Maktablarda ta’til boshlanadi: O‘quvchilar necha kun dam oladi va darslar qachon boshlanadi?

·0·Jamiyat
Maktablarda ta’til boshlanadi: O‘quvchilar necha kun dam oladi va darslar qachon boshlanadi?

O‘zbekistondagi barcha umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘quvchilari uchun birinchi chorak yakunlanib, an’anaviy kuzgi ta’til boshlanadi. Bugun, 3 noyabr — joriy o‘quv yili I choragining so‘nggi o‘qish kuni hisoblanadi.

Ertaga, 4 noyabrdan e’tiboran mamlakat bo‘ylab millionlab maktab o‘quvchilari kuzgi dam olish davriga chiqadi.

Ta’til sanalari va davomiyligi: Muhim ma’lumotlar

Ota-onalar va o‘quvchilar dars jarayonlarini to‘g‘ri rejalashtirishlari uchun rasmiy taqvim quyidagicha belgilangan:

  • Ta’tilning boshlanishi: 2026 yil 4 noyabr (chorshanba);

  • Ta’til muddati: Dam olish davri ketma-ket 6 kun davom etadi;

  • Ta’tilning so‘nggi kuni: 9 noyabr (dushanba);

  • II chorakning birinchi dars kuni: 10 noyabr, seshanba kunidan barcha maktablarda ikkinchi chorak mashg‘ulotlari rasman qayta boshlanadi.

Ota-onalar uchun tavsiya: Ta’tilni mazmunli tashkil etish

Mutaxassislar olti kunlik qisqa tanaffusni farzandlar salomatligini mustahkamlash va ularni yangi chorakka ruhiy jihatdan tayyorlash uchun qulay imkoniyat deb hisoblaydi:

  • Kitob mutolaasi va ijod: Darsliklardan tashqari badiiy kitoblar o‘qish, xorijiy tillarni takrorlash va qiziqish doirasidagi mashg‘ulotlar;

  • Faol hordiq va sog‘lom turmush: Salqin kuz havosida ochiq havoda sayr qilish, kun tartibiga rioya etish va gadjetlar oldidagi vaqtni me’yorida cheklash;

  • Ma’lumot almashish: Darslarning boshlanish kuni bo‘yicha noaniqliklar kelib chiqmasligi uchun maktab va sinf guruhlarida ushbu sanalarga aniqlik kiritib borish tavsiya etiladi.

Barcha maktab o‘quvchilariga unumli, qiziqarli va sermazmun kuzgi ta’til tilaymiz!

Maktab ta’tiliMaktabgacha va maktab ta’limi vazirligiO‘quv yili
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga xushxabar: 15 foiz ustama olish uchun nima qilish kerak?Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga xushxabar: 15 foiz ustama olish uchun nima qilish kerak?26 oktabr 23:18Maktablarda yangi o‘quv yili qachondan boshlanishi aytildiMaktablarda yangi o‘quv yili qachondan boshlanishi aytildi21 avgust 16:53O‘zbekiston maktablaridaendi o‘quvchilardan darsliklar uchun ijara haqi undirilmaydiO‘zbekiston maktablaridaendi o‘quvchilardan darsliklar uchun ijara haqi undirilmaydi5 avgust 13:47Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandiMaktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi30 iyul 01:12O‘zbekistonda issiq sabab bog‘chalar vaqtincha faoliyatini to‘xtatishi mumkinO‘zbekistonda issiq sabab bog‘chalar vaqtincha faoliyatini to‘xtatishi mumkin13 iyul 14:25Toshkent bog‘chasidagi daxshatli kadrlar: Bolaning og‘ziga mato tiqqan tarbiyachi bo‘yicha tekshiruv boshlandiToshkent bog‘chasidagi daxshatli kadrlar: Bolaning og‘ziga mato tiqqan tarbiyachi bo‘yicha tekshiruv boshlandi1 iyul 22:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi