Toshkentda samokat haydayotgan it paydo bo‘ldi: Ijtimoiy tarmoqlarda trend (video)

·56·Jamiyat
Toshkentda samokat haydayotgan it paydo bo‘ldi: Ijtimoiy tarmoqlarda trend (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentdagi Milliy kinologiya markazida tarbiyalanayotgan Malinua naslli xizmat iti samokatda mustaqil harakatlanish va ingichka arqon ustida muvozanat saqlash kabi noyob ko‘nikmalarni namoyish etdi.
  • Ushbu mashqlar itning vestibulyar apparatini rivojlantirib, favqulodda vaziyatlarda, masalan, zilzila vayronalari yoki tor quvurlarda qutqaruv operatsiyalarini olib borishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston poytaxtidagi Milliy kinologiya markazidan tarqalgan noodatiy videolavha butun internet ahlining e’tiborini o‘ziga qaratdi. Markazda tarbiyalanayotgan xizmat iti (malinua nasli) old oyoqlari bilan rulni boshqarib, orqa oyog‘i bilan yerdan kuch olgan holda xuddi odamlardek bemalol samokat uchishni o‘zlashtirgan.

Bundan tashqari, to‘rt oyoqli qahramon daraxtlar orasiga tortilgan ingichka arqon ustida dorbozlardek muvozanat saqlab yurish kabi murakkab akrobatik mahoratlarini ham namoyish etgan. Video ijtimoiy tarmoqlarda qisqa fursatda minglab qarashlarga ega bo‘lib, foydalanuvchilar orasida «Bu xizmat itiga samokat minish nima uchun kerak?» degan samimiy va bahsli savollarni keltirib chiqardi.

«Samokatdagi mahorat, arqondagi dorbozlik va e’tirof»: Noyob videoning 5 ta asosiy nuqtasi

Milliy kinologiya markazidan tarqalgan kadrlar bo‘yicha eng muhim rasmiy ma’lumotlar:

  • Samokat haydashni to‘liq o‘zlashtirdi: It old panjalarini samokat ruliga qo‘yib, orqa oyog‘i bilan harakatlanishni mustaqil bajarmoqda;

  • Dorbozlik va noyob muvozanat: Xizmat iti yerdan balandlikdagi ingichka arqon ustida o‘z og‘irligini benuqson ushlab harakatlana oladi;

  • Belgiya ovcharkasi (Malinua) maktabi: Xizmat va maxsus operatsiyalarda eng yuqori intellektga ega zot sifatida tan olingan it mashq qilinmoqda;

  • Kinolog va itning uyg‘unligi: Harbiy kinologning buyruqlari va rag‘batlantirish usuli hayvon bilan to‘liq ishonch hosil qilinganini ko‘rsatdi;

  • Internetdagi virus muhokama: Video bir lahzada tarqalib, ijtimoiy tarmoqlardagi milliy segmentning eng ko‘p ko‘rilgan kontentiga aylandi.

Xizmat itlari mashg‘uloti: Odatiy dressirovka va yangi ko‘nikmalar qiyosi

Kinologiya markazidagi noan’anaviy mashqlarning qiyosiy tahlili:

Ko‘nikma va mashq turlari

Standart xizmat itlari mashg‘uloti

Ushbu videoda namoyish etilgan elementlar

Harakatlanish va transport

Piyoda yurish, to‘siqlardan sakrash

Ikki g‘ildirakli samokatda mustaqil harakatlanish

Muvozanatni saqlash

Brevno yoki keng taxta ustidan o‘tish

Daraxtlarga tortilgan ingichka arqonda yurish (dorbozlik)

Itoat va aloqa

Ovozli va imo-ishorali buyruqlar

Murakkab muhandislik moslamalarini boshqarish

Psixologik chidamlilik

Baland tovush va o‘q ovozlariga ko‘nikish

Kutilmagan va noodatiy muhitda vazminlikni yo‘qotmaslik

Rag‘batlantirish usuli

Yegulik berish va maqtov

Kinolog mehri, o‘yin va to‘liq psixologik bog‘liqlik

Kinologiya va xatti-harakat ekspertizasi: Xizmat itiga samokat minish nega o‘rgatiladi?

Professional kinologlar, zoopsixologlar va maxsus soha mutaxassislarining xulosalari:

  • «Vestibulyar apparat va ekstremal muvozanat»: Samokatda harakatlanish va ingichka arqonda yurish shunchaki qiziqarli shou emas; bunday mashqlar itning vestibulyar apparatini (muvozanat markazini) maksimal rivojlantiradi; bu esa zilzila vayronalari, tor quvurlar va baland binolar ustida qutqaruv operatsiyalarini olib borishda hal qiluvchi ahamiyatga ega;

  • Intellektual yuklama va miya faolligi: Belgiya ovcharkalari juda yuqori energiyaga ega bo‘lib, ularning zehnini muntazam ravishda murakkab va noodatiy vazifalar bilan charchatish lozim; yangi mexanizmlarni o‘zlashtirish itning aqliy salohiyatini keskin oshiradi;

  • Kinolog bilan mutlaq ishonch: Bu kabi murakkab harakatlar it o‘z egasiga to‘liq ishongan taqdirdagina amalga oshadi; harbiy formadagi murabbiyning iti bilan samimiy muloqoti o‘zbek kinologiya maktabining professional darajasi yuqori ekanini isbotlaydi.

Sizningcha, xizmat itlarining bunday noodatiy va murakkab ko‘nikmalarni o‘zlashtirishi favqulodda vaziyatlarda qanchalik foyda beradi? O‘zbekiston kinologiya sohasidagi ushbu ijodiy yondashuv sizda qanday taassurot qoldirdi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va kayfiyatni ko‘taruvchi, shu bilan birga hayratlanarli ushbu maqolani do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Milliy kinologiya markaziMalinua naslisamokatVirus video
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Bo‘ynini 180 darajaga burgan yigit": internetda tarqalgan video ortidagi haqiqat (video)"Bo‘ynini 180 darajaga burgan yigit": internetda tarqalgan video ortidagi haqiqat (video)19 sentabr 12:45Yurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiYurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladi30 iyul 20:58Samokat onlayn-riteyleri robot-kuryerlar yordamida yetkazib berishni sinovdan oʻtkazmoqdaSamokat onlayn-riteyleri robot-kuryerlar yordamida yetkazib berishni sinovdan oʻtkazmoqda7 iyul 16:22Whoosh xizmati oʻsishda davom etmoqda: Mikromobillik bozori yangi bosqichga chiqdiWhoosh xizmati oʻsishda davom etmoqda: Mikromobillik bozori yangi bosqichga chiqdi18 iyun 03:55Yurent oʻzining yangi avlod IoT-modullari bilan samokatlar aniqligini oshirmoqdaYurent oʻzining yangi avlod IoT-modullari bilan samokatlar aniqligini oshirmoqda17 iyun 23:22Toshkent ko‘chalarida yangi tartib: velosiped va samokatlar uchun maxsus yo‘laklar paydo bo‘ldiToshkent ko‘chalarida yangi tartib: velosiped va samokatlar uchun maxsus yo‘laklar paydo bo‘ldi21 sentabr 11:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi