10 sutkaga qamash davri tugadi: Konstitutsiyaviy sud chegaradagi eski tartibni bekor qildi

·67·O‘zbekiston
10 sutkaga qamash davri tugadi: Konstitutsiyaviy sud chegaradagi eski tartibni bekor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Konstitutsiyaviy sudning 2026 yil 22 sentyabrdagi qarori bilan Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 288-moddasi ikkinchi qismi O‘zbekiston Konstitutsiyasiga zid deb topildi.
  • Ushbu qaror bilan chegara va o‘tkazish punktlari tartibini buzgan shaxslarni prokuror sanksiyasi bilan 10 sutkagacha hibsda ushlab turish tartibi bekor qilindi.
  • Shaxsni sud qarorisiz uch va o‘n sutkaga ushlab turishni ko‘zda tutuvchi barcha qoidalar darhol tugatildi.

O‘zbekiston Respublikasi sud-huquq tizimida fuqarolarning erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqlarini mustahkamlovchi tarixiy qaror qabul qilindi. Konstitutsiyaviy sudning 2026 yil 22 sentyabrdagi QSQ–8-son qarori bilan Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 288-moddasi ikkinchi qismi mamlakat Bosh qomusiga zid deb topildi. Mazkur ish bo‘yicha Oliy Majlisning Inson huquqlari bo‘yicha vakili (Ombudsman) murojaat qilib, ushbu normaning yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 27-moddasi uchinchi qismiga («Habeas korpus» prinsipiga) muvofiqligini tekshirishni talab qilgan edi.

Eski normaga ko‘ra, chegara va o‘tkazish punktlari tartibini buzgan shaxslar bayonnoma tuzish uchun 3 soatga, shaxsini aniqlash zarurati tug‘ilganda 3 sutkagacha, hujjati bo‘lmaganda esa prokuror sanksiyasi bilan naq 10 sutkagacha hibsda ushlab turilishi mumkin bo‘lgan. Konstitutsiyaviy sudning qarori bilan shaxsni sud qarorisiz uch va o‘n sutkaga ushlab turishni ko‘zda tutuvchi barcha qoidalarning amal qilishi darhol tugatildi. Qonunchilikka asosan, hujjatni qabul qilgan organ bir oylik muddatda ushbu moddani Konstitutsiyaga to‘liq muvofiqlashtirishi shart etib belgilandi.

«Ombudsman talabi, 10 sutka cheklov va «Habeas korpus»»: Sud qarorining 5 ta asosiy nuqtasi

Konstitutsiyaviy sudning QSQ–8-son qarori bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar:

  • 3 va 10 sutkalik qamoq bekor bo‘ldi: Shaxsni tekshirish va prokuror sanksiyasi bilan 10 kungacha sudsiz ushlab turish qoidasi Konstitutsiyaga zid deb e’lon qilindi;

  • «Habeas korpus» g‘alabasi: Qaror Konstitutsiyaning 27-moddasiga asoslanib, shaxsni sud qarorisiz 48 soatdan ortiq ushlab turishni qat’iy taqiqlaydi;

  • Ombudsmanning konstitutsiyaviy tashabbusi: Inson huquqlari bo‘yicha vakil eskirgan kodeks normasi inson erkinligini cheklayotganini asoslab, sudga chiqqan edi;

  • 3 soatlik chegara saqlandi: Bayonnoma tuzish uchun chegarada 3 soatgacha ushlab turishga oid dastlabki tartib o‘z kuchida qoldi;

  • Bir oylik muhlat: Qonun chiqaruvchi organ bir oydan kechiktirmay kodeksning 288-moddasini Konstitutsiyaga moslashtirishi shart.

Huquqiy qiyoslash: MJTK 288-moddasining eski va yangi holati taqqosi

Chegara tartibini buzganlik uchun ushlab turish tartibidagi o‘zgarishlar:

Mezonlar va muddatlar

Amalda bo‘lgan eski tartib (Bekor qilindi)

Konstitutsiyaviy sud qaroridan keyingi holat

Bayonnoma tuzish muddati

3 soatgacha ushlab turish

3 soatlik norma o‘z kuchida saqlanib qoldi

Shaxsni va holatni aniqlash

Prokurorga yozma xabar bilan 3 sutkagacha

Bekor qilindi (Sudsiz 48 soatdan ortiq ushlash taqiqlanadi)

Hujjat bo‘lmagan holatda

Prokuror sanksiyasi bilan 10 sutkagacha

Konstitutsiyaga zid deb topildi va amali to‘xtatildi

Cheklovchi asosiy organ

Prokuratura va chegara xizmati vakolati

Faqat sud qarori (Konstitutsiyaning 27-moddasi ustuvor)

Huquqiy talab va muhlat

Cheklov muddatlari yillar davomida ishlagan

1 oy ichida normani qonuniy yangilash majburiyati

Huquqiy ekspertiza: Nega ushbu qaror inson huquqlari uchun inqilobiy qadam?

Huquqshunoslar, advokatlar va konstitutsiyaviy huquq ekspertlarining xulosalari:

  • «Sudsiz qamashga chek qo‘yildi»: Eski Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksda saqlanib qolgan 10 sutkalik norma shaxsning sud himoyasiga bo‘lgan huquqini buzar edi; endilikda hech bir davlat organi yoki prokuror insonni 48 soatdan ortiq vaqt davomida sudsiz hibsda tuta olmaydi;

  • Ombudsman institutining faollashuvi: Inson huquqlari bo‘yicha vakilning Konstitutsiyaviy sudga murojaat qilib, kuch tuzilmalariga qulay bo‘lgan normani bekor qildirishi fuqarolik jamiyati rivoji uchun ulkan pretsedent yaratdi;

  • Qonunchilikni yangi tahrirdagi Konstitutsiyaga moslash: Mazkur qaror boshqa kodekslardagi eskirgan va inson huquqlarini cheklovchi normalarni ham qayta ko‘rib chiqishga yo‘l ochuvchi muhim siyosiy-huquqiy signaldir.

Sizningcha, chegarada sud qarorisiz 3 va 10 sutkagacha ushlab turish tartibining bekor qilinishi fuqarolarning erkinlik huquqini qanchalik ta’minlaydi? Konstitutsiyaviy sud va Ombudsmanning ushbu qo‘shma huquqiy g‘alabasiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va inson huquqlariga oid ushbu muhim tahlilni barcha fuqarolar bilan baham ko‘ring!

Konstitutsiyaviy sudOmbudsmanMa’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksHabeas korpus
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tunda shovqin qilganlarga 8,8 million so‘mgacha jarimaTunda shovqin qilganlarga 8,8 million so‘mgacha jarima12 sentabr 16:57Qonun Konstitutsiyaga zid bo‘lsa, sud ishi to‘xtaydi — yangi tartibQonun Konstitutsiyaga zid bo‘lsa, sud ishi to‘xtaydi — yangi tartib9 avgust 15:39Prezident Administratsiyasining maqomi va vakolatlari qonun bilan mustahkamlandiPrezident Administratsiyasining maqomi va vakolatlari qonun bilan mustahkamlandi7 avgust 21:31Sudga murojaat qilish imkoniyatlari kengayishi mumkin: Prezidentga yangi takliflar berildiSudga murojaat qilish imkoniyatlari kengayishi mumkin: Prezidentga yangi takliflar berildi22 sentabr 18:58Toshkentda uch tumanda renovatsiya boshlandi: mulkdorlarni nima kutmoqda?Toshkentda uch tumanda renovatsiya boshlandi: mulkdorlarni nima kutmoqda?1 sentabr 07:36Ajrashish tartibi o‘zgarishi mumkin: ayrim oilalarga yarashish uchun muddat berilmaydiAjrashish tartibi o‘zgarishi mumkin: ayrim oilalarga yarashish uchun muddat berilmaydi12 sentabr 08:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi