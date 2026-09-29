29 sentyabr: Butunjahon yurak kuni, tarixiy urushlar va o‘zbek tumanlarining tug‘ilishi

·32·Jamiyat
29 sentyabr: Butunjahon yurak kuni, tarixiy urushlar va o‘zbek tumanlarining tug‘ilishi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 29 sentyabr — Butunjahon yurak kuni bo'lib, unda yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga bag'ishlanadi.
  • Shu kuni O'zbekistonda 1926 yilda Bag'dod tumani va 1929 yilda Ohangaron tumani tashkil topgan.
  • Xalqaro miqyosda esa 1911 yilda Italiya Usmonlilar imperiyasiga urush ochgan, 1918 yilda Bolgariya Birinchi jahon urushidan chiqib ketgan.

Bugun, 29 sentyabr — seshanba kuni xalqaro taqvimda global salomatlik, diplomatiya va milliy tarix uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan qator voqeliklar nishonlanmoqda. Sayyoramiz bo‘ylab insoniyatning asosiy hayotiy organini asrashga qaratilgan «Butunjahon yurak kuni» keng targ‘ib etilayotgan bo‘lsa, qo‘shni Tojikistonda «Diplomatik xizmat xodimlari kuni», Eronda esa mashaqqatli kasb egalari — «O‘t o‘chiruvchilar kuni» rasman bayram qilinmoqda.

Shu bilan birga, ushbu sana jahon geosiyosatida chuqur iz qoldirgan: 1911 yilda Italiya Usmonlilar imperiyasiga urush ochgan, 1918 yilda esa Bolgariyaning Birinchi jahon urushida taslim bo‘lishi katta imperiyalarning qulashini tezlashtirgan edi. O‘zbekiston davlatchiligi va ma’muriy xaritasi uchun ham 29 sentyabr alohida o‘rin tutadi: roppa-rosa 1926 yilda Farg‘ona vodiysida Bag‘dod tumani, 1929 yilda esa Toshkent viloyatida sanoat markazlaridan biri bo‘lgan Ohangaron tumani tashkil topgan.

«Yurak salomatligi, ikki tuman yubileyi va tarixiy urushlar»: Kun tartibining 5 ta asosiy nuqtasi

29 sentyabr tarixi va xalqaro taqvimi bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • Butunjahon yurak kuni nishonlanmoqda: Dunyo bo‘yicha yurak-qon tomir xastaliklarining oldini olish va sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilishga bag‘ishlangan global sana;

  • O‘zbekistonda ikki tumanning tashkil topishi: 1926 yilda Bag‘dod tumani, 1929 yilda esa Toshkent viloyatining Ohangaron tumani ma’muriy birlik sifatida rasman tuzilgan;

  • Qo‘shnilar va mintaqa kasb bayramlari: Tojikistonda diplomatlar, Eronda esa qutqaruvchi va o‘t o‘chiruvchilar o‘z kasbiy bayramlarini kutib olmoqda;

  • 1911 yil: Italiya-Turkiya urushi boshlandi: Italiyaning Usmonlilar imperiyasiga urush e’lon qilishi Shimoliy Afrika va O‘rta yer dengizi xaritasini qayta chizib berdi;

  • 1918 yil: Bolgariyaning Birinchi jahon urushidagi kapitulyatsiyasi: Bolgariyaning urushdan chiqishi «To‘rtlar ittifoqi»ning parchalanishiga va katta to‘qnashuvning tugashiga yo‘l ochdi.

29 sentyabr sanasining xalqaro va tarixiy voqeliklari tasnifi

Bugungi kun taqvimidagi global, mintaqaviy va milliy voqealar tahlili:

Voqea va bayram yo‘nalishi

Sana / Yil

Hudud va qamrovi

Ahamiyati va tarixiy ta’siri

Butunjahon yurak kuni

Har yili (29 sentyabr)

Global miqyosda (BSST)

Aholi o‘rtasida yurak xastaliklari profilaktikasini kuchaytirish

Bag‘dod tumani tashkil topishi

1926 yil

O‘zbekiston (Farg‘ona)

Qadimiy madaniyat va dehqonchilik vohasining ma’muriy tuzilishi

Ohangaron tumani tashkil topishi

1929 yil

O‘zbekiston (Toshkent viloyati)

Muhim tog‘-kon, sanoat va logistika hududining rivojlanish poydevori

Italiya-Turkiya urushining boshlanishi

1911 yil

Italiya va Usmonlilar davlati

Liviyaning egallanishi va Yaqin Sharqdagi kuchlar nisbatining o‘zgarishi

Bolgariyaning urushdan chiqishi

1918 yil

Bolgariya / Yevropa fronti

Birinchi jahon urushi yakunini va markaziy davlatlar taslimiyatini tezlashtirdi

Kasbiy bayramlar

Har yili (29 sentyabr)

Tojikiston va Eron

Diplomatiya maktabi va favqulodda xizmat xodimlarini sharaflash

Tarixiy va tibbiy ekspertiza: Nega 29 sentyabr insoniyat uchun o‘git bo‘la oladi?

Tarixchilar, xalqaro siyosatchilar va kardiolog mutaxassislarning xulosalari:

  • «Yurak — insonning eng nozik motor mexanizmi»: Butunjahon yurak kuni shunchaki ramziy sana emas; zamonaviy dunyoda stress, kamharakatlik va noto‘g‘ri ovqatlanish oqibatida yurak-qon tomir kasalliklari global o‘lim ko‘rsatkichlarida birinchi o‘rinda turibdi; muntazam tibbiy ko‘rik va kundalik piyoda yurish inson umrini 10–15 yilga uzaytirishi isbotlangan;

  • Ma’muriy islohotlar va shaharsozlik: 1920-yillar oxirida Bag‘dod va Ohangaron tumanlarining tashkil etilishi O‘zbekistonning zamonaviy iqtisodiy va sanoat xaritasi shakllanishidagi dastlabki tamal toshlari bo‘ldi; Ohangaron keyinchalik qurilish materiallari va og‘ir sanoat xabiga, Bag‘dod esa agrar sohaning mustahkam tayanchiga aylandi;

  • Tarix saboqlari va tinchlik qadri: 1911 yilgi Italiya-Turkiya urushi hamda 1918 yildagi frontlar inqirozi har qanday harbiy harakat oxir-oqibat millionlab begunoh insonlar taqdiri va butun boshli imperiyalarning halokati bilan yakunlanishini ko‘rsatdi; bugungi global notinch davrda bu tarix insoniyatni muzokara va tinchlikni qadrlashga chorlaydi.

Sizningcha, Butunjahon yurak kuni munosabati bilan salomatlikni asrash uchun har bir inson o‘z kundalik odatini qanday o‘zgartirishi lozim? Ohangaron yoki Bag‘dod tumanlarining yurtimiz rivojiga qo‘shgan hissasini qanday baholaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va bugungi kunning eng muhim tarixiy hamda foydali ma’lumotlari tahlilini barcha yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

Butunjahon yurak kuniDiplomatik xizmat xodimlari kuni1911 yil Italiya-Turkiya urushiBag‘dod tumani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farg‘onada suv havzasidagi baxtsiz hodisa o‘lim bilan yakunlandiFarg‘onada suv havzasidagi baxtsiz hodisa o‘lim bilan yakunlandi3 iyun 21:29Qo‘shma mashg‘ulot: O‘zbekiston, Ozarbayjon va Turkiya harbiylari «Qizilgaya» poligonida yig‘ildiQo‘shma mashg‘ulot: O‘zbekiston, Ozarbayjon va Turkiya harbiylari «Qizilgaya» poligonida yig‘ildi23 sentabr 10:05Oksford talabalari O‘zbekistonga keldi: ular o‘zbek tilini o‘rganmoqda...Oksford talabalari O‘zbekistonga keldi: ular o‘zbek tilini o‘rganmoqda...1 sentabr 19:09O‘zbek to‘yiga tasodifan kirib qolgan xorijlik sayyohlar hayratda: Sharqona tavoze (video)O‘zbek to‘yiga tasodifan kirib qolgan xorijlik sayyohlar hayratda: Sharqona tavoze (video)24 sentabr 22:49Oksford talabalari O‘zbekistonda o‘zbek tilida suhbatlashmoqda (video)Oksford talabalari O‘zbekistonda o‘zbek tilida suhbatlashmoqda (video)5 sentabr 11:11Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildiToshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildi4 iyun 14:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi