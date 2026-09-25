O‘zbekiston erkak shaxmatchilar jamoalari Samarqandda tengsiz: 9-turning to‘liq natijalari

·18·Sport
O‘zbekiston erkak shaxmatchilar jamoalari Samarqandda tengsiz: 9-turning to‘liq natijalari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandda o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 9-turida O‘zbekistonning bosh erkaklar terma jamoasi AQSHni 2,5:1,5 hisobida mag‘lub etdi.
  • Shu bilan birga, O‘zbekiston-2 jamoasi Niderlandiyani 3,5:0,5 hisobida tor-mor keltirib, kutilmagan sensatsiyaga sabab bo‘ldi.
  • Ayollar o‘rtasidagi bahslarda esa O‘zbekiston-2 jamoasi Islandiya ustidan 2,5:1,5 hisobida g‘alaba qozondi.

Samarqand shahri mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida oltin medallar taqdirini hal qiluvchi 9-tur bahslari nihoyasiga yetdi. Dunyo ahlining nigohi qaratilgan markaziy to‘qnashuvda O‘zbekiston bosh milliy terma jamoasi musobaqa favoriti AQSHni 2,5 : 1,5 hisobida tiz cho‘ktirdi. 1-taxtada Nodirbek Abdusattorov oq donalarda Fabiano Karuanani mag‘lub etdi (1:0), Nodirbek Yakubboyev esa Xans Nimann ustidan g‘alaba qozondi (1:0). Uesli So Javohir Sindarovdan ustun kelgan bo‘lsa-da, Muhiddin Madaminovning Levon Aronyanga qarshi oltinga teng durangi (0,5:0,5) mutlaq g‘alabani naqd qildi.

Kunning haqiqiy sensatsiyasini esa O‘zbekiston-2 jamoamiz qayd etdi: yoshlarimiz Yevropa grandi Niderlandiyani 3,5 : 0,5 hisobida tor-mor etishdi — Jahongir Vahidov raqib yetakchisi Anish Girini taslim qildi, Suyarov va Nigmatov ham o‘z bahslarida zafar quchishdi. Markaziy Osiyo derbisida O‘zbekiston-3 jamoasi Qirg‘izistonni 2,5 : 1,5 hisobida yengdi (Asrorjon Omonovning g‘alabasi evaziga). Ayollar o‘rtasidagi bahslarda bosh termamiz kuchli Hindistonga 1:3 hisobida imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da, O‘zbekiston-2 ayollar jamoasi Islandiya ustidan 2,5 : 1,5 hisobida irodali g‘alabaga erishdi, O‘zbekiston-3 esa Italiyaga 1,5 : 2,5 hisobida yutqazdi.

«AQSHning taslim bo‘lishi, Niderlandiya qaqshatilishi va derbi zafari»: 9-turning 5 ta asosiy nuqtasi

Samarqanddagi tarixiy 9-tur yakunlaridan eng muhim faktlar:

  • AQSH ustidan buyuk g‘alaba (2,5 : 1,5): Abdusattorov Karuanani, Yakubboyev Nimannni taslim etib, jamoamizga oliy darajadagi ochkolarni olib keldi;

  • Niderlandiyaning shov-shuvli tor-mor etilishi (3,5 : 0,5): O‘zbekiston-2 jamoasi Anish Giri boshchiligidagi kuchli Gollandiya termasiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi;

  • Markaziy Osiyo derbisidagi yutuq: O‘zbekiston-3 erkaklar jamoasi Qirg‘izistonni 2,5 : 1,5 hisobida dog‘da qoldirdi;

  • Ayollar bahsida Hindiston ustunligi: Bosh ayollar jamoamiz jahon reytingi yetakchisi Hindistonga qarshi bahsda 1:3 hisobida mag‘lubiyatga uchradi;

  • O‘zbekiston-2 qizlarining g‘alabasi: Ikkinchi xotin-qizlar tarkibimiz Islandiyani 2,5 : 1,5 hisobida mag‘lub etib, turnirdagi yurishini davom ettirdi.

