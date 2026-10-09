Tarmoqda tarqalgan kulgili va hayotiy video millionlarni "lol qoldirdi"

·75·Jamiyat
Tarmoqda tarqalgan kulgili va hayotiy video millionlarni "lol qoldirdi"
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda er-xotin o'rtasidagi hazilomuz «jazo» sahnasi aks etgan bo'lib, unda oilada boqilayotgan ovcharka zotli itning egasini himoya qilishga urinishi ko'pchilikni hayratga soldi.
  • Ayolning qo'lidagi tog'ora bilan eriga zarba berishiga guvoh bo'lgan it, darhol yerda yotgan boltani olib kelib, xo'jayiniga tutqazdi.

Xalqimizda «It vafo, xotin jafo» degan kinoyali maqol bejiz aytilmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda millionlab tomoshabinlarning kulgisi va hayratiga sabab bo‘lgan navbatdagi videolavha aynan mazkur hikmatni kulgili, ammo hayotiy va ta’sirli tarzda ko‘rsatib berdi.

Videoda er-xotin o‘rtasidagi kichik «jazolash» sahnasi va unda oilada boqilayotgan ovcharka zotli sodiq itning tutgan pozitsiyasi har qanday tomoshabinni beixtiyor jilmayishga majbur qilmoqda.

Tog‘ora bilan berilgan zarba va sodiq do‘stning qarshi hujumi

Hovlida olingan videoda er va xotin stul qarshisida o‘tirgan holatda voqea boshlanadi:

  • Mashhur o‘yin va «jazo»: Ayol kishi qo‘lidagi katta metall tog‘ora (tos) bilan erining boshiga zarba beradi;

  • Itning voqea rivojini kuzatishi: Xo‘jayinining kaltaklanganini ko‘rgan it bunga tomoshabin bo‘lib turmaydi. U qayta-qayta vovillab bu jarayondan norozi bo‘la boshlaydi;

  • Xo‘jayin uchun himoya quroli: Bu holatda yordam berishga oshiqqan it yerda yotgan boltani tishlab kelib, to‘g‘ri xo‘jayinining qo‘liga tutqazadi! U xuddi: «Mana bu bilan o‘zingni himoya qil!» degandek ishora qiladi.

«Haqiqiy erkakcha birdamlik»: Foydalanuvchilar izohlarda nima demoqda?

Ushbu kulgili rolik qisqa fursatda minglab izohlar va repostlarga sabab bo‘ldi:

  • Eng ishonchli do‘st: Foydalanuvchilar itning aqli, voqealarni tezkor tushunishi va o‘z egasiga bo‘lgan mutlaq sadoqatiga qoyil qolgan;

  • Oilaviy komediya: Ko‘pchilik bu vaziyatni quvnoq oilaviy prank deb baholagan bo‘lsa-da, hayvonlarning inson his-tuyg‘ularini va xavfni qanchalik nozik his qilishi alohida e’tirof etilmoqda;

  • Dono maqol isboti: Ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari rolik ostiga: «It insonning eng sodiq do‘sti ekani yana bir bor isbotlandi», «Erkaklarni tushunadigan yagona jonzot shu it bo‘libdi» kabi hazilomuz fikrlarni qoldirmoqda.

Inson va uy hayvonlari o‘rtasidagi bunday samimiy, himoyakor va sadoqatli munosabatlar internet foydalanuvchilariga doimo ko‘tarinki kayfiyat va ijobiy his-tuyg‘ular ulashib kelmoqda.

It vafoVideolavhaOilaviy prankItning sadoqati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nega aynan shu kuni tug‘ilgansiz? Hayotingizga oid muhim narsani bilib olingNega aynan shu kuni tug‘ilgansiz? Hayotingizga oid muhim narsani bilib oling31 iyul 20:06O‘zbek to‘yiga tasodifan kirib qolgan xorijlik sayyohlar hayratda: Sharqona tavoze (video)O‘zbek to‘yiga tasodifan kirib qolgan xorijlik sayyohlar hayratda: Sharqona tavoze (video)24 sentabr 22:49Toshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildiToshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildi10 sentabr 14:27YPX xodimi Durdona Qurbonovani to‘xtatdi — sababi kutilmagan... (video)YPX xodimi Durdona Qurbonovani to‘xtatdi — sababi kutilmagan... (video)6 avgust 08:59Issiqdagi «ixtiro»: ijtimoiy tarmoqlardagi kulgili layfxak virusga aylandiIssiqdagi «ixtiro»: ijtimoiy tarmoqlardagi kulgili layfxak virusga aylandi12 iyul 10:53Jahongir Otajonov sigir sog‘ish san’atini ko‘rsatdi (video)Jahongir Otajonov sigir sog‘ish san’atini ko‘rsatdi (video)3 iyun 13:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi