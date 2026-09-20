«Bank asoschisi xalqaro qidiruvda!»: Mo‘minjon Yo‘ldashevga ochilgan jinoyat ishi

·83·Jamiyat
«Bank asoschisi xalqaro qidiruvda!»: Mo‘minjon Yo‘ldashevga ochilgan jinoyat ishi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Farg‘onalik tadbirkor Mo‘minjon Yo‘ldashev O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi bo‘yicha ayblanib, Interpol orqali xalqaro qidiruvga berildi.
  • U Madad Invest Bank'ning sobiq yirik aksiyadori va kuzatuv kengashi sobiq raisi bo‘lgan, shuningdek, qurilish va to‘qimachilik sohalarida ham biznes imperiyasiga ega edi.
  • 2019 yilda Jahon banki uni tender jarayonida noqonuniy xatti-harakatlari uchun o‘z loyihalaridan chetlatgan edi.

O‘zbekiston bank va biznes hamjamiyatida yirik rezonans uyg‘otgan voqea yuz berdi. Farg‘onalik taniqli tadbirkor, Madad Invest Bank'ning sobiq yirik aksiyadori hamda kuzatuv kengashi sobiq raisi Mo‘minjon Yo‘ldashev rasmiy Toshkentning so‘roviga asosan Interpol orqali xalqaro qidiruvga berildi. Huquq-tartibot idoralari tomonidan unga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi — juda ko‘p miqdorda o‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-toroj qilish bo‘yicha ayblov e’lon qilingan.

Bank sektoridan tashqari yirik qurilish va to‘qimachilik sohalaridagi ko‘plab korxonalarga egalik qilgan sobiq bankirning nomi ilgari ham xalqaro moliya tashkilotlari diqqat markaziga tushgan edi. Jumladan, 2019 yilda Jahon banki uni tender jarayonida raqobatchi kompaniya vakiliga noqonuniy bosim o‘tkazish bilan bog‘liq nojo‘ya xatti-harakatlari uchun o‘z loyihalarida ishtirok etishdan kamida 4 yilga chetlatgandi.

Xo‘sh, taniqli tadbirkorning qidiruvga berilishi ortida aynan qanday moliyaviy maxinatsiyalar yotibdi, u qaysi mamlakatda yashiringan bo‘lishi mumkin va bu voqea mamlakat bank tizimidagi shaffoflik nazoratiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

«Interpol, 167-modda va Jahon banki sanksiyasi»: Ish bo‘yicha asosiy faktlar

Mo‘minjon Yo‘ldashevga nisbatan qo‘zg‘atilgan ish va uning faoliyati xronikasi:

  • Interpol orqali qidiruv e’lon qilinishi: O‘zbekiston huquq-tartibot organlarining rasmiy talabi bilan xalqaro politsiya tarmog‘i ishga tushirildi;

  • Og‘ir modda bilan ayblov: Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi (juda ko‘p miqdordagi talon-torojlik) bo‘yicha surishtiruv olib borilmoqda;

  • Madad Invest Bank'dagi maqomi: Tadbirkor mazkur moliya muassasasining asoschilaridan biri, eng yirik aksiyadori va kuzatuv kengashi rahbari bo‘lgan;

  • Keng tarmoqli biznes imperiyasi: U bank sektoridan tashqari qurilish industriyasi va to‘qimachilik klasterlarida ham bir nechta yirik aktivlarga egalik qilib kelgan;

  • Jahon bankining qora ro‘yxati: 2019 yilda tender ishtirokchisiga bosim o‘tkazgani sababli Jahon banki tomonidan 4 yillik diskvalifikatsiyaga uchragan.

