Kuzgi moddiy yordam: Korxonangizdan “kartoshka puli” olishga haqlimisiz?
Kuz fasli kirib kelishi bilan mehnat jamoalari, tashkilot va korxona xodimlari orasida an’anaviy bir savol tez-tez quloqqa chalinadi: «Kartoshka puli» qachon beriladi? Aholi orasida shu nom bilan mashhur bo‘lgan bu to‘lov aslida qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini sotib olish va qishki zaxirani shakllantirish uchun taqdim etiladigan bir martalik moddiy yordam hisoblanadi.
Ammo ushbu moddiy ko‘mak barcha xodimlarga ham to‘lanadimi va uni olishning aniq qoidalari qanday?
«Kartoshka puli»ni kimlar olishi mumkin?
Amaldagi tartiblarga muvofiq, mazkur yordam puli quyidagi toifadagi xodimlarga to‘lab beriladi:
Budjet tashkilotlari va davlat idoralari: Agar tegishli sohaviy me’yoriy-huquqiy hujjatlar yoki maxsus qarorlarda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari xaridi uchun moddiy yordam ko‘rsatilishi to‘g‘ridan to‘g‘ri ko‘rsatilgan bo‘lsa;
Nodavlat va xo‘jalik hisobidagi korxonalar: Tashkilotning jamoa shartnomasi, ichki mehnat tartibi yoki lokal buyruqlarida xodimlarga kuzgi mavsum uchun moddiy yordam ajratish bandi aniq belgilab qo‘yilgan bo‘lsa.
Qonunchilikdagi muhim jihat: Mehnat kodeksi nima deydi?
Ko‘pchilik xodimlar «kartoshka puli»ni barcha ish beruvchilar to‘lashi shart bo‘lgan majburiy to‘lov deb hisoblaydi, biroq qonunchilikda bunday emas:
Majburiy talab mavjud emas: O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksida barcha korxona va tashkilotlar tomonidan «kartoshka puli»ni so‘zsiz va majburiy tartibda to‘lash talabi nazarda tutilmagan;
To‘lov miqdori va shartlari: Yordam pulining berilishi, uning aniq miqdori (masalan, BHM yoki oylik maoshga bog‘langan holda) ish beruvchining moliyaviy imkoniyati, tarmoq kelishuvlari hamda jamoa shartnomasidagi shartlarga to‘liq bog‘liq bo‘ladi.
Xodimlar nima qilishi kerak?
Agar siz ishlayotgan tashkilotingizda «kartoshka puli» berilishi yoki berilmasligini aniqlamoqchi bo‘lsangiz, quyidagi harakatlarni amalga oshirishingiz tavsiya etiladi:
Korxonangizdagi kasaba uyushmasi qo‘mitasi yoki kadrlar bo‘limiga murojaat qilib, amaldagi jamoa shartnomasi bilan tanishib chiqing;
Tashkilotning xodimlarni moddiy rag‘batlantirish to‘g‘risidagi ichki nizomi hamda mehnat shartnomasida kuzgi bir martalik yordam puli haqida bandlar mavjudligini tekshiring.
Izohlar 0
…