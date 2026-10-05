Gruziyada qo‘lga olindi: Katta firibgarlikda ayblangan shaxs O‘zbekistonga olib kelindi
O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismida (o‘ta yirik miqdorda, uyushgan guruh tomonidan sodir etilgan firibgarlik) nazarda tutilgan og‘ir jinoyatni sodir etganlikda gumonlanib, xalqaro qidiruvga berilgan fuqaro chet elda qo‘lga olinib, yurtimizga qaytarildi.
Huquq-tartibot idoralari tomonidan amalga oshirilgan tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida jinoiy javobgarlikdan yashirinib yurgan mazkur shaxsning Gruziya hududida istiqomat qilayotgani fosh etildi.
Ikki davlat idoralarining hamkorligi va hibsga olish
Gumonlanuvchini qonun oldida javob berishini ta’minlash maqsadida O‘zbekiston va Gruziya huquqni muhofaza qiluvchi organlari hamkorlikda maxsus amaliyot o‘tkazdi:
Qo‘lga olish: Ma’lumotlar tasdiqlangach, shaxs Gruziyaning vakolatli idoralari xodimlari tomonidan zudlik bilan qo‘lga olindi;
Bosh prokuratura iltimosnomasi: O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan yuborilgan rasmiy ekstraditsiya so‘rovi Gruziya adliya organlari tomonidan ko‘rib chiqilib, to‘liq qanoatlantirildi;
Ekstraditsiya qarori: Gumonlanuvchini sud va tergov harakatlarini davom ettirish uchun O‘zbekistonga topshirish to‘g‘risida qonuniy qaror qabul qilindi.
Interpol ko‘magida Toshkentga olib kelindi
Interpolning O‘zbekiston Respublikasidagi Milliy markaziy byurosi xabariga ko‘ra, ekstraditsiya jarayoni xalqaro me’yorlar va qat’iy xavfsizlik choralari ostida amalga oshirildi:
«Interpolning ikki davlatdagi Milliy markaziy byurolari xodimlarining bevosita ishtiroki va muvofiqlashtiruvi ostida qidiruvda bo‘lgan shaxs Gruziyadan rasman ekstraditsiya qilindi. U milliy qonunchiligimizga muvofiq keyingi protsessual va tergov harakatlarini o‘tkazish uchun O‘zbekistonga olib kelindi».
Mazkur muvaffaqiyatli amaliyot og‘ir iqtisodiy jinoyatlar sodir etib, xorijda yashirinishga uringan har qanday shaxs qonun ustuvorligi va jazoning muqarrarligi prinsipi asosida javobgarlikka tortilishini yana bir bor ko‘rsatdi. Ayni damda ushbu fuqaroga nisbatan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Izohlar 0
…