Mo‘minjon Yo‘ldashev ishi bo‘yicha huquqiy va kasbiy ko‘rsatkichlar

Tadbirkorning faoliyati va unga qo‘yilgan ayblovlar taqsimoti:

Parametrlar va yo‘nalishlar

Ma’lumotlar va holatlar

Qidiruvga berilgan shaxs

Mo‘minjon Yo‘ldashev (farg‘onalik tadbirkor)

Qidiruv maqomi

O‘zbekiston talabi bilan Interpol xalqaro qidiruvi

Jinoiy modda

O‘zR JKning 167-moddasi 3-qismi (o‘zlashtirish yoki rastrata)

Asosiy moliyaviy aktivi

Madad Invest Bank (sobiq yirik aksiyador va rais)

Biznes tarmoqlari

Qurilish, to‘qimachilik va moliya-bank sohalari

Avvalgi sanksiyalar

2019 yilda Jahon banki loyihalaridan 4 yilga chetlatilish

«Bank asoschisi xalqaro qidiruvda!»: Mo‘minjon Yo‘ldashevga ochilgan jinoyat ishi

Huquqiy va iqtisodiy tahlil: Ekspertlar bank sohasidagi jinoyatlar haqida

Moliyaviy huquq va iqtisodiyot tahlilchilarining asosiy xulosalari:

  • Moliya sektoridagi nazoratning kuchayishi: Bank muassislari va rahbarlarining xalqaro qidiruvga berilishi mamlakatda kapital aylanmasi va omonatlar xavfsizligi ustidan davlat nazorati keskin kuchayganini ko‘rsatadi;

  • Ekstraditsiya ehtimoli va jarayon: Interpolning qizil xabarnomasi (Red Notice) chiqarilgan taqdirda, gumonlanuvchi dunyoning 190 dan ortiq davlatida hibsga olinishi va O‘zbekistonga topshirilishi mumkin;

  • Jahon banki ogohlantirishining ahamiyati: 2019 yildagi holat tadbirkor faoliyatida raqobat qoidalari va shaffoflikka zid qadamlar avval ham bo‘lganini va nazorat idoralari uni e’tiborda ushlab turganini tasdiqlaydi;

  • Aktivlarni qaytarish mexanizmi: Agar sudda talon-torojlik isbotlansa, yetkazilgan moliyaviy zararni qoplash maqsadida gumonlanuvchining qurilish va to‘qimachilikdagi ulushlari ham xatlanishi ehtimoli yuqori.

Mazkur xalqaro qidiruv O‘zbekiston moliya tizimida moliyaviy mas’uliyat va hisobdorlik masalasi qonun oldida barcha uchun teng ekanidan dalolat beruvchi jiddiy hodisaga aylandi.

Sizningcha, bank tizimidagi yirik mulkdorlar va rahbarlarning mas’uliyatini yanada kuchaytirish uchun qanday nazorat mexanizmlari zarur? Chet elga chiqib ketgan ayblanuvchilarni ekstraditsiya qilish jarayoni qanchalik samara beradi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda biznes va bank olamidagi ushbu shov-shuvli voqea tahlilini yaqinlaringiz va moliya sohasi ixlosmandlariga ulashing!

Mo‘minjon Yo‘ldashevMadad Invest BankInterpolJahon banki
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Qiz topish va tanishish eng qiyin davlatlar»: O‘zbekiston dunyo bo‘yicha nechanchi o‘rinda!«Qiz topish va tanishish eng qiyin davlatlar»: O‘zbekiston dunyo bo‘yicha nechanchi o‘rinda!Bugun, 18:30«Eringga g‘azab qilma, ko‘zidagi charchoqqa boq!»: Oila baxtining nozik siri«Eringga g‘azab qilma, ko‘zidagi charchoqqa boq!»: Oila baxtining nozik siriBugun, 18:08To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!Bugun, 14:13Toshkent osmonidagi sirli obyekt: Xitoy raketasi bo‘lishi mumkinToshkent osmonidagi sirli obyekt: Xitoy raketasi bo‘lishi mumkinBugun, 13:41Qozog‘istonga boradigan o‘zbekistonliklarga qulaylik: endi QR-kodning o‘zi yetadiQozog‘istonga boradigan o‘zbekistonliklarga qulaylik: endi QR-kodning o‘zi yetadiBugun, 12:4720 sentyabr — Ayollarni qadrlash kuni: oila baxti va muhabbatning noyob bayrami!20 sentyabr — Ayollarni qadrlash kuni: oila baxti va muhabbatning noyob bayrami!Bugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi