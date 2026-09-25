O‘zbekiston erkak shaxmatchilar jamoalari Samarqandda tengsiz: 9-turning to‘liq natijalari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 9-turida O‘zbekistonning bosh erkaklar terma jamoasi AQSHni 2,5:1,5 hisobida mag‘lub etdi.
- Shu bilan birga, O‘zbekiston-2 jamoasi Niderlandiyani 3,5:0,5 hisobida tor-mor keltirib, kutilmagan sensatsiyaga sabab bo‘ldi.
- Ayollar o‘rtasidagi bahslarda esa O‘zbekiston-2 jamoasi Islandiya ustidan 2,5:1,5 hisobida g‘alaba qozondi.
Samarqand shahri mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida oltin medallar taqdirini hal qiluvchi 9-tur bahslari nihoyasiga yetdi. Dunyo ahlining nigohi qaratilgan markaziy to‘qnashuvda O‘zbekiston bosh milliy terma jamoasi musobaqa favoriti AQSHni 2,5 : 1,5 hisobida tiz cho‘ktirdi. 1-taxtada Nodirbek Abdusattorov oq donalarda Fabiano Karuanani mag‘lub etdi (1:0), Nodirbek Yakubboyev esa Xans Nimann ustidan g‘alaba qozondi (1:0). Uesli So Javohir Sindarovdan ustun kelgan bo‘lsa-da, Muhiddin Madaminovning Levon Aronyanga qarshi oltinga teng durangi (0,5:0,5) mutlaq g‘alabani naqd qildi.
Kunning haqiqiy sensatsiyasini esa O‘zbekiston-2 jamoamiz qayd etdi: yoshlarimiz Yevropa grandi Niderlandiyani 3,5 : 0,5 hisobida tor-mor etishdi — Jahongir Vahidov raqib yetakchisi Anish Girini taslim qildi, Suyarov va Nigmatov ham o‘z bahslarida zafar quchishdi. Markaziy Osiyo derbisida O‘zbekiston-3 jamoasi Qirg‘izistonni 2,5 : 1,5 hisobida yengdi (Asrorjon Omonovning g‘alabasi evaziga). Ayollar o‘rtasidagi bahslarda bosh termamiz kuchli Hindistonga 1:3 hisobida imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da, O‘zbekiston-2 ayollar jamoasi Islandiya ustidan 2,5 : 1,5 hisobida irodali g‘alabaga erishdi, O‘zbekiston-3 esa Italiyaga 1,5 : 2,5 hisobida yutqazdi.
«AQSHning taslim bo‘lishi, Niderlandiya qaqshatilishi va derbi zafari»: 9-turning 5 ta asosiy nuqtasi
Samarqanddagi tarixiy 9-tur yakunlaridan eng muhim faktlar:
AQSH ustidan buyuk g‘alaba (2,5 : 1,5): Abdusattorov Karuanani, Yakubboyev Nimannni taslim etib, jamoamizga oliy darajadagi ochkolarni olib keldi;
Niderlandiyaning shov-shuvli tor-mor etilishi (3,5 : 0,5): O‘zbekiston-2 jamoasi Anish Giri boshchiligidagi kuchli Gollandiya termasiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi;
Markaziy Osiyo derbisidagi yutuq: O‘zbekiston-3 erkaklar jamoasi Qirg‘izistonni 2,5 : 1,5 hisobida dog‘da qoldirdi;
Ayollar bahsida Hindiston ustunligi: Bosh ayollar jamoamiz jahon reytingi yetakchisi Hindistonga qarshi bahsda 1:3 hisobida mag‘lubiyatga uchradi;
O‘zbekiston-2 qizlarining g‘alabasi: Ikkinchi xotin-qizlar tarkibimiz Islandiyani 2,5 : 1,5 hisobida mag‘lub etib, turnirdagi yurishini davom ettirdi.
46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: 9-turning to‘liq protokoli va natijalari jadvali
O‘zbekistonning barcha erkaklar va ayollar jamoalari qayd etgan ko‘rsatkichlari:
Jamoalar qarama-qarshiligi
Umumiy hisob
Taxtalar bo‘yicha qayd etilgan natijalar (oq donalardagilar birinchi)
Uchrashuv maqomi
O‘zbekiston — AQSH (Erkaklar)
2,5 : 1,5
Abdusattorov 1:0 Karuana, So 1:0 Sindarov, Yakubboyev 1:0 Niyemann, Aronyan 0,5:0,5 Madaminov
Bosh favorit ustidan tarixiy g‘alaba
O‘zbekiston-2 — Niderlandiya (Erkaklar)
3,5 : 0,5
Vahidov 1:0 Giri, van Forest 0,5:0,5 Abdisalimov, Suyarov 1:0 van Veli, Lami 0:1 Nigmatov
Niderlandiya grandining to‘liq sindirilishi
Qirg‘iziston — O‘zbekiston-3 (Erkaklar)
1,5 : 2,5
Jakshilikov 0,5:0,5 Saydaliyev, Bahrillayev 0,5:0,5 Orozbayev, Sezdbekov 0,5:0,5 Abdurahmonov, Omonov 1:0 Daudov
Markaziy Osiyo derbisidagi muvaffaqiyat
Hindiston — O‘zbekiston (Ayollar)
3 : 1
Koneru 0,5:0,5 Hamdamova, Tohirjonova 0:1 Divya, Vantika 1:0 Imomqo‘ziyeva, Karimova 0,5:0,5 Savita
Jahonning 1-raqamli termasiga qarshi sinov
Islandiya — O‘zbekiston-2 (Ayollar)
1,5 : 2,5
Ptachnikova 0,5:0,5 Malikova, Halilova 1:0 Torseinsdottir, Briyem 0:1 Salimova, Mansurova 0:1 Xelgadottir
Qizlarimizning shiddatli g‘alabasi
O‘zbekiston-3 — Italiya (Ayollar)
1,5 : 2,5
Aktamova 0:1 Brunello, Zimina 1:0 Bobomurodova, Shokirjonova 0,5:0,5 Guyechi, Rubinshteyn 0:1 Shahzodova
Yevropa tajribasiga qarshi keskin jang
Shaxmat ekspertizasi: Nega 9-tur O‘zbekistonning mutlaq ustunligini isbotladi?
Xalqaro grossmeysterlar va ekspertlarning xulosalari:
«Bir kunda ikki buyuk grandning qulashi»: Asosiy jamoamiz AQSHni yenggan bir paytda, ikkinchi tarkibimiz dunyo elitasi hisoblangan Niderlandiyani 3,5:0,5 hisobida yakson qilishi — o‘zbek shaxmat maktabining zaxira bazasi sayyoramizda eng kuchli ekanini isbotlaydi; Jahongir Vahidovning Anish Girini yengishi esa turning eng yorqin shaxsiy g‘alabasi bo‘ldi;
Abdusattorovning liderlik mahorati: Nodirbek Abdusattorov oq donalarda Karuanaga qarshi namoyish etgan agressiv va sovuqqon o‘yini butun jamoaga ruhiy ustunlik berdi;
Oltin medallar ostonasida: AQSH ustidan qozonilgan g‘alaba O‘zbekiston erkaklar termasini Olimpiada chempionligini himoya qilishda asosiy va mutlaq peshqadamga aylantirdi.
Sizningcha, O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi qolgan turlarda ham ushbu tempni saqlab, Samarqandda Olimpiada oltin medallarini saqlab qola oladimi? Vahidovning Anish Giri ustidan, Abdusattorovning esa Karuana ustidan qozongan g‘alabalariga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy tabrik va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy jamoamizning buyuk tarixiy muvaffaqiyati tahlilini barcha shaxmat ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…