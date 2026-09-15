Farg‘onada 1,5 yoshli o‘g‘lini sotmoqchi bo‘lgan ota-ona qamaldi

·58·Jamiyat
Farg‘onada 1,5 yoshli o‘g‘lini sotmoqchi bo‘lgan ota-ona qamaldi

Farg‘ona viloyati Toshloq tumanida 1,5 yoshli o‘g‘lini 35 ming dollarga sotmoqchi bo‘lgan er-xotinga sud hukmi o‘qildi.

Sud hujjatlariga ko‘ra, oilada uch nafar voyaga yetmagan farzand bo‘lgan. Er-xotin qarz va og‘ir moliyaviy sharoit sabab kenja farzandini pul evaziga berishga rozi bo‘lgan.

2026 yil aprel oyida ular notanish shaxs bilan bolani berish masalasida kelishib, uni 35 ming dollarga sotishga qaror qilgan. Xaridor sifatida muloqot qilgan shaxs esa bu haqda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bergan.

11 aprel kuni o‘tkazilgan tezkor tadbirda ayol tilxat yozayotgan, erkak esa kelishilgan pulni olayotgan vaqtda ushlangan.

Sud hukmi bilan erkak 6 yilga, ayol esa 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Ular jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o‘taydi.

Er-xotinning uch nafar voyaga yetmagan farzandi qarindoshi qaramog‘iga topshirilgan.

Farg‘ona viloyatiToshloq tumanibalaning sotishisud hukmi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Urganchda 15 yashar o‘quvchi “Jiguli”da YPXdan qochdiUrganchda 15 yashar o‘quvchi “Jiguli”da YPXdan qochdiBugun, 15:46Chirchiqda yuk mashinasining yarim tirkamasi xonadonga urildiChirchiqda yuk mashinasining yarim tirkamasi xonadonga urildiBugun, 15:29Namanganda 66 yoshli ayol 4 metrlik quduqqa tushib ketdiNamanganda 66 yoshli ayol 4 metrlik quduqqa tushib ketdiBugun, 15:06Istanbulda ikki o‘zbekistonlik ayolni o‘ldirgan shaxslarga sud hukmi o‘qildiIstanbulda ikki o‘zbekistonlik ayolni o‘ldirgan shaxslarga sud hukmi o‘qildiBugun, 14:05Buxorolik 3 yoshli Muhammad Alining orzusi ushaldi: sevimli xonandasi Xcho uning yoniga keldiBuxorolik 3 yoshli Muhammad Alining orzusi ushaldi: sevimli xonandasi Xcho uning yoniga keldiBugun, 13:57Samarqandda hovlisidan yer qaziyotgan fuqaro qadimiy qabr qoldiqlarini topdiSamarqandda hovlisidan yer qaziyotgan fuqaro qadimiy qabr qoldiqlarini topdiBugun, 12:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi