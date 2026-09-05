Colorful OVA07 taqdim etildi: ikki tomonlama USB fleshka

·18·Texno
Colorful OVA07 taqdim etildi: ikki tomonlama USB fleshka

Maʼlumotlarni bir qurilmadan ikkinchisiga tezkor koʻchirish va saqlash uchun moʻljallangan yangi ixcham yechim taqdim etildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Colorful kompaniyasi oʻzining Storm seriyasiga mansub, zamonaviy foydalanuvchilar ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan USB-flesh-nakopitel modelini namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur yangi gadjet zamonaviy texnologiya ixlosmandlari uchun oʻzining oʻziga xos universal xususiyatlari bilan ajralib turadi. Qurilma bir vaqtning oʻzida ikkita har xil interfeys — USB-A va USB Type-C portlari bilan jihozlangan boʻlib, bu uni ham shaxsiy kompyuterlar, ham mobil gadjetlar uchun birdek qulay qiladi.

Texnik imkoniyatlar va tezlik

Ishlab chiqaruvchi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, fleshkaning har ikkala porti ham zamonaviy USB 3.2 Gen 1 standarti asosida ishlaydi. Bu esa foydalanuvchilarga maʼlumotlarni toʻliq tezlikda uzatish imkonini beradi. Qurilmaning eʼlon qilingan maksimal oʻqish tezligi sekundiga 150 megabaytgacha yetadi.

USB-C ulagichi tufayli fleshkani hech qanday qoʻshimcha oʻtish moslamalarisiz toʻgʻridan-toʻgʻri zamonaviy smartfonlar va planshetlarga ulash mumkin. Bu esa ogʻir hajmli fotosuratlar, videolar hamda boshqa muhim fayllarni tezkor koʻchirishni taʼminlaydi.

Dizayn va chidamlilik

Qurilmaning oʻlchamlari va tashqi tuzilishi ham alohida eʼtiborga loyiq. Colorful OVA07 modeli atigi 3,5 santimetr uzunlikdagi oʻta ixcham korpusda bajarilgan boʻlib, uning ogʻirligi taxminan 13 grammni tashkil etadi. Korpus konstruksiyasi 360 gradusga aylanish imkonini beradi, bu esa kerakli razʼyomni darhol ochish imkonini beradi.

Shuningdek, himoya qopqogʻi 90 gradus ostida ajoyib tarzda fiksatsiyalanadi va portlarni chang, namlik hamda har xil tirnalishlardan samarali himoya qiladi. Mustahkam sink qotishmasidan yasalgan va metall qoplama bilan qoplangan korpus kundalik eskirish holatlariga nisbatan yuqori chidamlilikni kafolatlaydi.

Moslik va narxlar

Yangi flesh-nakopitel keng qamrovli operatsion tizimlar bilan muvaffaqiyatli ishlaydi. U Windows, macOS, Android, HarmonyOS hamda iPadOS platformalarini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi. Uni nafaqat kompyuter va telefonlarda, balki planshetlar, avtomobillar va hatto televizorlarda ham ishlatish mumkin. Qoʻshimcha ravishda, qurilma fayllar, fotosuratlar va videolarni birgina tugmani bosish orqali zaxiralash funksiyasiga ega.

Bozordagi narxlarga toʻxtaladigan boʻlsak, ushbu seriyadagi fleshkalar hajmiga qarab quyidagi qiymatga ega:

  • 32 GB versiyasi uchun 59,9 yuan
  • 64 GB versiyasi uchun 89,9 yuan
  • 128 GB versiyasi uchun 139,9 yuan

ColorfulFleshkaUSB Type-CGadjetlarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqdaDeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqdaBugun, 12:52Tecno kompaniyasi dunyodagi ilk chinakam toʻla ekranni namoyish qildiTecno kompaniyasi dunyodagi ilk chinakam toʻla ekranni namoyish qildiBugun, 12:29NASA Oydagi missiya uchun oʻta ogʻir SLS raketasini yigʻishni boshladiNASA Oydagi missiya uchun oʻta ogʻir SLS raketasini yigʻishni boshladiBugun, 11:25Xiaomi 18 Fold smartfonining yangi ranglari rasman namoyish etildiXiaomi 18 Fold smartfonining yangi ranglari rasman namoyish etildiBugun, 10:55Google Pixel 11 Pro XL avtonomligi boʻyicha oʻtmishdoshini ortda qoldirdiGoogle Pixel 11 Pro XL avtonomligi boʻyicha oʻtmishdoshini ortda qoldirdiBugun, 10:24iPhone 18 Pro narxi kutilganidan pastroq oshishi kutilmoqdaiPhone 18 Pro narxi kutilganidan pastroq oshishi kutilmoqdaBugun, 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi