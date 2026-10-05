Gruziyada qo‘lga olindi: Katta firibgarlikda ayblangan shaxs O‘zbekistonga olib kelindi

·4·Jamiyat
Gruziyada qo‘lga olindi: Katta firibgarlikda ayblangan shaxs O‘zbekistonga olib kelindi

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismida (o‘ta yirik miqdorda, uyushgan guruh tomonidan sodir etilgan firibgarlik) nazarda tutilgan og‘ir jinoyatni sodir etganlikda gumonlanib, xalqaro qidiruvga berilgan fuqaro chet elda qo‘lga olinib, yurtimizga qaytarildi.

Huquq-tartibot idoralari tomonidan amalga oshirilgan tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida jinoiy javobgarlikdan yashirinib yurgan mazkur shaxsning Gruziya hududida istiqomat qilayotgani fosh etildi.

Ikki davlat idoralarining hamkorligi va hibsga olish

Gumonlanuvchini qonun oldida javob berishini ta’minlash maqsadida O‘zbekiston va Gruziya huquqni muhofaza qiluvchi organlari hamkorlikda maxsus amaliyot o‘tkazdi:

  • Qo‘lga olish: Ma’lumotlar tasdiqlangach, shaxs Gruziyaning vakolatli idoralari xodimlari tomonidan zudlik bilan qo‘lga olindi;

  • Bosh prokuratura iltimosnomasi: O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan yuborilgan rasmiy ekstraditsiya so‘rovi Gruziya adliya organlari tomonidan ko‘rib chiqilib, to‘liq qanoatlantirildi;

  • Ekstraditsiya qarori: Gumonlanuvchini sud va tergov harakatlarini davom ettirish uchun O‘zbekistonga topshirish to‘g‘risida qonuniy qaror qabul qilindi.

Interpol ko‘magida Toshkentga olib kelindi

Interpolning O‘zbekiston Respublikasidagi Milliy markaziy byurosi xabariga ko‘ra, ekstraditsiya jarayoni xalqaro me’yorlar va qat’iy xavfsizlik choralari ostida amalga oshirildi:

«Interpolning ikki davlatdagi Milliy markaziy byurolari xodimlarining bevosita ishtiroki va muvofiqlashtiruvi ostida qidiruvda bo‘lgan shaxs Gruziyadan rasman ekstraditsiya qilindi. U milliy qonunchiligimizga muvofiq keyingi protsessual va tergov harakatlarini o‘tkazish uchun O‘zbekistonga olib kelindi».

Mazkur muvaffaqiyatli amaliyot og‘ir iqtisodiy jinoyatlar sodir etib, xorijda yashirinishga uringan har qanday shaxs qonun ustuvorligi va jazoning muqarrarligi prinsipi asosida javobgarlikka tortilishini yana bir bor ko‘rsatdi. Ayni damda ushbu fuqaroga nisbatan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

O‘zbekiston-Gruziya huquqiy hamkorlikEkstraditsiyaInterpol168-modda 4-qismi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bank asoschisi xalqaro qidiruvda!»: Mo‘minjon Yo‘ldashevga ochilgan jinoyat ishi«Bank asoschisi xalqaro qidiruvda!»: Mo‘minjon Yo‘ldashevga ochilgan jinoyat ishi20 sentabr 17:55«Qozog‘iston Rossiyaga topshiradimi yoki BMT qutqarib qoladi?»: Chechenistonlik Mansur Movlayev ishi«Qozog‘iston Rossiyaga topshiradimi yoki BMT qutqarib qoladi?»: Chechenistonlik Mansur Movlayev ishi11 sentabr 14:57Turkiya Netanyaxuga qarshi order berdi: xalqaro qidiruv masalasi ko‘tarildiTurkiya Netanyaxuga qarshi order berdi: xalqaro qidiruv masalasi ko‘tarildi21 avgust 18:37“Ravshan Zolotoy” bo‘yicha qidiruv bekor qilindi“Ravshan Zolotoy” bo‘yicha qidiruv bekor qilindi14 iyul 13:23Yo‘qolgan britaniyalik 10 kun Barselonada dam oldiYo‘qolgan britaniyalik 10 kun Barselonada dam oldi7 iyul 15:59Onasi uchun 17 yil kurashgan aka-ukalar sudda g‘alaba qozondiOnasi uchun 17 yil kurashgan aka-ukalar sudda g‘alaba qozondi5 iyul 16:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi