Xiaomi 18 Fold flagmanining yangi xususiyatlari oshkor etildi
Rasmiy taqdimotiga atigi toʻrt kun qolgan Xiaomi kompaniyasi oʻzining navbatdagi buklanuvchi flagmani — Xiaomi 18 Fold smartfoni haqida yangi va qiziqarli tafsilotlarni maʼlum qildi. ixbt.com xabar qilishicha, boʻlajak qurilma nafaqat ilgʻor texnik imkoniyatlari, balki oʻziga xos kamera tizimi va yuqori unumdorligi bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, yangi modelning asosiy diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu uning tashqi ekranidir. Oʻlchami 5,38 dyuymni tashkil etuvchi va 4 : 3 nisbatdagi ushbu ekran yigʻilgan holatda klassik ixcham kamarlar uslubidagi yirik vizor sifatida ishlatilishi mumkin. Telefon ochilgan holatda esa tashqi displey asosiy kameradagi tasvirni real vaqt rejimida koʻrsatib turishga qodir boʻladi, bu esa foydalanuvchiga kadrni oʻzi mukammal nazorat qilish imkonini beradi.
Leica optikasi va ilgʻor kameralarSmartfonning optik imkoniyatlari mashhur Leica brendi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan boʻlib, uchta modulni oʻz ichiga oladi. Asosiy kamerada 1/1,56 dyuymli 50 megapikselli sensor va Leica Summilux optikasi qoʻllanilgan. Unga 3,5 karrali optik zumga ega 50 megapikselli telefoto modul hamda shuncha pikselli keng burchakli kamera hamrohlik qiladi.
Qurilma nafaqat suratga olish, balki olingan materiallarni qayta ishlashda ham keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Xususan, ochilgan holatdagi smartfon kontent bilan ishlash uchun maxsus platforma vazifasini bajarishi va «kompyuter darajasidagi» professional dasturiy taʼminotga ega boʻlishi kutilmoqda, garchi hozircha aniq ilovalar nomi sir saqlanayotgan boʻlsa-da.
Yuqori unumdorlik va texnik koʻrsatkichlarAparat platformasi asosini AnTuTu testida 5,22 million balldan ziyod natija koʻrsatgan kuchli SoC Xring O3 protsessori tashkil etadi. Shuningdek, qurilma sekundiga 113,8 gigabaytgacha oʻtkazish qobiliyatiga ega boʻlgan zamonaviy LPDDR6 xotirasi bilan jihozlanadi. Xiaomi 18 Fold HyperOS 4 operatsion tizimida ishlaydigan ilk qurilmalardan biri boʻladi.
Smartfonning tashqi va ichki qismidagi displeylar ikki qatlamli UTG ultra yupqa shisha bilan himoyalangan. Batareya sigʻimi 6000 mA·soatga teng boʻlib, 67 vattli simli va 50 vattli simsiz quvvat olish texnologiyalari qoʻllab-quvvatlanadi. Buklanuvchi konstruksiya uchun maxsus Dragon Bone ilmogining yangi avlodi ishlab chiqilgan.
Qurilmaning mustahkamligini taʼminlash maqsadida Dragon Crystal Glass 3.0 himoya oynasi va 7000-seriyali alyuminiy qotishmasidan yasalgan rom qoʻllanilgan boʻlib, u 1,2 metrgacha balandlikdan tushib ketishga chidamli. Xiaomi 18 Fold haqidagi barcha soʻnggi tafsilotlar, jumladan uning narxi 7-sentabr kuni boʻlib oʻtadigan taqdimotda toʻliq maʼlum qilinadi.
…