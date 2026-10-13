Qish mavsumiga tayyorgarlik: Kimlarga 1 million so‘mlik bir martalik to‘lov beriladi?

·36·Jamiyat
Qish mavsumiga tayyorgarlik: Kimlarga 1 million so‘mlik bir martalik to‘lov beriladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda noyabr oyida muhtoj oilalarga 1 million so‘mdan bir martalik moddiy yordam berish rejalashtirilmoqda.
  • Ushbu yordam qish mavsumi uchun ko‘mir, o‘tin va yoqilg‘i sotib olish hamda isitish mavsumida oshadigan elektr va gaz xarajatlarini qoplashga yo‘naltiriladi.
  • Shuningdek, kommunal to‘lovlar bo‘yicha kompensatsiya olish uchun oilaning jon boshiga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha daromad chegarasi 1 million 430 ming so‘mgacha oshiriladi.

O‘zbekistonda kuz-qish va isitish mavsumida aholini, xususan, kam ta’minlangan va ehtiyojmand qatlamni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yangi tashabbuslar ilgari surilmoqda. Jamoatchilik muhokamasiga qo‘yilgan yangi me’yoriy hujjat loyihasiga ko‘ra, joriy yilning noyabr oyida muhtoj oilalarga 1 million so‘mdan bir martalik moddiy yordam ajratish rejalashtirilmoqda.

Shuningdek, hujjatda qishki mavsumda ko‘payadigan elektr energiyasi va tabiiy gaz xarajatlarini qoplash uchun beriladigan davlat kompensatsiyasi doirasini kengaytirish taklif etilgan.

Elektr va gaz kompensatsiyasi: Daromad mezoni 1,43 mln so‘mgacha kengayadi

Kutilayotgan eng muhim yangiliklardan biri — kommunal kompensatsiya oluvchi oilalar sonini oshirishga qaratilgan talablarning yengillashtirilishidir:

  • Minimal iste’mol xarajatlariga bog‘lanish: Elektr energiyasi va tabiiy gaz bo‘yicha kompensatsiya olish uchun belgilangan daromad mezonini minimal iste’mol xarajatlarining 2 baravarigacha oshirish ko‘zda tutilmoqda;

  • Jon boshiga daromad chegarasi: Ushbu o‘zgarish natijasida oilaning har bir a’zosiga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha daromad 1 mln 430 ming so‘mgacha bo‘lgan oilalar ham ushbu yordamdan foydalanish imkoniga ega bo‘ladi;

  • Qamrovning kengayishi: Bu esa bazaviy me’yordan ortiqcha ishlatilgan yoqilg‘i-energiya resurslari uchun davlat tomonidan beriladigan subsidiya va kompensatsiyani yanada ko‘proq xonadonlarga yetkazish imkonini beradi.

Mablag‘lar nimaga yo‘naltiriladi?

Noyabr oyida ajratilishi kutilayotgan 1 million so‘mlik bir martalik yordam puli:

  • Qish mavsumi uchun zarur ko‘mir, o‘tin va yoqilg‘i mahsulotlarini sotib olish;

  • Isitish mavsumida ortib ketadigan elektr va gaz to‘lovlari bo‘yicha oilaviy budjetga tushadigan yukni yengillashtirishga xizmat qiladi.

Hozirda mazkur hujjat loyihasi muhokamada bo‘lib, jamoatchilik fikr-mulohazalari o‘rganib chiqilgach, tegishli tartibda tasdiqlanishi va amaliyotga tatbiq etilishi kutilmoqda.

O‘zbekistonkommunal kompensatsiyamoddiy yordamgaz kompensatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradiToshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradi28 sentabr 06:482026 yilgi paxta mavsumida qo‘l terimi uchun 2 000 so‘mdan to‘lanadi2026 yilgi paxta mavsumida qo‘l terimi uchun 2 000 so‘mdan to‘lanadi18 sentabr 23:07Toshkentning 5 ta tumanida 5 kun davomida issiq suv bo‘lmaydiToshkentning 5 ta tumanida 5 kun davomida issiq suv bo‘lmaydi5 oktabr 19:3215 foizlik to‘lov joriy etilmoqda: Elektr va gazdan qarzi yo‘qlarga yangi imtiyoz...15 foizlik to‘lov joriy etilmoqda: Elektr va gazdan qarzi yo‘qlarga yangi imtiyoz...26 sentabr 07:56Ichimlik suvi 24 soatga o‘chiriladi: Yunusoboddagi yirik majmualar va ko‘chalar suvsiz qoladiIchimlik suvi 24 soatga o‘chiriladi: Yunusoboddagi yirik majmualar va ko‘chalar suvsiz qoladi14 sentabr 07:54Avgustdan bolalar nafaqasi kimlarga to‘xtatilishi mumkin?Avgustdan bolalar nafaqasi kimlarga to‘xtatilishi mumkin?26 iyul 21:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?