Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi

·52·Jamiyat
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi

Bugungi kunda jamiyatda yosh oilalar o‘rtasidagi ajrashishlar soni ortib borayotgan bir paytda, nikoh qurish uchun eng maqbul va ideal yosh chegarasi masalasi yana kun tartibiga chiqmoqda. Soha mutaxassislarining ta’kidlashicha, 17–18 yoshda turmushga uzatilayotgan yosh qizlar hali oila mas’uliyati va sir-sinoatini anglab yetmasligi yangi xonadonga moslashish jarayonida jiddiy psixologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ekspert fikricha, qizlar uchun ham, yigitlar uchun ham nikohga qadam qo‘yishning ilmiy va hayotiy asoslangan aniq yosh me’yorlari mavjud.

Mutaxassis tavsiyasi: Qizlar va yigitlar uchun eng maqbul yosh chegarasi

Oila mustahkamligini ta’minlashda har ikkala tomonning jismoniy va ruhiy yetukligi bosh mezon sanaladi:

  • Qizlar uchun 21–22 yosh — muvozanatli davr: Mutaxassis fikriga ko‘ra, ayollar va qizlarning turmush qurishi uchun eng normal va maqbul yosh aynan 21–22 yosh hisoblanadi;

  • Yigitlar uchun 25–26 yosh — iqtisodiy va ruhiy barqarorlik: Erkaklar uchun esa 25–26 yosh oila boshlig‘i bo‘lish, mas’uliyatni o‘z zimmasiga olish va mustaqil qaror qabul qilish uchun eng qulay davr sifatida ko‘rsatilmoqda;

  • Shaxsiy kamolot: Mazkur yoshga yetgan insonlar hayotning past-balandini nisbatan yaxshiroq tushunib, o‘z his-tuyg‘ulari va fe’l-atvorini jilovlay oladigan darajada ulg‘ayadi.

17–18 yoshda turmush qurishning xavfi: Nega erta oilalar tez buziladi?

Ekspert bugungi kunda ayrim oilalarda uchrayotgan shoshma-shosharlik holatlarining salbiy jihatlariga to‘xtaldi:

  • Oila sir-sinoatidan bexabarlik: Afsuski, hozirda 17–18 yoshli hali maktab yoki kollejni endigina tamomlagan qizlarni shoshilinch turmushga berish holatlari saqlanib qolmoqda. Ular oilaviy hayotning murakkab qonuniyatlarini hali tasavvur ham qila olmaydi;

  • Yangi muhitga moslashish inqirozi: Begona xonadonga kelin bo‘lib tushgan juda yosh qiz yangi oila pog‘onasiga ko‘nikish, qaynona-qaynota va turmush o‘rtog‘ining talablarini to‘g‘ri qabul qilishda og‘ir qiyinchiliklarga duch keladi;

  • Tinglay olmaslik va sabrsizlik: O‘zgalarni tinglash, vaziyatni to‘g‘ri baholash va turmush o‘rtog‘ining ehtiyojlarini tushunishga tayyor bo‘lmaslik ko‘p hollarda tushunmovchiliklar, kundalik janjallar va yakunda oilaning buzilishiga (ajrashishlarga) olib kelmoqda.

21–22 yoshning ustunligi: Vazminlik va oilani to‘g‘ri qabul qilish

Ma’lum bir yosh tajribasi va yetuklik nizolarning oldini olishda bosh omil bo‘ladi:

  • Ichki vazminlik va bosiqlik: 21–22 yoshga yetgan qizlar o‘z xarakterini jilovlay oladigan, kezi kelganda murosaga boradigan va murakkab vaziyatlarda his-hayajonga berilmaydigan darajada shakllanadi;

  • O‘zga oilani qabul qila olish: Bu yoshdagi inson o‘zga bir oilaning tartib-qoidalarini, urf-odatlarini va talablarini hurmat bilan qabul qilishga ruhan tayyor bo‘ladi;

  • Salomatlik va ongli onalik: Jismoniy jihatdan to‘liq rivojlangan organizmi va psixologik tayyorgarligi tufayli yetuk yoshdagi ayollar farzand tarbiyasi va oila yumushlarini ortiqcha ruhiy siqilishlarsiz yengib o‘tishga qodir bo‘ladi.

Sizningcha, oilaning baxtli va mustahkam bo‘lishida yosh chegarasi chindan ham hal qiluvchi ahamiyatga egami? Bugungi zamon talablaridan kelib chiqib, 17–18 yoshda qizlarni turmushga berish amaliyotiga qanday munosabatdasiz? Sizning nazaringizda turmush qurish uchun eng ideal yosh necha yosh bo‘lishi kerak? O‘z shaxsiy qarashlaringiz va tajribangizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

G‘ofurjon Mirzayev Mahallalar uyushmasi raisi etib tayinlandiG‘ofurjon Mirzayev Mahallalar uyushmasi raisi etib tayinlandiBugun, 20:46Haydovchilar diqqatiga: Endi mahallada “uchastkavoy”lar mashinalarga jarima yozadiHaydovchilar diqqatiga: Endi mahallada “uchastkavoy”lar mashinalarga jarima yozadiBugun, 20:4021 oktyabr – O‘zbek tili bayrami kuni21 oktyabr – O‘zbek tili bayrami kuniBugun, 16:20Murojaatlar bee’tibor qolmayaptiMurojaatlar bee’tibor qolmayaptiBugun, 16:17Bolalari bilan ko‘chada qolgan ayol kelinlik uyiga kiritildiBolalari bilan ko‘chada qolgan ayol kelinlik uyiga kiritildiBugun, 16:15Kredit qarzi undirildiKredit qarzi undirildiBugun, 16:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari