Xiaomi 18 Fold flagmanining yangi xususiyatlari oshkor etildi

·0·Texno
Xiaomi 18 Fold flagmanining yangi xususiyatlari oshkor etildi

Rasmiy taqdimotiga atigi toʻrt kun qolgan Xiaomi kompaniyasi oʻzining navbatdagi buklanuvchi flagmani — Xiaomi 18 Fold smartfoni haqida yangi va qiziqarli tafsilotlarni maʼlum qildi. ixbt.com xabar qilishicha, boʻlajak qurilma nafaqat ilgʻor texnik imkoniyatlari, balki oʻziga xos kamera tizimi va yuqori unumdorligi bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, yangi modelning asosiy diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu uning tashqi ekranidir. Oʻlchami 5,38 dyuymni tashkil etuvchi va 4 : 3 nisbatdagi ushbu ekran yigʻilgan holatda klassik ixcham kamarlar uslubidagi yirik vizor sifatida ishlatilishi mumkin. Telefon ochilgan holatda esa tashqi displey asosiy kameradagi tasvirni real vaqt rejimida koʻrsatib turishga qodir boʻladi, bu esa foydalanuvchiga kadrni oʻzi mukammal nazorat qilish imkonini beradi.

Leica optikasi va ilgʻor kameralar

Smartfonning optik imkoniyatlari mashhur Leica brendi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan boʻlib, uchta modulni oʻz ichiga oladi. Asosiy kamerada 1/1,56 dyuymli 50 megapikselli sensor va Leica Summilux optikasi qoʻllanilgan. Unga 3,5 karrali optik zumga ega 50 megapikselli telefoto modul hamda shuncha pikselli keng burchakli kamera hamrohlik qiladi.

Qurilma nafaqat suratga olish, balki olingan materiallarni qayta ishlashda ham keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Xususan, ochilgan holatdagi smartfon kontent bilan ishlash uchun maxsus platforma vazifasini bajarishi va «kompyuter darajasidagi» professional dasturiy taʼminotga ega boʻlishi kutilmoqda, garchi hozircha aniq ilovalar nomi sir saqlanayotgan boʻlsa-da.

Yuqori unumdorlik va texnik koʻrsatkichlar

Aparat platformasi asosini AnTuTu testida 5,22 million balldan ziyod natija koʻrsatgan kuchli SoC Xring O3 protsessori tashkil etadi. Shuningdek, qurilma sekundiga 113,8 gigabaytgacha oʻtkazish qobiliyatiga ega boʻlgan zamonaviy LPDDR6 xotirasi bilan jihozlanadi. Xiaomi 18 Fold HyperOS 4 operatsion tizimida ishlaydigan ilk qurilmalardan biri boʻladi.

Smartfonning tashqi va ichki qismidagi displeylar ikki qatlamli UTG ultra yupqa shisha bilan himoyalangan. Batareya sigʻimi 6000 mA·soatga teng boʻlib, 67 vattli simli va 50 vattli simsiz quvvat olish texnologiyalari qoʻllab-quvvatlanadi. Buklanuvchi konstruksiya uchun maxsus Dragon Bone ilmogining yangi avlodi ishlab chiqilgan.

Qurilmaning mustahkamligini taʼminlash maqsadida Dragon Crystal Glass 3.0 himoya oynasi va 7000-seriyali alyuminiy qotishmasidan yasalgan rom qoʻllanilgan boʻlib, u 1,2 metrgacha balandlikdan tushib ketishga chidamli. Xiaomi 18 Fold haqidagi barcha soʻnggi tafsilotlar, jumladan uning narxi 7-sentabr kuni boʻlib oʻtadigan taqdimotda toʻliq maʼlum qilinadi.

XiaomiXiaomi 18 FoldSmartfonlarLeicaTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiyada qattiq jismli batareyalar uchun yangi rekord oʻrnatildiYaponiyada qattiq jismli batareyalar uchun yangi rekord oʻrnatildiBugun, 19:22Xiaomi Pad 9 Pro Max plansheti taqdim etildiXiaomi Pad 9 Pro Max plansheti taqdim etildiBugun, 19:00Saturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildiSaturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildiBugun, 17:58Venerada hayot qidirish missiyasi Neutron raketasiga bog‘lanib qoldiVenerada hayot qidirish missiyasi Neutron raketasiga bog‘lanib qoldiBugun, 17:22Fiziklar qorongʻi materiya zarrachasi boʻlishi mumkin boʻlgan sirli signalni qayd etdiFiziklar qorongʻi materiya zarrachasi boʻlishi mumkin boʻlgan sirli signalni qayd etdiBugun, 14:55Starlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlumStarlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlumBugun, 14:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi