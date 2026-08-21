Turkiya Netanyaxuga qarshi order berdi: xalqaro qidiruv masalasi ko‘tarildi
Turkiya Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxuni «genotsid» ayblovi doirasida so‘roq qilish uchun hibsga olish bo‘yicha order rasmiylashtirgani haqida Yaqin Sharq OAVlari xabar tarqatdi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, mazkur qaror G‘azo sektori tomon yo‘l olgan «Sumud» flotiliyasining to‘xtatilishi hamda unda ishtirok etgan faollarning hibsga olinishi bilan bog‘liq tergov doirasida qabul qilingan.
Order 14 iyulda rasmiylashtirilgan
Turkiya tomonining bildirishicha, Binyamin Netanyaxuga nisbatan hibsga olish orderi 14 iyul kuni rasmiylashtirilgan.
Ayni paytda Turkiya Adliya vazirligi Interpoldan «qizil xabarnoma» chiqarish masalasini ko‘rib chiqishni so‘ramoqda. Bunday murojaat xalqaro darajada shaxsni aniqlash va uning joylashuvini belgilashga qaratilgan huquqiy mexanizmlardan biri hisoblanadi.
«Barcha choralar ko‘riladi»
Turkiya adliya vaziri Akin Gyurlek Anqara Falastin xalqini qo‘llab-quvvatlash siyosatida davom etishini ta’kidladi.
«Insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlarni javobgarlikka tortish uchun barcha zarur choralar ko‘riladi», — deya Turkiya tomonining pozitsiyasi bildirildi.
Endi asosiy masala — Interpol qarori
Hozirgi vaziyatda e’tibor markazidagi asosiy masala Turkiyaning Interpolga yo‘llagan murojaati qanday natija berishi bo‘lib turibdi.
Agar mazkur jarayon rasman davom etsa, Netanyaxuga nisbatan qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan xalqaro huquqiy mexanizmlar yanada ko‘p muhokamalarga sabab bo‘lishi kutilmoqda.
…