Toshkentda soxta hujjatlar bilan oliygohga kiritish va’dasi fosh etildi

·2·Jamiyat
Toshkentda soxta hujjatlar bilan oliygohga kiritish va’dasi fosh etildi

Toshkentda fuqaroni soxta hujjatlar asosida xususiy oliygohning 3-bosqichiga o‘qishga kiritib qo‘yish evaziga pul talab qilingan holat fosh etildi. Tezkor tadbirda jami 7500 dollar olingan vaqtida bir nechta shaxs ushlandi.

DXX, Bosh prokuratura huzuridagi Departament va IIV xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tadbirda 1997 yilda tug‘ilgan shaxs Rossiyadagi oliy ta’lim muassasasida ikki yil tahsil olgani haqidagi soxta hujjatlar asosida fuqaroni poytaxtdagi xususiy oliygohning 3-bosqichiga kiritib qo‘yishni va’da qilgan.

Buning uchun u 8 ming dollar talab qilib, 7500 dollar olgan vaqtida ushlangan.

Tezkor tadbir davomida unga 7500 dollarni bergan 1993 yilda tug‘ilgan shaxs ham qo‘lga olingan. Tergovga qadar tekshiruvda mazkur noqonuniy ishga Yakkasaroy tumani IIO FMB inspektor-psixologi ham aloqador ekani aniqlangan.

Inspektor ham 7500 dollar olgan vaqtida ushlangan.

Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

ToshkentDXXBosh prokuraturaIIO FMB
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Taqiqlangan moddalar aralashgan mahsulotlar olib kirilishi fosh etildiTaqiqlangan moddalar aralashgan mahsulotlar olib kirilishi fosh etildi21 avgust 08:46Toshkentda yirik psixotrop va giyohvandlik tarmog‘i fosh etildi!Toshkentda yirik psixotrop va giyohvandlik tarmog‘i fosh etildi!9 avgust 16:17Sergelida 138 tup taqiqlangan o‘simlik musodara qilindiSergelida 138 tup taqiqlangan o‘simlik musodara qilindi13 iyul 10:07Bedarak yo‘qolgan erkakning jasadi ishxonasidan topildiBedarak yo‘qolgan erkakning jasadi ishxonasidan topildi28 iyul 18:58Toshkentdagi bekatda 32 yoshli erkak o‘lik holda topildiToshkentdagi bekatda 32 yoshli erkak o‘lik holda topildi25 iyul 22:15«Kobalt» yo‘lovchisining sumkasidan 505 gramm gashish topildi«Kobalt» yo‘lovchisining sumkasidan 505 gramm gashish topildi23 iyun 10:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq