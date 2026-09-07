3 nafar murg‘ak bolasi bilan ko‘chada qolgan ayol: Sergelidagi tezkor qutqaruv
Toshkent shahrining Sergeli tumanida tun yarmida 3 nafar yosh farzandi bilan ko‘chada yordamga muhtoj va nochor ahvolda qolgan ayol haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, keng jamoatchilikning jiddiy xavotiriga sabab bo‘ldi. Mazkur xavotirli murojaat ortidan tuman hokimligi xodimlari va ichki ishlar bo‘limi inspektorlari 3 sentyabrga o‘tar kechasi zudlik bilan tezkor qidiruv va o‘rganish ishlarini boshladi. Mas’ullarning kechiktirib bo‘lmas harakatlari natijasida ona va uning murg‘ak farzandlari tungi ko‘chadan xavfsiz joyga ko‘chirilib, barcha zarur insonparvarlik ko‘magi bilan ta’minlandi.
Sergeli-7 dagi murakkab vaziyat va tezkor qidiruv: Shaxs aniqlandi
Ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarga mahalliy hokimiyat va huquq-tartibot organlari soniyalar ichida munosabat bildirdi:
Sergeli-7 mavzesidagi tashvishli holat: Yosh bolalari bilan ochiq havoda, og‘ir va xavfli ahvolda qolgan ona haqidagi video va xabarlar tarqalishi bilanoq hudud bo‘ylab mas’ul xodimlar tomonidan nazorat reydi tashkil etildi;
Oilaning topilishi va shaxsiga oydinlik kiritilishi: O‘tkazilgan tezkor harakatlar natijasida ayol va uning uch nafar farzandi sog‘-omon topildi. Aniqlanishicha, u Toshkent viloyatining Ohangaron tumani «Birlik» MFYda istiqomat qiluvchi fuqaro S.A. ekani ma’lum bo‘ldi.
Birinchi yordam, issiq ovqat va tibbiy nazorat: Befarq qoldirilmagan taqdir
Mutasaddilar tomonidan oilaga kechiktirib bo‘lmas yordam choralari ko‘rsatildi:
Xavfsiz sharoitga ko‘chirish: Ona va uch nafar bolakay tunning sovug‘idan asralib, zudlik bilan maxsus xavfsiz va issiq binoga joylashtirildi;
Oziq-ovqat va kiyim-kechak: Ularga issiq ovqat, zaruriy oziq-ovqat mahsulotlari hamda yangi mavsumiy kiyim-kechaklar taqdim etildi;
Shifokorlar ko‘rigi: Bolalar va onaning sog‘lig‘ini tekshirish maqsadida tibbiy ko‘rik tashkil etildi hamda ularning salomatligi nazoratga olindi.
Ohangaron tumaniga qaytarish va kelgusi nazorat
Oilani o‘z uyiga xavfsiz qaytarish va ularning ijtimoiy muammolarini hal etish bo‘yicha ishlar olib borilmoqda:
Ichki ishlar organlari hamkorligi: Mazkur holat yuzasidan barcha birlamchi ma’lumotlar Toshkent viloyati Ohangaron tumani Ichki ishlar boshqarmasiga rasman taqdim etildi;
Yashash joyiga eltib qo‘yish: Ona va uning farzandlari davlat mas’ullari hamrohligida Ohangaron tumanidagi doimiy yashash manziliga kuzatib qo‘yilishi belgilangan;
Ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash zarurati: Mutaxassislar ushbu oilaning nima sababdan bunday nochor ahvolda ko‘chada qolgani sabablarini o‘rganib, kelgusida mahalla va ijtimoiy xizmatlar orqali ularni moddiy hamda ma’naviy jihatdan qo‘llab-quvvatlashni ta’minlashi lozim.
Sizningcha, og‘ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan ona va bolalarni o‘z vaqtida himoya qilishda mahalla va ijtimoiy organlar yana qanday qo‘shimcha mexanizmlarni yo‘lga qo‘yishi kerak? Ko‘chada yordamga muhtoj insonlarni ko‘rganda jamoatchilikning tezkor hushyorligi va ijtimoiy tarmoqlar kuchi najot bo‘la olyaptimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…