O‘zbekistonda dam olish kunlari ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘ir va momaqaldiroq boshlanadi

·0·O‘zbekiston
O‘zbekistonda dam olish kunlari ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘ir va momaqaldiroq boshlanadi

O‘zbekiston aholisi va mehmonlari uchun yoz faslining iliq va quyoshli harorati rasman o‘z o‘rnini haqiqiy kuzgi sovuqlarga bo‘shatib bermoqda. Sinoptiklarning shoshilinch ogohlantirishiga ko‘ra, yaqinlashib kelayotgan dam olish kunlarida butun respublika hududi bo‘ylab ob-havo keskin o‘zgarishi, salqin va nam havo oqimlarining kirib kelishi kutilmoqda. Mamlakatning ko‘plab viloyatlarida yomg‘ir yog‘ib, ayrim hududlarda chaqmoq chaqishi va momaqaldiroq kuzatilishi ehtimoli yuqori. Eng asosiysi, tungi harorat sezilarli darajada pasayib, termometr ustunlari +9°C dan +14°C gacha tushib ketadi. Mutaxassislar fuqarolarni mavsumiy shamollash va harorat almashinuvidan ehtiyot bo‘lishga, yengil kurtkalar hamda issiq kiyimlarni kiyishga chaqirmoqda. Bu o‘zgarish mamlakatimizda kechki va ertalabki soatlarda kuzning haqiqiy nafasi to‘liq hukmron bo‘lishini ko‘rsatmoqda.

«+9°C sovuq, momaqaldiroq va kurtkalar davri»: Kutilayotgan ob-havoning 5 ta asosiy nuqtasi

Dam olish kunlaridagi sinoptik o‘zgarishlardan eng muhim faktlar:

  • Haroratning keskin pasayishi: Tungi va tonggi soatlarda havo harorati +9°C...+14°C gacha sovib ketadi;

  • Yomg‘ir va momaqaldiroq: Ko‘plab hududlarda beqaror ob-havo, yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq kuzatiladi;

  • Yozning rasman chekinishi: Kunduzgi dim va issiq ob-havo o‘z o‘rnini haqiqiy kuzgi salqinlikka topshiradi;

  • Kurtkalar va issiq kiyimlar mavsumi: Ertalabki va tungi paytlarda yengil kurtka hamda shamoldan himoyalovchi kiyimlar kiyish tavsiya etiladi;

  • Mavsumiy moslashuv: Haroratning keskin pasayishi surunkali xastaligi borlar va bolalar salomatligiga e’tiborli bo‘lishni talab qiladi.

Ob-havo o‘zgarishlari tasnifi: O‘tgan kunlar va dam olish kunlari prognozi taqqosi

Respublika bo‘ylab kutilayotgan sinoptik holatlar tahlili:

Ko‘rsatkichlar va parametrlar

So‘nggi iliq kunlar ko‘rsatkichi

Dam olish kunlari kutilayotgan holat

Tungi va tonggi harorat

+18°C...+22°C (Mo‘tadil iliq)

+9°C...+14°C gacha keskin pasayish

Yog‘ingarchilik holati

Asosan quruq va ochiq havo

Yomg‘ir yog‘ishi, ayrim joylarda momaqaldiroq

Havo massalari xarakteri

Yozgi issiq va quruq oqimlar

Nam va sovuq atmosfera frontlari

Kiyinish tavsiyasi

Yengil yozgi kiyimlar

Yengil kurtkalar, shamolqaytargich va chatirlar

Umumiy mavsumiy bosqich

Kechikkan yoz fasli nafasi

Haqiqiy kuzning rasman boshlanishi

Sinoptik va tibbiy ekspertiza: Nega keskin salqinlikka oldindan tayyorlanish kerak?

Meteorologlar va shifokorlarning tavsiyalari hamda xulosalari:

  • «Bir kechada 10 darajali farq»: Havo haroratining keskin pasayishi inson organizmi uchun sinovdir; kunduzgi va tungi harorat o‘rtasidagi katta farq immunitet susayishiga va mavsumiy O‘RVI kasalliklari ko‘payishiga olib kelishi mumkin;

  • Haydovchilar uchun ogohlantirish: Yomg‘ir yog‘ishi ortidan yo‘l qoplamalarida sirpanchiqlik paydo bo‘ladi, shu bois yo‘llarda oraliq masofani saqlash va tezlikni me’yoridan oshirmaslik shart;

  • Issiq kiyinish va sog‘lom turmush: Uydan chiqishda ertalabki salqinni hisobga olish, yosh bolalar va keksalarning issiq kiyinishini ta’minlash zarur.

Sizning hududingizda ob-havo o‘zgarishi sezila boshladimi — kuzning keskin salqinlashishiga tayyormisiz? Dam olish kunlaridagi rejalaringizni yomg‘ir va salqin harorat tufayli o‘zgartirdingizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yaqinlaringizni ogohlantirish uchun ushbu muhim xabarni barcha bilan baham ko‘ring!

O‘zbekistondam olish kunlariob-havo o‘zgarishisinoptik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dam olish kunlari yomg‘irli havo saqlanib turadiDam olish kunlari yomg‘irli havo saqlanib turadi22 may 15:21O‘zbekistonda ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘irlar kutilmoqdaO‘zbekistonda ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘irlar kutilmoqda14 iyun 11:267 aprel: O‘zbekistonda yomg‘ir va momaqaldiroq bo‘ladi7 aprel: O‘zbekistonda yomg‘ir va momaqaldiroq bo‘ladi6 aprel 22:38Yozning ilk haftasida O‘zbekistonda havo harorati biroz pasayadiYozning ilk haftasida O‘zbekistonda havo harorati biroz pasayadi1 iyun 13:4022 may kuni O‘zbekistonning qator hududlarida kuchli yomg‘ir kutilmoqda22 may kuni O‘zbekistonning qator hududlarida kuchli yomg‘ir kutilmoqda21 may 16:12O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydiO‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi8 may 14:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi