Pensiya yoshiga yetgan xodimni ishdan bo‘shatish mumkinmi: Qonun nima deydi?

·2·Jamiyat
Pensiya yoshiga yetgan xodimni ishdan bo‘shatish mumkinmi: Qonun nima deydi?

Pensiya yoshiga yetgan xodimni faqat yoshi sababli ishdan bo‘shatish mumkinmi? Bu savol ko‘plab xodimlar va ish beruvchilar uchun dolzarb. Amaldagi mehnat qonunchiligida xodimning pensiya yoshiga yetgani ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasini bekor qilish uchun alohida asos sifatida belgilanmagan.

Ya’ni xodim pensiya yoshiga yetgani uchungina uning mehnat shartnomasini bir tomonlama bekor qilish mumkin emas.

Amaldagi qonunchilikda nima belgilangan?

Mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusiga ko‘ra bekor qilish asoslari Mehnat kodeksining 161-moddasida belgilangan.

Amaldagi normalar orasida xodimning pensiya yoshiga yetgani alohida asos sifatida ko‘rsatilmagan. Shu jihatdan, pensiya yoshiga yetgan xodim ham boshqa xodimlar kabi mehnat huquqlaridan foydalanadi.

Bu holat eski Mehnat kodeksidagi tartibdan farq qiladi. Yangi kodeksda pensiya yoshiga yetishning o‘zi mehnat shartnomasini ish beruvchi tashabbusi bilan bekor qilish uchun mustaqil asos sifatida belgilanmagan.

Ammo xodim ish talablariga javob bermasa-chi?

Bu yerda muhim jihat bor.

Pensiya yoshiga yetgan xodimni yoshi uchun ishdan bo‘shatish mumkin emasligi uni har qanday holatda ishdan bo‘shatib bo‘lmaydi, degani emas.

Mehnat kodeksida nazarda tutilgan boshqa qonuniy asoslar mavjud bo‘lsa, mehnat shartnomasi bekor qilinishi mumkin. Masalan, xodimning malakasi yetarli emasligi tufayli egallab turgan lavozimiga yoki bajarayotgan ishiga muvofiq emasligi shunday asoslardan biri hisoblanadi.

Biroq bu holatni ish beruvchi shunchaki «xodim ishni eplay olmayapti» degan umumiy bayonot bilan asoslay olmaydi.

Ish beruvchi noloyiqlikni isbotlashi kerak

O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2023 yil 20 noyabrdagi 26-son qarorida bu masalaga aniq tushuntirish berilgan.

Unga ko‘ra, xodim faqat mehnat shartnomasi bo‘yicha aynan bajarishi shart bo‘lgan ishni uddalay olmayotgan bo‘lsagina, uning lavozimiga noloyiqligi asosida mehnat shartnomasini bekor qilishga yo‘l qo‘yiladi.

Bundan tashqari, xodimning noloyiqligi aniq faktlar bilan tasdiqlanishi lozim.

Jumladan, quyidagi hujjatlar dalil sifatida baholanishi mumkin:

  • tekshiruv dalolatnomalari;

  • bevosita rahbar yoki nazorat qiluvchining bildirish xatlari;

  • hisobotlar;

  • attestatsiya hujjatlari;

  • ishning past sifatda bajarilganini tasdiqlovchi hujjatlar;

  • ish hajmi yoki ishlab chiqarish normasi bajarilmaganini ko‘rsatuvchi ma’lumotlar.

Oliy sud Plenumi ta’kidlaganidek, attestatsiya komissiyasining xulosasi ham xodim malakasi yetarli emasligini tasdiqlovchi dalillardan biri bo‘lishi mumkin.

Mehnat intizomi buzilsa, vaziyat boshqacha

Xodimning yoshi va uning mehnat intizomi masalalarini bir-biridan ajratish muhim.

Agar xodim mehnat majburiyatlarini aybli ravishda bajarmasa yoki lozim darajada bajarmasa, qonunchilikda nazarda tutilgan intizomiy choralar qo‘llanishi mumkin. Oliy sud Plenumi ham Mehnat kodeksining 161-moddasi 2-qismidagi ayrim asoslar bo‘yicha mehnat shartnomasini bekor qilish intizomiy jazo xususiyatiga ega ekanini tushuntirgan.

Demak, bunday vaziyatda masala xodimning pensiya yoshiga yetganida emas, balki uning aniq mehnat majburiyatlarini buzgan-buzmaganida bo‘ladi.

Eng muhim xulosa

Pensiya yoshiga yetish — ishdan bo‘shatish uchun avtomatik asos emas.

Ish beruvchi xodimni faqat «pensiya yoshiga yetdi» degan sabab bilan ishdan bo‘shata olmaydi. Biroq xodimning lavozimiga noloyiqligi yoki mehnat majburiyatlarini buzgani kabi qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa asoslar mavjud bo‘lsa, ular belgilangan tartibda qo‘llanishi mumkin.

Bunda ish beruvchi har bir holatni hujjatlar bilan asoslashi va mehnat shartnomasini bekor qilishning qonuniy tartibiga rioya qilishi kerak. Oliy sud Plenumi ham ishga tiklashga oid nizolarda mehnat shartnomasini bekor qilishning qonuniyligi masalasiga alohida e’tibor qaratishni belgilagan.

Pensiya yoshiga yetgan xodimMehnat kodeksi 161-moddaO‘zbekiston Oliy sudi 2023Noloyiqlik asosida mehnat shartnomasini bekor qilish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijondagi shov-shuvli mojaro: «G‘amxo‘rlik» markazida nogiron bolalarga zo‘ravonlik qilinganAndijondagi shov-shuvli mojaro: «G‘amxo‘rlik» markazida nogiron bolalarga zo‘ravonlik qilingan2 sentabr 12:121 sentyabrdan boshlab oylik, stipendiya va jarimalar qanday o‘zgaradi?1 sentyabrdan boshlab oylik, stipendiya va jarimalar qanday o‘zgaradi?26 avgust 10:40Meta sun'iy intellekt xarajatlari sabab 8 ming xodimni bo'shatadiMeta sun'iy intellekt xarajatlari sabab 8 ming xodimni bo'shatadi25 aprel 19:17Toshkent hokimligi xodimlari uchun yangi axloq qoidalari tasdiqlandiToshkent hokimligi xodimlari uchun yangi axloq qoidalari tasdiqlandi22 may 09:48O‘zbekistonda yarim yilda 70 yoshdan oshgan 29 nafar erkak ota bo‘ldiO‘zbekistonda yarim yilda 70 yoshdan oshgan 29 nafar erkak ota bo‘ldi18 avgust 14:52O‘zbekistonda ishga kirish jarayoni yanada osonlashtirilmoqdaO‘zbekistonda ishga kirish jarayoni yanada osonlashtirilmoqda6 may 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi