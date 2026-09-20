20 sentyabr — Ayollarni qadrlash kuni: oila baxti va muhabbatning noyob bayrami!

·0·Jamiyat
20 sentyabr — Ayollarni qadrlash kuni: oila baxti va muhabbatning noyob bayrami!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Har yili sentyabr oyining uchinchi yakshanbasi xotinlarni qadrlash kuni sifatida nishonlanadi.
  • Bu kun oila va umr yo‘ldoshiga bo‘lgan muhabbat va hurmatni yodga soladi.
  • Ayolning oiladagi o‘rni beqiyos bo‘lib, uning mehnatini qadrlash oilaviy munosabatlarning mustahkamlanishiga yordam beradi.
  • Kichik e’tibor, shirin so‘z va birgalikdagi vaqt oilada mehr va ishonch tuyg‘usini mustahkamlaydi.

Har yili sentyabr oyining uchinchi yakshanbasi xalqaro miqyosda «Wife Appreciation Day» — xotinlarni (ayollarni) qadrlash kuni sifatida keng nishonlanadi. 20 sentyabr sanasiga to‘g‘ri kelgan ushbu ajoyib bayram kundalik tashvishlar, ish va yumushlar girdobida ba’zan unutib qo‘yiladigan eng muhim qadriyat — oila va umr yo‘ldoshiga bo‘lgan samimiy muhabbat hamda hurmatni yana bir bor yodga soladi. Oila tinchligi, xonadon fayzi, turmush mehri va farzandlar tarbiyasida ayolning o‘rnini hech narsa bilan qiyoslab bo‘lmaydi. Bugungi kun ulkan xarajatlar yoki dabdabali marosimlarni talab qilmaydi: turmush o‘rtog‘ingizga chin dildan aytilgan bir og‘iz shirin so‘z, ixchamgina guldasta yoki kichik bir e’tibor ham uning qalbida yillar davomida iliqlik va ishonch tuyg‘usini saqlab qolishi mumkin.

Xo‘sh, ushbu xalqaro sananing kelib chiqish mohiyati nimada, nega mutaxassislar doimiy minnatdorlik oilaviy munosabatlar poydevori ekanini ta’kidlamoqda va bugungi kunni qanday qilib esda qolarli tarzda o‘tkazish mumkin?

«Shirin so‘z, gul va e’tibor»: Umr yo‘ldoshini xursand qilishning 5 muhim omili

Oilaviy rishtalarni mustahkamlash uchun ruhshunoslar tavsiya etadigan oddiy, ammo ta’sirli qadamlar:

  • Samimiy minnatdorlik: Kun davomida qilgan mehnati, oilaviy ro‘zg‘orni sarishta tutishi va farzandlar parvarishi uchun minnatdorlik izhor eting;

  • Kichik syurprizlar va sovg‘alar: Odatdagidek bo‘lmagan bir dona gul, shirinlik yoki yoqtirgan mashg‘uloti uchun vaqt ajratish e’tiborning yorqin ramzidir;

  • Kundalik yumushlarda ko‘maklashish: Uy ishlarida yordam berish yoki kechki ovqat tayyorlashni o‘z zimmangizga olish so‘zlardan ko‘ra amaliyroq mehr belgisi hisoblanadi;

  • Dildan suhbat va tinglash: Telefon va televizorlarni bir chetga surib, uning his-tuyg‘ulari, orzulari va kundalik kechinmalariga quloq tuting;

  • Birgalikdagi sayr: Ochiq havoda yoki sevimli maskanda ikki kishilik osoyishta vaqt o‘tkazish oilaviy muhitni yangilaydi.

