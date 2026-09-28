Toshkentda samokat haydayotgan it paydo bo‘ldi: Ijtimoiy tarmoqlarda trend (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentdagi Milliy kinologiya markazida tarbiyalanayotgan Malinua naslli xizmat iti samokatda mustaqil harakatlanish va ingichka arqon ustida muvozanat saqlash kabi noyob ko‘nikmalarni namoyish etdi.
- Ushbu mashqlar itning vestibulyar apparatini rivojlantirib, favqulodda vaziyatlarda, masalan, zilzila vayronalari yoki tor quvurlarda qutqaruv operatsiyalarini olib borishda muhim ahamiyat kasb etadi.
O‘zbekiston poytaxtidagi Milliy kinologiya markazidan tarqalgan noodatiy videolavha butun internet ahlining e’tiborini o‘ziga qaratdi. Markazda tarbiyalanayotgan xizmat iti (malinua nasli) old oyoqlari bilan rulni boshqarib, orqa oyog‘i bilan yerdan kuch olgan holda xuddi odamlardek bemalol samokat uchishni o‘zlashtirgan.
Bundan tashqari, to‘rt oyoqli qahramon daraxtlar orasiga tortilgan ingichka arqon ustida dorbozlardek muvozanat saqlab yurish kabi murakkab akrobatik mahoratlarini ham namoyish etgan. Video ijtimoiy tarmoqlarda qisqa fursatda minglab qarashlarga ega bo‘lib, foydalanuvchilar orasida «Bu xizmat itiga samokat minish nima uchun kerak?» degan samimiy va bahsli savollarni keltirib chiqardi.
«Samokatdagi mahorat, arqondagi dorbozlik va e’tirof»: Noyob videoning 5 ta asosiy nuqtasi
Milliy kinologiya markazidan tarqalgan kadrlar bo‘yicha eng muhim rasmiy ma’lumotlar:
Samokat haydashni to‘liq o‘zlashtirdi: It old panjalarini samokat ruliga qo‘yib, orqa oyog‘i bilan harakatlanishni mustaqil bajarmoqda;
Dorbozlik va noyob muvozanat: Xizmat iti yerdan balandlikdagi ingichka arqon ustida o‘z og‘irligini benuqson ushlab harakatlana oladi;
Belgiya ovcharkasi (Malinua) maktabi: Xizmat va maxsus operatsiyalarda eng yuqori intellektga ega zot sifatida tan olingan it mashq qilinmoqda;
Kinolog va itning uyg‘unligi: Harbiy kinologning buyruqlari va rag‘batlantirish usuli hayvon bilan to‘liq ishonch hosil qilinganini ko‘rsatdi;
Internetdagi virus muhokama: Video bir lahzada tarqalib, ijtimoiy tarmoqlardagi milliy segmentning eng ko‘p ko‘rilgan kontentiga aylandi.
Xizmat itlari mashg‘uloti: Odatiy dressirovka va yangi ko‘nikmalar qiyosi
Kinologiya markazidagi noan’anaviy mashqlarning qiyosiy tahlili:
Ko‘nikma va mashq turlari
Standart xizmat itlari mashg‘uloti
Ushbu videoda namoyish etilgan elementlar
Harakatlanish va transport
Piyoda yurish, to‘siqlardan sakrash
Ikki g‘ildirakli samokatda mustaqil harakatlanish
Muvozanatni saqlash
Brevno yoki keng taxta ustidan o‘tish
Daraxtlarga tortilgan ingichka arqonda yurish (dorbozlik)
Itoat va aloqa
Ovozli va imo-ishorali buyruqlar
Murakkab muhandislik moslamalarini boshqarish
Psixologik chidamlilik
Baland tovush va o‘q ovozlariga ko‘nikish
Kutilmagan va noodatiy muhitda vazminlikni yo‘qotmaslik
Rag‘batlantirish usuli
Yegulik berish va maqtov
Kinolog mehri, o‘yin va to‘liq psixologik bog‘liqlik
Kinologiya va xatti-harakat ekspertizasi: Xizmat itiga samokat minish nega o‘rgatiladi?
Professional kinologlar, zoopsixologlar va maxsus soha mutaxassislarining xulosalari:
«Vestibulyar apparat va ekstremal muvozanat»: Samokatda harakatlanish va ingichka arqonda yurish shunchaki qiziqarli shou emas; bunday mashqlar itning vestibulyar apparatini (muvozanat markazini) maksimal rivojlantiradi; bu esa zilzila vayronalari, tor quvurlar va baland binolar ustida qutqaruv operatsiyalarini olib borishda hal qiluvchi ahamiyatga ega;
Intellektual yuklama va miya faolligi: Belgiya ovcharkalari juda yuqori energiyaga ega bo‘lib, ularning zehnini muntazam ravishda murakkab va noodatiy vazifalar bilan charchatish lozim; yangi mexanizmlarni o‘zlashtirish itning aqliy salohiyatini keskin oshiradi;
Kinolog bilan mutlaq ishonch: Bu kabi murakkab harakatlar it o‘z egasiga to‘liq ishongan taqdirdagina amalga oshadi; harbiy formadagi murabbiyning iti bilan samimiy muloqoti o‘zbek kinologiya maktabining professional darajasi yuqori ekanini isbotlaydi.
Sizningcha, xizmat itlarining bunday noodatiy va murakkab ko‘nikmalarni o‘zlashtirishi favqulodda vaziyatlarda qanchalik foyda beradi? O‘zbekiston kinologiya sohasidagi ushbu ijodiy yondashuv sizda qanday taassurot qoldirdi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va kayfiyatni ko‘taruvchi, shu bilan birga hayratlanarli ushbu maqolani do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…