Ohangaronda besh kishi kechasi tog‘da adashib qoldi

·2·Jamiyat
Ohangaronda besh kishi kechasi tog‘da adashib qoldi

Toshkent viloyati Ohangaron tumanida dam olish uchun tog‘ga chiqqan besh nafar fuqaro kechasi yo‘lni yo‘qotib, qutqaruvchilar yordamiga muhtoj bo‘ldi. Ular bir necha soatlik qidiruvdan so‘ng topilib, xavfsiz hududga olib tushildi.

Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, 4 oktyabr kuni soat 19:37 da «112» tizimiga Chinor mahallasidagi tog‘li hududda dam olayotgan besh kishi adashib qolgani haqida xabar kelib tushgan.

Shundan so‘ng «Qamchiq» maxsus qutqaruv boshqarmasining «Beshqo‘l» navbatchilik qismi qutqaruvchilari zudlik bilan qidiruv ishlariga kirishgan.

Qidiruv natijasida soat 00:31 da adashib qolgan fuqarolar aniqlangan. Qutqaruvchilar ularni xavfsiz hududga olib tushib, keyinchalik yashash manzillariga jo‘natgan.

FVV fuqarolarni tog‘li hududlarga safar oldidan ehtiyot choralarini ko‘rishga chaqirdi. Xususan, ob-havo ma’lumotlarini tekshirish, harakatlanish yo‘nalishini oldindan belgilash va xavfsizlik talablariga qat’iy amal qilish tavsiya etildi.

Toshkent viloyatiOhangaron tumaniQamchiq maxsus qutqaruv boshqarmasiBeshqo‘l navbatchilik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ohangaronda bog‘chada hasharotlarga qarshi dori ichib qo‘ygan 3 yoshli bola vafot etdiOhangaronda bog‘chada hasharotlarga qarshi dori ichib qo‘ygan 3 yoshli bola vafot etdi27 sentabr 03:43Ohangaronda suv ko‘tarildi: daryo o‘rtasida ayol qolib ketdiOhangaronda suv ko‘tarildi: daryo o‘rtasida ayol qolib ketdi23 may 16:13Ohangaronda PPX xodimi 14 yoshli qizga tegajogʻlik qilganlikda gumon qilinmoqdaOhangaronda PPX xodimi 14 yoshli qizga tegajogʻlik qilganlikda gumon qilinmoqda29 aprel 22:06Ohangaronda PPX xodimiga oid holat tekshiruvga olindiOhangaronda PPX xodimiga oid holat tekshiruvga olindi29 aprel 10:57Vaxshivor tog‘larida adashgan fuqarolar sog‘ topildi...Vaxshivor tog‘larida adashgan fuqarolar sog‘ topildi...12 may 11:31Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘liPulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li30 avgust 22:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi