Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Bugungi kunda jamiyatda yosh oilalar o‘rtasidagi ajrashishlar soni ortib borayotgan bir paytda, nikoh qurish uchun eng maqbul va ideal yosh chegarasi masalasi yana kun tartibiga chiqmoqda. Soha mutaxassislarining ta’kidlashicha, 17–18 yoshda turmushga uzatilayotgan yosh qizlar hali oila mas’uliyati va sir-sinoatini anglab yetmasligi yangi xonadonga moslashish jarayonida jiddiy psixologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ekspert fikricha, qizlar uchun ham, yigitlar uchun ham nikohga qadam qo‘yishning ilmiy va hayotiy asoslangan aniq yosh me’yorlari mavjud.
Mutaxassis tavsiyasi: Qizlar va yigitlar uchun eng maqbul yosh chegarasi
Oila mustahkamligini ta’minlashda har ikkala tomonning jismoniy va ruhiy yetukligi bosh mezon sanaladi:
Qizlar uchun 21–22 yosh — muvozanatli davr: Mutaxassis fikriga ko‘ra, ayollar va qizlarning turmush qurishi uchun eng normal va maqbul yosh aynan 21–22 yosh hisoblanadi;
Yigitlar uchun 25–26 yosh — iqtisodiy va ruhiy barqarorlik: Erkaklar uchun esa 25–26 yosh oila boshlig‘i bo‘lish, mas’uliyatni o‘z zimmasiga olish va mustaqil qaror qabul qilish uchun eng qulay davr sifatida ko‘rsatilmoqda;
Shaxsiy kamolot: Mazkur yoshga yetgan insonlar hayotning past-balandini nisbatan yaxshiroq tushunib, o‘z his-tuyg‘ulari va fe’l-atvorini jilovlay oladigan darajada ulg‘ayadi.
17–18 yoshda turmush qurishning xavfi: Nega erta oilalar tez buziladi?
Ekspert bugungi kunda ayrim oilalarda uchrayotgan shoshma-shosharlik holatlarining salbiy jihatlariga to‘xtaldi:
Oila sir-sinoatidan bexabarlik: Afsuski, hozirda 17–18 yoshli hali maktab yoki kollejni endigina tamomlagan qizlarni shoshilinch turmushga berish holatlari saqlanib qolmoqda. Ular oilaviy hayotning murakkab qonuniyatlarini hali tasavvur ham qila olmaydi;
Yangi muhitga moslashish inqirozi: Begona xonadonga kelin bo‘lib tushgan juda yosh qiz yangi oila pog‘onasiga ko‘nikish, qaynona-qaynota va turmush o‘rtog‘ining talablarini to‘g‘ri qabul qilishda og‘ir qiyinchiliklarga duch keladi;
Tinglay olmaslik va sabrsizlik: O‘zgalarni tinglash, vaziyatni to‘g‘ri baholash va turmush o‘rtog‘ining ehtiyojlarini tushunishga tayyor bo‘lmaslik ko‘p hollarda tushunmovchiliklar, kundalik janjallar va yakunda oilaning buzilishiga (ajrashishlarga) olib kelmoqda.
21–22 yoshning ustunligi: Vazminlik va oilani to‘g‘ri qabul qilish
Ma’lum bir yosh tajribasi va yetuklik nizolarning oldini olishda bosh omil bo‘ladi:
Ichki vazminlik va bosiqlik: 21–22 yoshga yetgan qizlar o‘z xarakterini jilovlay oladigan, kezi kelganda murosaga boradigan va murakkab vaziyatlarda his-hayajonga berilmaydigan darajada shakllanadi;
O‘zga oilani qabul qila olish: Bu yoshdagi inson o‘zga bir oilaning tartib-qoidalarini, urf-odatlarini va talablarini hurmat bilan qabul qilishga ruhan tayyor bo‘ladi;
Salomatlik va ongli onalik: Jismoniy jihatdan to‘liq rivojlangan organizmi va psixologik tayyorgarligi tufayli yetuk yoshdagi ayollar farzand tarbiyasi va oila yumushlarini ortiqcha ruhiy siqilishlarsiz yengib o‘tishga qodir bo‘ladi.
Sizningcha, oilaning baxtli va mustahkam bo‘lishida yosh chegarasi chindan ham hal qiluvchi ahamiyatga egami? Bugungi zamon talablaridan kelib chiqib, 17–18 yoshda qizlarni turmushga berish amaliyotiga qanday munosabatdasiz? Sizning nazaringizda turmush qurish uchun eng ideal yosh necha yosh bo‘lishi kerak? O‘z shaxsiy qarashlaringiz va tajribangizni izohlarda qoldiring!
…