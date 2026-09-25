Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasida qattiq tartib oʻrnatmoqda

·3·Sport
Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasida qattiq tartib oʻrnatmoqda

Fransiya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Zinedin Zidan jamoada intizomni kuchaytirish va eʼtiborni faqat yashil maydondagi oʻyinga qaratish maqsadida keskin choralarga qoʻl urdi. L’Équipe nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, afsonaviy mutaxassis terma jamoaning Klernfonteyn qarorgohiga sartaroshlar va shaxsiy parvarish xizmatlarini koʻrsatuvchi mutaxassislarning kirishini qatʼiyan taqiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

2026 yilgi jahon chempionatidan soʻng Didye Deshamdan bosh murabbiylik lavozimini qabul qilib olgan Zinedin Zidan futbolchilarning tashqi koʻrinishga haddan tashqari eʼtibor qaratishi jamoaviy natijalarga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda, deb hisoblaydi. Yangi tartibga koʻra, Kilian Mbappe va Maykl Olise kabi uslub va moda ortidan quvuvchi yulduzlar endi terma jamoa ixtiyoriga kelishidan oldin oʻz qiyofalarini tartibga solib qoʻyishlari shart boʻladi.

Moda namoyishlariga chek qoʻyilmoqda

Zidanning yangi qoidalari faqat sartaroshxona xizmatlari bilan cheklanib qolmaydi. Shuningdek, murabbiy anʼanaga aylangan futbolchilarning qarorgohga kelishidagi ommaviy axborot vositalari shovqiniga ham chek qoʻydi. Yillar davomida oʻyinchilarning mashinadan tushib, qarorgoh tomon yurishi oʻziga xosiga catwalk — podiumga aylanib ketgandi.

AS nashri xabar berishicha, terma jamoa aʼzolari Klernfonteyn qarorgohiga yetib kelayotganda dabdabali dizaynerlik kiyimlari bilan eʼtibor tortish va internetda qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlish odatini yoʻq qilishga kirishildi. Yangi rejim oʻyinchilarning kiyim-kechaklari va tashqi imidji atrofidagi shovqin-suronni kamaytirishni maqsad qilgan.

Sportchiga xos yondashuv

Mazkur qatʼiy qoidalar doirasida murabbiylar shtabi oʻyinchilarning qarorgohga kelishini yorituvchi fotograflar va suratga olish guruhlari faoliyatini ham chekladi. Endilikda futbolchilar shou-biznes vakillari yoki mashhurlar kabi emas, balki professional sportchilar sifatida kutib olinadi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday madaniy oʻzgarish Fransiya terma jamoasi ichidagi muhitni sogʻlomlashtirishga va yulduz futbolchilarning butun diqqatini boʻlgʻusi xalqaro oʻyinlarga qaratishga yordam beradi. Zinedin Zidanning bu qadami jamoada yana jiddiylik va gʻalabaga boʻlgan chanqoqlikni tiklash yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.

Zinedin ZidanFransiyaKilian MbappeFutbolLEquipe
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zinedin Zidan Kilian Mbappe bilan bogʻliq ilk xotiralarni esladiZinedin Zidan Kilian Mbappe bilan bogʻliq ilk xotiralarni esladiBugun 16:13Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdiZinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdi18 sentabr 23:39Kylian Mbappe: "Mendan yaxshiroq oʻyinchi boʻlmadi"Kylian Mbappe: "Mendan yaxshiroq oʻyinchi boʻlmadi"12 sentabr 14:10Mbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdiMbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdi18 sentabr 14:19Kylian Mbappe gripp alomatlari sabab Fransiya mashgʻulotlarini oʻtkazib yubordiKylian Mbappe gripp alomatlari sabab Fransiya mashgʻulotlarini oʻtkazib yubordi23 sentabr 09:39Kylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdiKylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdi22 sentabr 00:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?