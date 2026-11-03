Maktablarda ta’til boshlanadi: O‘quvchilar necha kun dam oladi va darslar qachon boshlanadi?
O‘zbekistondagi barcha umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘quvchilari uchun birinchi chorak yakunlanib, an’anaviy kuzgi ta’til boshlanadi. Bugun, 3 noyabr — joriy o‘quv yili I choragining so‘nggi o‘qish kuni hisoblanadi.
Ertaga, 4 noyabrdan e’tiboran mamlakat bo‘ylab millionlab maktab o‘quvchilari kuzgi dam olish davriga chiqadi.
Ta’til sanalari va davomiyligi: Muhim ma’lumotlar
Ota-onalar va o‘quvchilar dars jarayonlarini to‘g‘ri rejalashtirishlari uchun rasmiy taqvim quyidagicha belgilangan:
Ta’tilning boshlanishi: 2026 yil 4 noyabr (chorshanba);
Ta’til muddati: Dam olish davri ketma-ket 6 kun davom etadi;
Ta’tilning so‘nggi kuni: 9 noyabr (dushanba);
II chorakning birinchi dars kuni: 10 noyabr, seshanba kunidan barcha maktablarda ikkinchi chorak mashg‘ulotlari rasman qayta boshlanadi.
Ota-onalar uchun tavsiya: Ta’tilni mazmunli tashkil etish
Mutaxassislar olti kunlik qisqa tanaffusni farzandlar salomatligini mustahkamlash va ularni yangi chorakka ruhiy jihatdan tayyorlash uchun qulay imkoniyat deb hisoblaydi:
Kitob mutolaasi va ijod: Darsliklardan tashqari badiiy kitoblar o‘qish, xorijiy tillarni takrorlash va qiziqish doirasidagi mashg‘ulotlar;
Faol hordiq va sog‘lom turmush: Salqin kuz havosida ochiq havoda sayr qilish, kun tartibiga rioya etish va gadjetlar oldidagi vaqtni me’yorida cheklash;
Ma’lumot almashish: Darslarning boshlanish kuni bo‘yicha noaniqliklar kelib chiqmasligi uchun maktab va sinf guruhlarida ushbu sanalarga aniqlik kiritib borish tavsiya etiladi.
Barcha maktab o‘quvchilariga unumli, qiziqarli va sermazmun kuzgi ta’til tilaymiz!
Izohlar 0
…