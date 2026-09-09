Chorvoqda cho‘kib ketgan oila a’zolaridan birining jasadi topildi

·70·Jamiyat
Chorvoqda cho‘kib ketgan oila a’zolaridan birining jasadi topildi

2 sentyabr kuni Toshkent viloyati Bo‘stonliq tumanidagi Chorvoq suv omborida ota va uning ikki o‘g‘li cho‘kib ketgan edi. Ular katerda sayr qilish vaqtida cho‘milish taqiqlangan hududda himoya nimchalarisiz suvga tushgan.

Ma’lum qilinishicha, suvda oila a’zolaridan birining oyog‘i tortishib, u cho‘ka boshlagan. Uni qutqarish uchun avval otasi, keyin ikkinchi o‘g‘li suvga tushgan. Natijada uchalasi ham suvga g‘arq bo‘lgan. Kater haydovchisi ham ularni qutqarishga uringan, ammo buning imkoni bo‘lmagan. Hodisa paytida katerda ayol va ularning singlisi ham bo‘lgan.

Hodisa joyiga FVV g‘avvos-qutqaruvchilari jalb qilinib, keng ko‘lamli qidiruv ishlari boshlangan. Suv omborining chuqurligi va qidiruv hududining kattaligi ishlarni murakkablashtirgan. Qidiruvga Sirdaryo va Jizzax viloyatlaridan ham qo‘shimcha kuchlar jalb etilgan.

Qidiruv ishlari davomida bugun soat 13:02 da suvga cho‘kib ketgan fuqarolardan birining jasadi topildi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma’lum qildi.

Ayni paytda qidiruv-qutqaruv ishlari davom ettirilmoqda.

Toshkent viloyatiBo‘stonliq tumaniChorvoq suv omborisuvga cho‘kib ketishkaterda avariyaqutqaruv ishlariSirdaryo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda Matiz yonib ketdiToshkentda Matiz yonib ketdiBugun, 14:35Germaniyadan Toshkentga kelgan jo‘natmadan narkotik moddalar chiqdi (video)Germaniyadan Toshkentga kelgan jo‘natmadan narkotik moddalar chiqdi (video)Bugun, 12:58Qoraqalpog‘iston Respublikasi Bo‘zatov tumanida sayyor qabul o‘tkazildiQoraqalpog‘iston Respublikasi Bo‘zatov tumanida sayyor qabul o‘tkazildiBugun, 12:33Endi Tailandga viza olish uchun Moskvaga borish shart emas...Endi Tailandga viza olish uchun Moskvaga borish shart emas...Bugun, 11:07Qarzdorlik evaziga olingan mulklar bo‘yicha katta yangilik joriy etildiQarzdorlik evaziga olingan mulklar bo‘yicha katta yangilik joriy etildiBugun, 10:42Shavkat Rahmonov va Xamzat Chimayev o‘rtasidagi janjal sababi oshkor bo‘ldiShavkat Rahmonov va Xamzat Chimayev o‘rtasidagi janjal sababi oshkor bo‘ldiKecha, 23:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi