Kuzgi moddiy yordam: Korxonangizdan “kartoshka puli” olishga haqlimisiz?

·0·Jamiyat
Kuzgi moddiy yordam: Korxonangizdan “kartoshka puli” olishga haqlimisiz?

Kuz fasli kirib kelishi bilan mehnat jamoalari, tashkilot va korxona xodimlari orasida an’anaviy bir savol tez-tez quloqqa chalinadi: «Kartoshka puli» qachon beriladi? Aholi orasida shu nom bilan mashhur bo‘lgan bu to‘lov aslida qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini sotib olish va qishki zaxirani shakllantirish uchun taqdim etiladigan bir martalik moddiy yordam hisoblanadi.

Ammo ushbu moddiy ko‘mak barcha xodimlarga ham to‘lanadimi va uni olishning aniq qoidalari qanday?

«Kartoshka puli»ni kimlar olishi mumkin?

Amaldagi tartiblarga muvofiq, mazkur yordam puli quyidagi toifadagi xodimlarga to‘lab beriladi:

  • Budjet tashkilotlari va davlat idoralari: Agar tegishli sohaviy me’yoriy-huquqiy hujjatlar yoki maxsus qarorlarda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari xaridi uchun moddiy yordam ko‘rsatilishi to‘g‘ridan to‘g‘ri ko‘rsatilgan bo‘lsa;

  • Nodavlat va xo‘jalik hisobidagi korxonalar: Tashkilotning jamoa shartnomasi, ichki mehnat tartibi yoki lokal buyruqlarida xodimlarga kuzgi mavsum uchun moddiy yordam ajratish bandi aniq belgilab qo‘yilgan bo‘lsa.

Qonunchilikdagi muhim jihat: Mehnat kodeksi nima deydi?

Ko‘pchilik xodimlar «kartoshka puli»ni barcha ish beruvchilar to‘lashi shart bo‘lgan majburiy to‘lov deb hisoblaydi, biroq qonunchilikda bunday emas:

  • Majburiy talab mavjud emas: O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksida barcha korxona va tashkilotlar tomonidan «kartoshka puli»ni so‘zsiz va majburiy tartibda to‘lash talabi nazarda tutilmagan;

  • To‘lov miqdori va shartlari: Yordam pulining berilishi, uning aniq miqdori (masalan, BHM yoki oylik maoshga bog‘langan holda) ish beruvchining moliyaviy imkoniyati, tarmoq kelishuvlari hamda jamoa shartnomasidagi shartlarga to‘liq bog‘liq bo‘ladi.

Xodimlar nima qilishi kerak?

Agar siz ishlayotgan tashkilotingizda «kartoshka puli» berilishi yoki berilmasligini aniqlamoqchi bo‘lsangiz, quyidagi harakatlarni amalga oshirishingiz tavsiya etiladi:

  1. Korxonangizdagi kasaba uyushmasi qo‘mitasi yoki kadrlar bo‘limiga murojaat qilib, amaldagi jamoa shartnomasi bilan tanishib chiqing;

  2. Tashkilotning xodimlarni moddiy rag‘batlantirish to‘g‘risidagi ichki nizomi hamda mehnat shartnomasida kuzgi bir martalik yordam puli haqida bandlar mavjudligini tekshiring.

Kartoshka puliMehnat kodeksiBudjet tashkilotlariQishloq xo‘jaligi mahsulotlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harbiy prokuratura Abdurahmon Tashanovga 15 million so‘m tovon puli to‘laydigan bo‘ldiHarbiy prokuratura Abdurahmon Tashanovga 15 million so‘m tovon puli to‘laydigan bo‘ldi23 sentabr 07:12Avgustdan «bola puli» kimlarga to‘xtaydi? Yangi shart ochiqlandiAvgustdan «bola puli» kimlarga to‘xtaydi? Yangi shart ochiqlandi26 iyul 23:00Toshkentda “kiberbunker” fosh etildi: fuqarolarni “aksiya” bilan chuv tushirgan guruh ushlandiToshkentda “kiberbunker” fosh etildi: fuqarolarni “aksiya” bilan chuv tushirgan guruh ushlandi30 sentabr 11:56Yoqilg‘i narxi oziq-ovqatni qimmatlashtirmoqda: Kuzda bizni nima kutyapti?Yoqilg‘i narxi oziq-ovqatni qimmatlashtirmoqda: Kuzda bizni nima kutyapti?8 sentabr 10:19Talaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradiTalaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradi2 sentabr 12:45Avgustdan bolalar nafaqasi kimlarga to‘xtatilishi mumkin?Avgustdan bolalar nafaqasi kimlarga to‘xtatilishi mumkin?26 iyul 21:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?