46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: 9-turning to‘liq protokoli va natijalari jadvali

O‘zbekistonning barcha erkaklar va ayollar jamoalari qayd etgan ko‘rsatkichlari:

Jamoalar qarama-qarshiligi

Umumiy hisob

Taxtalar bo‘yicha qayd etilgan natijalar (oq donalardagilar birinchi)

Uchrashuv maqomi

O‘zbekiston — AQSH (Erkaklar)

2,5 : 1,5

Abdusattorov 1:0 Karuana, So 1:0 Sindarov, Yakubboyev 1:0 Niyemann, Aronyan 0,5:0,5 Madaminov

Bosh favorit ustidan tarixiy g‘alaba

O‘zbekiston-2 — Niderlandiya (Erkaklar)

3,5 : 0,5

Vahidov 1:0 Giri, van Forest 0,5:0,5 Abdisalimov, Suyarov 1:0 van Veli, Lami 0:1 Nigmatov

Niderlandiya grandining to‘liq sindirilishi

Qirg‘iziston — O‘zbekiston-3 (Erkaklar)

1,5 : 2,5

Jakshilikov 0,5:0,5 Saydaliyev, Bahrillayev 0,5:0,5 Orozbayev, Sezdbekov 0,5:0,5 Abdurahmonov, Omonov 1:0 Daudov

Markaziy Osiyo derbisidagi muvaffaqiyat

Hindiston — O‘zbekiston (Ayollar)

3 : 1

Koneru 0,5:0,5 Hamdamova, Tohirjonova 0:1 Divya, Vantika 1:0 Imomqo‘ziyeva, Karimova 0,5:0,5 Savita

Jahonning 1-raqamli termasiga qarshi sinov

Islandiya — O‘zbekiston-2 (Ayollar)

1,5 : 2,5

Ptachnikova 0,5:0,5 Malikova, Halilova 1:0 Torseinsdottir, Briyem 0:1 Salimova, Mansurova 0:1 Xelgadottir

Qizlarimizning shiddatli g‘alabasi

O‘zbekiston-3 — Italiya (Ayollar)

1,5 : 2,5

Aktamova 0:1 Brunello, Zimina 1:0 Bobomurodova, Shokirjonova 0,5:0,5 Guyechi, Rubinshteyn 0:1 Shahzodova

Yevropa tajribasiga qarshi keskin jang

Shaxmat ekspertizasi: Nega 9-tur O‘zbekistonning mutlaq ustunligini isbotladi?

Xalqaro grossmeysterlar va ekspertlarning xulosalari:

  • «Bir kunda ikki buyuk grandning qulashi»: Asosiy jamoamiz AQSHni yenggan bir paytda, ikkinchi tarkibimiz dunyo elitasi hisoblangan Niderlandiyani 3,5:0,5 hisobida yakson qilishi — o‘zbek shaxmat maktabining zaxira bazasi sayyoramizda eng kuchli ekanini isbotlaydi; Jahongir Vahidovning Anish Girini yengishi esa turning eng yorqin shaxsiy g‘alabasi bo‘ldi;

  • Abdusattorovning liderlik mahorati: Nodirbek Abdusattorov oq donalarda Karuanaga qarshi namoyish etgan agressiv va sovuqqon o‘yini butun jamoaga ruhiy ustunlik berdi;

  • Oltin medallar ostonasida: AQSH ustidan qozonilgan g‘alaba O‘zbekiston erkaklar termasini Olimpiada chempionligini himoya qilishda asosiy va mutlaq peshqadamga aylantirdi.

Sizningcha, O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi qolgan turlarda ham ushbu tempni saqlab, Samarqandda Olimpiada oltin medallarini saqlab qola oladimi? Vahidovning Anish Giri ustidan, Abdusattorovning esa Karuana ustidan qozongan g‘alabalariga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy tabrik va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy jamoamizning buyuk tarixiy muvaffaqiyati tahlilini barcha shaxmat ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

46-Butunjahon shaxmat OlimpiadasiSamarqandNodirbek AbdusattorovUzbekiston shaxmat jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Futbol haftasi: 19-turda «Paxtakor», «Nasaf» va «Lokomotiv»ni og‘ir sinovlar kutmoqda!Futbol haftasi: 19-turda «Paxtakor», «Nasaf» va «Lokomotiv»ni og‘ir sinovlar kutmoqda!23 avgust 17:00Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...19 sentabr 20:01O‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalariO‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalari22 sentabr 01:02Karlsensiz Olimpiada: Samarqandga yana qaysi yulduzlar kelmaydi?Karlsensiz Olimpiada: Samarqandga yana qaysi yulduzlar kelmaydi?6 avgust 17:5915-turning eng yaxshilari: «Navbahor» va «Nasaf»dan ko‘proq futbolchi bor15-turning eng yaxshilari: «Navbahor» va «Nasaf»dan ko‘proq futbolchi bor5 avgust 14:22Samarqandda titanlar jangi: 9-turda O‘zbekiston – AQSH to‘qnashuvi va Hindiston sinoviSamarqandda titanlar jangi: 9-turda O‘zbekiston – AQSH to‘qnashuvi va Hindiston sinoviBugun 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?