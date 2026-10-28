To‘yxona ringga aylandi: Kelin-kuyov to‘yda haqiqiy boks shousi ko‘rsatdi (video)

·73·Jamiyat
To‘yxona ringga aylandi: Kelin-kuyov to‘yda haqiqiy boks shousi ko‘rsatdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ijtimoiy tarmoqlarda kelin va kuyovning to‘y marosimida boks qo‘lqoplarini kiyib, do‘stona jang sahnalashtirgani aks etgan videolavha keng tarqaldi.
  • Oq ko‘ylakdagi kelin va kostyum-shimdagi kuyov to‘yxona markazida boks elementlaridan foydalanib, mehmonlar olqishi ostida qiziqarli sparring namoyish etdi.

Ijtimoiy tarmoqlarda to‘y marosimida tasvirga olingan, odatdagi an’anaviy qarashlarni butunlay o‘zgartirib yuborgan kulgili va g‘ayrioddiy videolavha keng tarqaldi. Kadrlarda kelin va kuyov to‘yxona markazida ohista vals tushish o‘rniga qo‘llariga haqiqiy boks qo‘lqoplarini kiyib olib, o‘zaro qiziqarli sparring — do‘stona jang sahnalashtirgani aks etgan.

Yoshlarning ushbu kutilmagan hazilomuz harakati to‘yxonaga yig‘ilgan barcha mehmonlar hamda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining yuziga tabassum ulashib, muhokamalar markaziga aylandi.

«Oilaviy ring»dagi hazil: Sahna ko‘rinishining qiziqarli jihatlari

Tarqalgan foto va videolarda quyidagi ajoyib lahzalar yaqqol ko‘rinadi:

  • Klassik libos va professional qo‘lqop: Oq ko‘ylak va fatadagi kelin hamda qora kostyum-shimdagi kuyov maxsus qora va oq boks qo‘lqoplarini kiyib, to‘liq jang holatiga kirishgan;

  • Aniq harakatlar va chaqqon himoya: Sparring shunchaki to‘polon emas, balki aniq boks elementlari bilan ijro etilgan — kelin chap va o‘ng zarbalar yo‘llagan bo‘lsa, kuyov o‘zini himoya qilib, yengil javob zarbalarini qaytargan;

  • Mehmonlarning olqishi va smartfonlar yomg‘iri: Zaldagi barcha yaqinlar va do‘stlar ushbu noodatiy va yorqin lahzani qizg‘in qarsaklar bilan olqishlab, smartfonlari orqali videoga muhrlagan;

  • Do‘stona va quvnoq yakun: Qisqa va shiddatli hazilomuz bahsdan so‘ng kelin-kuyov qo‘lqoplarini ko‘tarib, kulib bir-birlarini tabriklashgan.

Ijtimoiy tarmoqlar munosabati

Video ostida qoldirilgan ko‘plab sharhlarda foydalanuvchilar o‘z munosabatlarini turlicha bildirdi:

  • Ijobiy va yumoristik qarash: Ko‘pchilik bu holatni to‘yni esda qolarli qilish uchun zo‘r kreativ g‘oya sifatida baholab, «oilaviy kelishmovchiliklarni hal qilish uchun yaxshi repetitsiya bo‘libdi» deya hazillashdi;

  • An’ana tarafdorlari: Ayrim kuzatuvchilar esa to‘y marosimida milliy va an’anaviy odob-axloq qoidalariga rioya qilish kerakligini aytib, bunday chiqishlarga ehtiyoj yo‘qligini ta’kidladi.

Zamonaviy yoshlar o‘zlarining eng quvonchli kunlarini samimiy quvnoqlik, o‘z xobbisi yoki sport qiziqishlarini namoyish etish orqali unutilmas xotiraga aylantirishga intilayotgani shu kabi voqealarda yaqqol ko‘rinmoqda.

to‘yijtimoiy tarmoqlarbokskreativ to‘y
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rayhon Rashid Xoliqovning xonadonidagi dabdabali to‘yda sahnani yondirdi (video)Rayhon Rashid Xoliqovning xonadonidagi dabdabali to‘yda sahnani yondirdi (video)9 oktabr 10:39Munisa Rizayeva o‘z muxlisasining nikoh oqshomida davrani qizdirdi (video)Munisa Rizayeva o‘z muxlisasining nikoh oqshomida davrani qizdirdi (video)9 oktabr 11:34O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdiO‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi14 sentabr 04:03To‘yda qo‘chqorning tuyog‘iga paypoq kiydirildi: ammo boshqa bir jihat ko‘pchilikni hayron qoldirdiTo‘yda qo‘chqorning tuyog‘iga paypoq kiydirildi: ammo boshqa bir jihat ko‘pchilikni hayron qoldirdi25 sentabr 13:10O‘zbek yigit va niderlandiyalik qizning milliy to‘yi (video)O‘zbek yigit va niderlandiyalik qizning milliy to‘yi (video)17 avgust 11:38Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldiAbbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi12 iyul 11:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi