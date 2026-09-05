Colorful OVA07 taqdim etildi: ikki tomonlama USB fleshka
Maʼlumotlarni bir qurilmadan ikkinchisiga tezkor koʻchirish va saqlash uchun moʻljallangan yangi ixcham yechim taqdim etildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Colorful kompaniyasi oʻzining Storm seriyasiga mansub, zamonaviy foydalanuvchilar ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan USB-flesh-nakopitel modelini namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur yangi gadjet zamonaviy texnologiya ixlosmandlari uchun oʻzining oʻziga xos universal xususiyatlari bilan ajralib turadi. Qurilma bir vaqtning oʻzida ikkita har xil interfeys — USB-A va USB Type-C portlari bilan jihozlangan boʻlib, bu uni ham shaxsiy kompyuterlar, ham mobil gadjetlar uchun birdek qulay qiladi.
Texnik imkoniyatlar va tezlikIshlab chiqaruvchi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, fleshkaning har ikkala porti ham zamonaviy USB 3.2 Gen 1 standarti asosida ishlaydi. Bu esa foydalanuvchilarga maʼlumotlarni toʻliq tezlikda uzatish imkonini beradi. Qurilmaning eʼlon qilingan maksimal oʻqish tezligi sekundiga 150 megabaytgacha yetadi.
USB-C ulagichi tufayli fleshkani hech qanday qoʻshimcha oʻtish moslamalarisiz toʻgʻridan-toʻgʻri zamonaviy smartfonlar va planshetlarga ulash mumkin. Bu esa ogʻir hajmli fotosuratlar, videolar hamda boshqa muhim fayllarni tezkor koʻchirishni taʼminlaydi.
Dizayn va chidamlilikQurilmaning oʻlchamlari va tashqi tuzilishi ham alohida eʼtiborga loyiq. Colorful OVA07 modeli atigi 3,5 santimetr uzunlikdagi oʻta ixcham korpusda bajarilgan boʻlib, uning ogʻirligi taxminan 13 grammni tashkil etadi. Korpus konstruksiyasi 360 gradusga aylanish imkonini beradi, bu esa kerakli razʼyomni darhol ochish imkonini beradi.
Shuningdek, himoya qopqogʻi 90 gradus ostida ajoyib tarzda fiksatsiyalanadi va portlarni chang, namlik hamda har xil tirnalishlardan samarali himoya qiladi. Mustahkam sink qotishmasidan yasalgan va metall qoplama bilan qoplangan korpus kundalik eskirish holatlariga nisbatan yuqori chidamlilikni kafolatlaydi.
Moslik va narxlarYangi flesh-nakopitel keng qamrovli operatsion tizimlar bilan muvaffaqiyatli ishlaydi. U Windows, macOS, Android, HarmonyOS hamda iPadOS platformalarini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi. Uni nafaqat kompyuter va telefonlarda, balki planshetlar, avtomobillar va hatto televizorlarda ham ishlatish mumkin. Qoʻshimcha ravishda, qurilma fayllar, fotosuratlar va videolarni birgina tugmani bosish orqali zaxiralash funksiyasiga ega.
Bozordagi narxlarga toʻxtaladigan boʻlsak, ushbu seriyadagi fleshkalar hajmiga qarab quyidagi qiymatga ega:
- 32 GB versiyasi uchun 59,9 yuan
- 64 GB versiyasi uchun 89,9 yuan
- 128 GB versiyasi uchun 139,9 yuan
…