlanadi

Xorazm tajribasi endilikda barcha hududlarga tatbiq etiladi va ijro tizimi favqulodda ish tartibiga o‘tadi:

  • Haftada 3 kun faqat kambag‘allik masalasi: Viloyat, tuman va shahar hokimlari butun iqtisodiy kompleks rahbarlari bilan birgalikda haftaning uch kunini faqat kambag‘allikni qisqartirish va ish o‘rinlari yaratishga bag‘ishlaydi;

  • Tuman shtablari tashkil etiladi: Har bir hududda hokim boshchiligida maxsus shtab tuzilib, banklar va bandlik bo‘limlari unga biriktiriladi;

  • Bankirlar va hokim yordamchilariga keskin tanqid: Mas’ullar hamon yangi moliyaviy vositalarni — lizing, faktoring, kafolat, sug‘urta va aylanma mablag‘ni tushunmayotgani ko‘rsatib o‘tildi. «Hokim yordamchilari va bankirlar loyiha tayyorlashdan oldin hamon tadbirkorga “Garovi bormi?” degan savolni qo‘ymoqda», — deya tanqid qildi davlat rahbari. Kredit qaytarish grafiklari endilikda biznesning xususiyatiga (dehqonchilik, savdo yoki ishlab chiqarish) qarab individual belgilanadi.

Tumanlar ixtiyoriga 3,2 trillion so‘m va 5 milliard so‘mgacha garovsiz kredit

Yangi tizimning eng muhim inqilobiy jihati — mablag‘ va qaror qabul qilish vakolatining to‘liq tuman darajasiga tushirilishi bo‘ldi:

  • Shtablar vakolatidagi 3,2 trillion so‘m:

    • Oilaviy tadbirkorlik resurslari — 1 trln 370 mlrd so‘m;

    • Uchta «daftar» mablag‘lari — 760 mlrd so‘m;

    • Yoshlar tadbirkorligi — 450 mlrd so‘m;

    • Tadbirkorlik kompaniyasi kompensatsiya qoldig‘i — 300 mlrd so‘m;

    • Kambag‘allik jamg‘armasi — 240 mlrd so‘m;

    • Bandlik jamg‘armasi — 100 mlrd so‘m.

  • To‘liq mustaqillik: Tuman shtabi kreditning naqd yoki naqdsiz berilishini, to‘lov muddatini uzaytirishni, subsidiya yoki foizsiz ssuda ajratishni Toshkentdan ruxsat so‘ramasdan, joyida mustaqil hal qiladi;

  • Lider tadbirkorlarga ulkan imtiyoz: Kambag‘al oilalarni daromadli qilgan biznes vakillariga katta yo‘l ochildi — 10 ta oila bilan kooperatsiya qilgan tadbirkorga 500 million so‘mgacha, 100 ta oilani band qilgan tadbirkorga esa 5 milliard so‘mgacha mutlaqo garovsiz kredit ajratiladi;

  • Kredit tarixi buzilganlarga «yashil chiroq»: Ilgari kredit to‘lovida kechikish bo‘lgan ehtiyojmand oilalarning loyihalari ham individual o‘rganilib, ularga qayta imtiyozli mablag‘ beriladi.

Kambag‘allikni qisqartirishda inqilobiy o‘zgarishlar — «Garovi bormi?» deyilmaydi endi

Ushbu misli ko‘rilmagan islohot markazdan boshqariladigan eski byurokratik zanjirni uzib, har bir tumanga o‘z muammosini katta moliyaviy resurslar bilan mustaqil hal etish imkonini beradi.

Sizningcha, tumanlarga 3,2 trillion so‘mlik vakolat berilishi va hokimlarning haftada uch kun mahallada bo‘lishi kambag‘allikni tezroq bartaraf etishga yordam beradimi? Mahallangizdagi yetakchi tadbirkorlar 100 talab oilani ish bilan ta’minlab, 5 milliardlik garovsiz kredit olishga tayyormi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

4 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi4 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 17:48Kredit va subsidiya shartlarini belgilash tartibi o‘zgaradiKredit va subsidiya shartlarini belgilash tartibi o‘zgaradiBugun, 12:50O‘zbekistonda startaplarga 5 mlrd so‘mgacha mablag‘ ajratiladiO‘zbekistonda startaplarga 5 mlrd so‘mgacha mablag‘ ajratiladiBugun, 11:164 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda4 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 11:13«Ikkinchi imkon» iqtisodiy amnistiyasi: penyalar hisobdan chiqariladi, jarimalar kechiladi«Ikkinchi imkon» iqtisodiy amnistiyasi: penyalar hisobdan chiqariladi, jarimalar kechiladiBugun, 09:06Tadbirkorlar uchun 3 yillik erkinlik: Kichik biznesni tekshirishga moratoriy e’lon qilindiTadbirkorlar uchun 3 yillik erkinlik: Kichik biznesni tekshirishga moratoriy e’lon qilindiBugun, 09:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi