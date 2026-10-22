Ohangaronda matematika o‘qituvchisi o‘quvchini kaltaklagani aytildi

·61·Jamiyat
Ohangaronda matematika o‘qituvchisi o‘quvchini kaltaklagani aytildi

Toshkent viloyatining Ohangaron tumanidagi 15-maktabda matematika o‘qituvchisi o‘quvchiga nisbatan jismoniy kuch ishlatgan. Hodisa aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Bu haqda viloyat Maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasi xabar berdi.

Dastlabki o‘rganishlarga ko‘ra, voqea 21 oktyabr kuni 7-sinfda matematika darsi vaqtida sodir bo‘lgan. Shuningdek, o‘qituvchining mazkur o‘quvchiga avval ham qo‘pol munosabatda bo‘lgani haqidagi ma’lumotlar tekshirilmoqda.

Hozirda holatni viloyat boshqarmasi va tuman bo‘limi mas’ullari, maktab kengashi, ichki ishlar organlari hamda mahalla vakillari ishtirokida o‘rganish davom etmoqda.

Boshqarma ta’lim muassasalarida bolalarga nisbatan jismoniy va ruhiy zo‘ravonlikka yo‘l qo‘yilmasligini ta’kidladi. Qonunchilikka ko‘ra, o‘quvchilar zo‘ravonlik va haqoratdan himoyalanish huquqiga ega.

Tekshiruv davomida o‘quvchi, uning ota-onasi, o‘qituvchi va guvohlarning tushuntirishlari hamda boshqa dalillar o‘rganiladi. Holatga huquqiy baho berilib, qonunbuzilish aniqlangan taqdirda tegishli choralar ko‘riladi.

O‘rganish natijalari bo‘yicha jamoatchilikka qo‘shimcha ma’lumot berilishi bildirildi.

OhangaronMaktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasio‘qituvchi zo‘ravonligiToshkent viloyati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ohangaronda bog‘chada hasharotlarga qarshi dori ichib qo‘ygan 3 yoshli bola vafot etdiOhangaronda bog‘chada hasharotlarga qarshi dori ichib qo‘ygan 3 yoshli bola vafot etdi27 sentabr 03:43Tegajog‘lik qilgan Mudofaa vazirligi xodimi 5 sutkaga hibsga olindiTegajog‘lik qilgan Mudofaa vazirligi xodimi 5 sutkaga hibsga olindi7 iyun 15:28Ohangaronda 970 gramm «mefedron» bilan xorijlik ushlandi (video)Ohangaronda 970 gramm «mefedron» bilan xorijlik ushlandi (video)5 iyul 00:23970 gramm narkotikni qazib olayotgan xorijlik qo‘lga olindi (video)970 gramm narkotikni qazib olayotgan xorijlik qo‘lga olindi (video)4 iyul 18:54Kosonsoyda 1-sinf o‘quvchisi kitob o‘qiy olmagani uchun kaltaklangani aytilmoqdaKosonsoyda 1-sinf o‘quvchisi kitob o‘qiy olmagani uchun kaltaklangani aytilmoqda17 sentabr 15:42Toshkent maktablarida matematika o‘qitishda yangi usul qo‘llaniladiToshkent maktablarida matematika o‘qitishda yangi usul qo‘llaniladi21 avgust 07:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi