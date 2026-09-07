3 nafar murg‘ak bolasi bilan ko‘chada qolgan ayol: Sergelidagi tezkor qutqaruv

·59·Jamiyat
3 nafar murg‘ak bolasi bilan ko‘chada qolgan ayol: Sergelidagi tezkor qutqaruv

Toshkent shahrining Sergeli tumanida tun yarmida 3 nafar yosh farzandi bilan ko‘chada yordamga muhtoj va nochor ahvolda qolgan ayol haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, keng jamoatchilikning jiddiy xavotiriga sabab bo‘ldi. Mazkur xavotirli murojaat ortidan tuman hokimligi xodimlari va ichki ishlar bo‘limi inspektorlari 3 sentyabrga o‘tar kechasi zudlik bilan tezkor qidiruv va o‘rganish ishlarini boshladi. Mas’ullarning kechiktirib bo‘lmas harakatlari natijasida ona va uning murg‘ak farzandlari tungi ko‘chadan xavfsiz joyga ko‘chirilib, barcha zarur insonparvarlik ko‘magi bilan ta’minlandi.

Sergeli-7 dagi murakkab vaziyat va tezkor qidiruv: Shaxs aniqlandi

Ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarga mahalliy hokimiyat va huquq-tartibot organlari soniyalar ichida munosabat bildirdi:

  • Sergeli-7 mavzesidagi tashvishli holat: Yosh bolalari bilan ochiq havoda, og‘ir va xavfli ahvolda qolgan ona haqidagi video va xabarlar tarqalishi bilanoq hudud bo‘ylab mas’ul xodimlar tomonidan nazorat reydi tashkil etildi;

  • Oilaning topilishi va shaxsiga oydinlik kiritilishi: O‘tkazilgan tezkor harakatlar natijasida ayol va uning uch nafar farzandi sog‘-omon topildi. Aniqlanishicha, u Toshkent viloyatining Ohangaron tumani «Birlik» MFYda istiqomat qiluvchi fuqaro S.A. ekani ma’lum bo‘ldi.

Birinchi yordam, issiq ovqat va tibbiy nazorat: Befarq qoldirilmagan taqdir

Mutasaddilar tomonidan oilaga kechiktirib bo‘lmas yordam choralari ko‘rsatildi:

  • Xavfsiz sharoitga ko‘chirish: Ona va uch nafar bolakay tunning sovug‘idan asralib, zudlik bilan maxsus xavfsiz va issiq binoga joylashtirildi;

  • Oziq-ovqat va kiyim-kechak: Ularga issiq ovqat, zaruriy oziq-ovqat mahsulotlari hamda yangi mavsumiy kiyim-kechaklar taqdim etildi;

  • Shifokorlar ko‘rigi: Bolalar va onaning sog‘lig‘ini tekshirish maqsadida tibbiy ko‘rik tashkil etildi hamda ularning salomatligi nazoratga olindi.

Ohangaron tumaniga qaytarish va kelgusi nazorat

Oilani o‘z uyiga xavfsiz qaytarish va ularning ijtimoiy muammolarini hal etish bo‘yicha ishlar olib borilmoqda:

  • Ichki ishlar organlari hamkorligi: Mazkur holat yuzasidan barcha birlamchi ma’lumotlar Toshkent viloyati Ohangaron tumani Ichki ishlar boshqarmasiga rasman taqdim etildi;

  • Yashash joyiga eltib qo‘yish: Ona va uning farzandlari davlat mas’ullari hamrohligida Ohangaron tumanidagi doimiy yashash manziliga kuzatib qo‘yilishi belgilangan;

  • Ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash zarurati: Mutaxassislar ushbu oilaning nima sababdan bunday nochor ahvolda ko‘chada qolgani sabablarini o‘rganib, kelgusida mahalla va ijtimoiy xizmatlar orqali ularni moddiy hamda ma’naviy jihatdan qo‘llab-quvvatlashni ta’minlashi lozim.

Sizningcha, og‘ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan ona va bolalarni o‘z vaqtida himoya qilishda mahalla va ijtimoiy organlar yana qanday qo‘shimcha mexanizmlarni yo‘lga qo‘yishi kerak? Ko‘chada yordamga muhtoj insonlarni ko‘rganda jamoatchilikning tezkor hushyorligi va ijtimoiy tarmoqlar kuchi najot bo‘la olyaptimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jinoyatni ko‘rib, ko‘rmaslikka olganlarga 6,6 million so‘mgacha jarima qo‘llanadiJinoyatni ko‘rib, ko‘rmaslikka olganlarga 6,6 million so‘mgacha jarima qo‘llanadiBugun, 07:08Dunyoda birinchi: Toshkent xaritalarda “yashil” va soyali yo‘nalishlarni ishga tushirdiDunyoda birinchi: Toshkent xaritalarda “yashil” va soyali yo‘nalishlarni ishga tushirdiBugun, 07:00Fuqarolarni noqonuniy xorijga jo‘natmoqchi bo‘lgan turfirma menejeri qo‘lga olindiFuqarolarni noqonuniy xorijga jo‘natmoqchi bo‘lgan turfirma menejeri qo‘lga olindiBugun, 06:41Otadan maoshini, onadan yoshini so‘ramang: buning sababi borOtadan maoshini, onadan yoshini so‘ramang: buning sababi borKecha, 18:40Chorvoq suv omborida ota va ikki o‘g‘il cho‘kib ketdiChorvoq suv omborida ota va ikki o‘g‘il cho‘kib ketdiKecha, 18:24“Hokim buva, meni uylab qo‘ying!”: Hokim yosh yigitning to‘y xarajatlarini o‘z zimmasiga oldi“Hokim buva, meni uylab qo‘ying!”: Hokim yosh yigitning to‘y xarajatlarini o‘z zimmasiga oldiKecha, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari