O‘zbekistonda dam olish kunlari ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘ir va momaqaldiroq boshlanadi
O‘zbekiston aholisi va mehmonlari uchun yoz faslining iliq va quyoshli harorati rasman o‘z o‘rnini haqiqiy kuzgi sovuqlarga bo‘shatib bermoqda. Sinoptiklarning shoshilinch ogohlantirishiga ko‘ra, yaqinlashib kelayotgan dam olish kunlarida butun respublika hududi bo‘ylab ob-havo keskin o‘zgarishi, salqin va nam havo oqimlarining kirib kelishi kutilmoqda. Mamlakatning ko‘plab viloyatlarida yomg‘ir yog‘ib, ayrim hududlarda chaqmoq chaqishi va momaqaldiroq kuzatilishi ehtimoli yuqori. Eng asosiysi, tungi harorat sezilarli darajada pasayib, termometr ustunlari +9°C dan +14°C gacha tushib ketadi. Mutaxassislar fuqarolarni mavsumiy shamollash va harorat almashinuvidan ehtiyot bo‘lishga, yengil kurtkalar hamda issiq kiyimlarni kiyishga chaqirmoqda. Bu o‘zgarish mamlakatimizda kechki va ertalabki soatlarda kuzning haqiqiy nafasi to‘liq hukmron bo‘lishini ko‘rsatmoqda.
«+9°C sovuq, momaqaldiroq va kurtkalar davri»: Kutilayotgan ob-havoning 5 ta asosiy nuqtasi
Dam olish kunlaridagi sinoptik o‘zgarishlardan eng muhim faktlar:
Haroratning keskin pasayishi: Tungi va tonggi soatlarda havo harorati +9°C...+14°C gacha sovib ketadi;
Yomg‘ir va momaqaldiroq: Ko‘plab hududlarda beqaror ob-havo, yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq kuzatiladi;
Yozning rasman chekinishi: Kunduzgi dim va issiq ob-havo o‘z o‘rnini haqiqiy kuzgi salqinlikka topshiradi;
Kurtkalar va issiq kiyimlar mavsumi: Ertalabki va tungi paytlarda yengil kurtka hamda shamoldan himoyalovchi kiyimlar kiyish tavsiya etiladi;
Mavsumiy moslashuv: Haroratning keskin pasayishi surunkali xastaligi borlar va bolalar salomatligiga e’tiborli bo‘lishni talab qiladi.
Ob-havo o‘zgarishlari tasnifi: O‘tgan kunlar va dam olish kunlari prognozi taqqosi
Respublika bo‘ylab kutilayotgan sinoptik holatlar tahlili:
Ko‘rsatkichlar va parametrlar
So‘nggi iliq kunlar ko‘rsatkichi
Dam olish kunlari kutilayotgan holat
Tungi va tonggi harorat
+18°C...+22°C (Mo‘tadil iliq)
+9°C...+14°C gacha keskin pasayish
Yog‘ingarchilik holati
Asosan quruq va ochiq havo
Yomg‘ir yog‘ishi, ayrim joylarda momaqaldiroq
Havo massalari xarakteri
Yozgi issiq va quruq oqimlar
Nam va sovuq atmosfera frontlari
Kiyinish tavsiyasi
Yengil yozgi kiyimlar
Yengil kurtkalar, shamolqaytargich va chatirlar
Umumiy mavsumiy bosqich
Kechikkan yoz fasli nafasi
Haqiqiy kuzning rasman boshlanishi
Sinoptik va tibbiy ekspertiza: Nega keskin salqinlikka oldindan tayyorlanish kerak?
Meteorologlar va shifokorlarning tavsiyalari hamda xulosalari:
«Bir kechada 10 darajali farq»: Havo haroratining keskin pasayishi inson organizmi uchun sinovdir; kunduzgi va tungi harorat o‘rtasidagi katta farq immunitet susayishiga va mavsumiy O‘RVI kasalliklari ko‘payishiga olib kelishi mumkin;
Haydovchilar uchun ogohlantirish: Yomg‘ir yog‘ishi ortidan yo‘l qoplamalarida sirpanchiqlik paydo bo‘ladi, shu bois yo‘llarda oraliq masofani saqlash va tezlikni me’yoridan oshirmaslik shart;
Issiq kiyinish va sog‘lom turmush: Uydan chiqishda ertalabki salqinni hisobga olish, yosh bolalar va keksalarning issiq kiyinishini ta’minlash zarur.
Sizning hududingizda ob-havo o‘zgarishi sezila boshladimi — kuzning keskin salqinlashishiga tayyormisiz? Dam olish kunlaridagi rejalaringizni yomg‘ir va salqin harorat tufayli o‘zgartirdingizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yaqinlaringizni ogohlantirish uchun ushbu muhim xabarni barcha bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…