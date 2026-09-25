Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasida qattiq tartib oʻrnatmoqda
Fransiya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Zinedin Zidan jamoada intizomni kuchaytirish va eʼtiborni faqat yashil maydondagi oʻyinga qaratish maqsadida keskin choralarga qoʻl urdi. L’Équipe nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, afsonaviy mutaxassis terma jamoaning Klernfonteyn qarorgohiga sartaroshlar va shaxsiy parvarish xizmatlarini koʻrsatuvchi mutaxassislarning kirishini qatʼiyan taqiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
2026 yilgi jahon chempionatidan soʻng Didye Deshamdan bosh murabbiylik lavozimini qabul qilib olgan Zinedin Zidan futbolchilarning tashqi koʻrinishga haddan tashqari eʼtibor qaratishi jamoaviy natijalarga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda, deb hisoblaydi. Yangi tartibga koʻra, Kilian Mbappe va Maykl Olise kabi uslub va moda ortidan quvuvchi yulduzlar endi terma jamoa ixtiyoriga kelishidan oldin oʻz qiyofalarini tartibga solib qoʻyishlari shart boʻladi.
Moda namoyishlariga chek qoʻyilmoqdaZidanning yangi qoidalari faqat sartaroshxona xizmatlari bilan cheklanib qolmaydi. Shuningdek, murabbiy anʼanaga aylangan futbolchilarning qarorgohga kelishidagi ommaviy axborot vositalari shovqiniga ham chek qoʻydi. Yillar davomida oʻyinchilarning mashinadan tushib, qarorgoh tomon yurishi oʻziga xosiga catwalk — podiumga aylanib ketgandi.
AS nashri xabar berishicha, terma jamoa aʼzolari Klernfonteyn qarorgohiga yetib kelayotganda dabdabali dizaynerlik kiyimlari bilan eʼtibor tortish va internetda qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlish odatini yoʻq qilishga kirishildi. Yangi rejim oʻyinchilarning kiyim-kechaklari va tashqi imidji atrofidagi shovqin-suronni kamaytirishni maqsad qilgan.
Sportchiga xos yondashuvMazkur qatʼiy qoidalar doirasida murabbiylar shtabi oʻyinchilarning qarorgohga kelishini yorituvchi fotograflar va suratga olish guruhlari faoliyatini ham chekladi. Endilikda futbolchilar shou-biznes vakillari yoki mashhurlar kabi emas, balki professional sportchilar sifatida kutib olinadi.
Mutaxassislarning fikricha, bunday madaniy oʻzgarish Fransiya terma jamoasi ichidagi muhitni sogʻlomlashtirishga va yulduz futbolchilarning butun diqqatini boʻlgʻusi xalqaro oʻyinlarga qaratishga yordam beradi. Zinedin Zidanning bu qadami jamoada yana jiddiylik va gʻalabaga boʻlgan chanqoqlikni tiklash yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.
Izohlar 0
…