Tarmoqda tarqalgan kulgili va hayotiy video millionlarni "lol qoldirdi"
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda er-xotin o'rtasidagi hazilomuz «jazo» sahnasi aks etgan bo'lib, unda oilada boqilayotgan ovcharka zotli itning egasini himoya qilishga urinishi ko'pchilikni hayratga soldi.
- Ayolning qo'lidagi tog'ora bilan eriga zarba berishiga guvoh bo'lgan it, darhol yerda yotgan boltani olib kelib, xo'jayiniga tutqazdi.
Xalqimizda «It vafo, xotin jafo» degan kinoyali maqol bejiz aytilmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda millionlab tomoshabinlarning kulgisi va hayratiga sabab bo‘lgan navbatdagi videolavha aynan mazkur hikmatni kulgili, ammo hayotiy va ta’sirli tarzda ko‘rsatib berdi.
Videoda er-xotin o‘rtasidagi kichik «jazolash» sahnasi va unda oilada boqilayotgan ovcharka zotli sodiq itning tutgan pozitsiyasi har qanday tomoshabinni beixtiyor jilmayishga majbur qilmoqda.
Tog‘ora bilan berilgan zarba va sodiq do‘stning qarshi hujumi
Hovlida olingan videoda er va xotin stul qarshisida o‘tirgan holatda voqea boshlanadi:
Mashhur o‘yin va «jazo»: Ayol kishi qo‘lidagi katta metall tog‘ora (tos) bilan erining boshiga zarba beradi;
Itning voqea rivojini kuzatishi: Xo‘jayinining kaltaklanganini ko‘rgan it bunga tomoshabin bo‘lib turmaydi. U qayta-qayta vovillab bu jarayondan norozi bo‘la boshlaydi;
Xo‘jayin uchun himoya quroli: Bu holatda yordam berishga oshiqqan it yerda yotgan boltani tishlab kelib, to‘g‘ri xo‘jayinining qo‘liga tutqazadi! U xuddi: «Mana bu bilan o‘zingni himoya qil!» degandek ishora qiladi.
«Haqiqiy erkakcha birdamlik»: Foydalanuvchilar izohlarda nima demoqda?
Ushbu kulgili rolik qisqa fursatda minglab izohlar va repostlarga sabab bo‘ldi:
Eng ishonchli do‘st: Foydalanuvchilar itning aqli, voqealarni tezkor tushunishi va o‘z egasiga bo‘lgan mutlaq sadoqatiga qoyil qolgan;
Oilaviy komediya: Ko‘pchilik bu vaziyatni quvnoq oilaviy prank deb baholagan bo‘lsa-da, hayvonlarning inson his-tuyg‘ularini va xavfni qanchalik nozik his qilishi alohida e’tirof etilmoqda;
Dono maqol isboti: Ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari rolik ostiga: «It insonning eng sodiq do‘sti ekani yana bir bor isbotlandi», «Erkaklarni tushunadigan yagona jonzot shu it bo‘libdi» kabi hazilomuz fikrlarni qoldirmoqda.
Inson va uy hayvonlari o‘rtasidagi bunday samimiy, himoyakor va sadoqatli munosabatlar internet foydalanuvchilariga doimo ko‘tarinki kayfiyat va ijobiy his-tuyg‘ular ulashib kelmoqda.
Izohlar 0
…