Oilaviy munosabatlar va qadrlash mezonlarining tahlili

E’tiborsizlik va doimiy hurmatning oiladagi ruhiy iqlimga ta’siri:

Ko‘rsatkichlar va jihatlar

E’tibor va qadrlash yetishmaganda

Qadrlash va mehr muntazam bo‘lganda

Oilaviy ruhiy muhit

Stress, charchoq va xafagarchilik hissi

Xonadonda xotirjamlik, fayz va shodlik

Munosabatlar darajasi

Sovuqlik, uzoqlashish va arzimas bahslar

O‘zaro ishonch, hurmat va mustahkam do‘stlik

Farzandlar tarbiyasi

Asabiylik va hissiy bo‘shliqni sezish

Baxtli, sog‘lom va mehribon muhitda kamol topish

Ayolning kayfiyati va salomatligi

Ichki so‘nish va surunkali ruhiy zo‘riqish

Hayotsevarlik, o‘ziga bo‘lgan yuqori ishonch

Kundalik muloqot

Faqat maishiy va moliyaviy mavzular

Chin dildan tushunish va iliq suhbatlar

Oila psixologiyasi: Ekspertlar «qadrlash kuni» haqida

Ruhshunoslar va munosabatlar bo‘yicha mutaxassislarning xulosalari:

  • E’tirofga bo‘lgan ehtiyoj: Ayol tabiatan qadrlanish va e’tiborni his qilib yashashni istaydi; uning oila uchun qilayotgan xizmatlari tabiiy holdek qabul qilinganda, munosabatlarda darz ketishi kuzatiladi;

  • Minnatdorlik — oila qalqoni: Bir og‘iz samimiy rahmat va tabassum har qanday oilaviy muammo va tushunmovchiliklarni bartaraf etadigan eng kuchli vositadir;

  • Bayramlar sababchidir: Bunday maxsus kunlar yilda bir marta bo‘lsa ham insonlarni to‘xtab, yaqinlariga vaqt ajratishga va munosabatlarni yangi bosqichga ko‘tarishga undaydi;

  • Erkaklarning javobgarligi: Oilada xotinni qadrlash va uni asrab-avaylash erkakning nafaqat burchi, balki oilaviy baraka va shaxsiy muvaffaqiyatining bosh omilidir.

20 sentyabr — xotinlarni qadrlash kuni munosabati bilan uyingiz fayzi va hayotingiz mazmuni bo‘lgan umr yo‘ldoshingizga quvonch ulashishni kechiktirmang.

Siz bugun umr yo‘ldoshingizga bir og‘iz shirin so‘z aytib, kutilmagan e’tibor ko‘rsata oldingizmi? Oilada bir-birini qadrlash va muntazam mehr ulashish muhimligi haqida nima deb o‘ylaysiz? O‘z fikr va samimiy tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda barcha do‘stlaringiz va tanishlaringizga ushbu yoqimli bayramni eslatib qo‘yish uchun maqolani ulashing!

Xotinlarni qadrlash kuniOila psixologiyasiOilaviy munosabatlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angrenda 20 yoshli yigit «proba»siz ukol sababli 45 kundan beri komadaAngrenda 20 yoshli yigit «proba»siz ukol sababli 45 kundan beri komadaBugun, 12:35«Ish vaqti 8 soatdan oshmasin»: Professor rahbarlarga keskin ogohlantirish berdi (video)«Ish vaqti 8 soatdan oshmasin»: Professor rahbarlarga keskin ogohlantirish berdi (video)Bugun, 12:34"Meni O‘zbekiston sotdi!": Nargiz Zokirova o‘z ona yurtidan ochiqchasiga yuz o‘girdi (video)"Meni O‘zbekiston sotdi!": Nargiz Zokirova o‘z ona yurtidan ochiqchasiga yuz o‘girdi (video)Kecha, 22:44Toshkentda Yandex Go kuryeri buyumlarni olib ketgani aytilmoqda (video)Toshkentda Yandex Go kuryeri buyumlarni olib ketgani aytilmoqda (video)Kecha, 21:52DXX «Ummu Muhammad» laqabli ayolni qidiruvga berdi: Terroristik tashkilotlarga yollashning xavfli sxemasiDXX «Ummu Muhammad» laqabli ayolni qidiruvga berdi: Terroristik tashkilotlarga yollashning xavfli sxemasiKecha, 18:04Markaziy bankka 6 oyda 4,1 mingdan ortiq murojaat: Moliya bozorida nimalar bo‘lmoqda?Markaziy bankka 6 oyda 4,1 mingdan ortiq murojaat: Moliya bozorida nimalar bo‘lmoqda?Kecha, 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda