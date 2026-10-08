Nega erkakni boshqalar bilan solishtirish munosabatlarni barbod qiladi?

·1·Jamiyat
Nega erkakni boshqalar bilan solishtirish munosabatlarni barbod qiladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Erkaklar tabiatan zabardast bo‘lsa-da, ularning ham qalbi ozor chekadi va iliqlikka muhtoj, ularga ayollardan ko‘ra ko‘proq mehr kerak.
  • Erkaklarni boshqalar bilan solishtirish ulardagi ishchanlik va mas’uliyat tuyg‘usini so‘ndirib, oilani parokanda qilishi mumkin.
  • Ayolning go‘zal fe’l-atvori, samimiy so‘zlari va minnatdorligi erkakka qanot bag‘ishlab, oilada baxtiyorlik hissini uyg‘otadi.

Oilaviy hayotda ko‘pincha ayollarning ruhiy holati, ularga bo‘lgan e’tibor va g‘amxo‘rlik birinchi o‘ringa qo‘yiladi. Biroq jamiyatda mustahkam, baquvvat va har qanday sinovga bardoshli deb qaraladigan erkaklarning ichki dunyosi, ularning mehrga bo‘lgan ehtiyoji ko‘p hollarda e’tibordan chetda qoladi.

O‘zbekistonlik taniqli bloger, oilaviy munosabatlar, shaxsiy rivojlanish va psixologiya yo‘nalishida kontent yaratuvchi media shaxs Ra’no Mo‘minova ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida erkaklar ruhiyati hamda oilaviy baxt formulasi haqida kuyunchaklik bilan fikr bildirdi. Uning ta’kidlashicha, erkaklar tabiatan zabardast bo‘lsa-da, ularning ham qalbi ozor chekadi va iliqlikka muhtoj.

«Faryodga teng sukunat»: Erkaklar og‘riqni qanday yengadi?

Bloger ayollar va erkaklarning qiyinchiliklarni qabul qilish hamda his-tuyg‘ularni ifodalashdagi tub psixologik farqlariga e’tibor qaratdi:

  • Ichki kechinmalar og‘irligi: «Ayolga e’tibor kerak, deb ko‘p gapiramiz. Lekin aslida erkaklarga ayollardan ham ko‘ra ko‘proq mehr kerak. Ularning ham qalbi bor», — deya ta’kidlaydi Mo‘minova;

  • Dardning ichga yutilishi: Qalbi vayron bo‘lganida yoki ruhiy bosim kuchayganida erkaklar ayollar kabi yig‘lab, dardini doston qilib yengillasha olishmaydi;

  • Sukunatdagi isyon: Erkak kishi og‘ir lahzalarda ko‘pincha faryodga teng sukunat saqlaydi, barcha yukni va og‘riqni yolg‘iz o‘zi ichiga yutadi.

Eng xavfli odat: Solishtirishdan tiyiling

Oilani parokanda qiluvchi va erkakdagi ishchanlik hamda mas’uliyat tuyg‘usini so‘ndiruvchi asosiy omil — uni boshqalar bilan solishtirishdir:

  • Sindiruvchi so‘zlar: Ba’zan o‘ylamasdan aytilgan «Qo‘lingizdan hech narsa kelmaydi», «Falonchining eri unga mashina/uy olib beribdi» kabi qochirimlar erkakning g‘ururini toptaydi;

  • Salbiy natijani chaqirish: Erga nisbatan doimiy shubha bilan qarash va norozilik bildirish oxir-oqibat uning haqiqatan ham qo‘lidan hech ish kelmaydigan darajaga tushib qolishiga olib keladi;

  • Mas’uliyat ayolda: Erkakning ichki kuchi so‘nishiga va oiladagi muvaffaqiyatsizlikka ko‘pincha ayolning noo‘rin ta’nalari sabab bo‘ladi.

Ilhom va donolik: Buyuklikka yarasha ruhlantirish kerak

Munosabatlarni saqlab qolish va erkakning hayotdagi mavqeini oshirish bevosita xonadondagi muhitga bog‘liq:

  • Rahbarlik maqomi: Yaratuvchi erkak kishini oila sardori, qudrat va salobat egasi qilib yaratgan. Agar ayol undan buyuk ishlar va yutuqlar kutayotgan bo‘lsa, avvalo shu darajaga munosib ruhlantirishni o‘rganishi lozim;

  • So‘z sehri va shirin muomala: Ayolning go‘zal fe’l-atvori, samimiy so‘zlari va minnatdorligi erkakka qanot bag‘ishlaydi;

  • Baxtiyorlik hissi: Oiladagi asosiy maqsad — erkak kishining qalbida o‘z taqdiri aynan shu ayol bilan bog‘langani uchun cheksiz rozilik, baxt va faxr hissini uyg‘ota olishdir.

Ra’no Mo‘minovaning ushbu mulohazalari zamonaviy oilalarda er-xotin o‘rtasidagi mehr-oqibat, bir-birini qadrlash va mustahkam ishonch muhitini yaratish naqadar muhim ekanini yana bir bor yodga soladi.

Ra’no Mo‘minovamujayinlik psixologiyasioilaviy munosabatlarerkak ruhiyati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Eringga g‘azab qilma, ko‘zidagi charchoqqa boq!»: Oila baxtining nozik siri«Eringga g‘azab qilma, ko‘zidagi charchoqqa boq!»: Oila baxtining nozik siri20 sentabr 18:0810 sentyabr — yaqinlar qadrini yana bir bor eslash kuni: bugun kim bilan diydorlashasiz?10 sentyabr — yaqinlar qadrini yana bir bor eslash kuni: bugun kim bilan diydorlashasiz?10 sentabr 08:23O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?27 sentabr 20:25Bolangiz maktabga chiqyaptimi? Unga mana bu 6 ta so‘zni aytishni unutmang!Bolangiz maktabga chiqyaptimi? Unga mana bu 6 ta so‘zni aytishni unutmang!2 sentabr 10:38Bollivud yulduzi Shohruxxon O‘zbekistonga kelishi mumkin: takliflar ochiqlandiBollivud yulduzi Shohruxxon O‘zbekistonga kelishi mumkin: takliflar ochiqlandi9 sentabr 21:22«Men kimman?» degan savolga javob beradigan 12 nuqta...«Men kimman?» degan savolga javob beradigan 12 nuqta...14 avgust 08:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi