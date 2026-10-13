Qish mavsumiga tayyorgarlik: Kimlarga 1 million so‘mlik bir martalik to‘lov beriladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda noyabr oyida muhtoj oilalarga 1 million so‘mdan bir martalik moddiy yordam berish rejalashtirilmoqda.
- Ushbu yordam qish mavsumi uchun ko‘mir, o‘tin va yoqilg‘i sotib olish hamda isitish mavsumida oshadigan elektr va gaz xarajatlarini qoplashga yo‘naltiriladi.
- Shuningdek, kommunal to‘lovlar bo‘yicha kompensatsiya olish uchun oilaning jon boshiga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha daromad chegarasi 1 million 430 ming so‘mgacha oshiriladi.
O‘zbekistonda kuz-qish va isitish mavsumida aholini, xususan, kam ta’minlangan va ehtiyojmand qatlamni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yangi tashabbuslar ilgari surilmoqda. Jamoatchilik muhokamasiga qo‘yilgan yangi me’yoriy hujjat loyihasiga ko‘ra, joriy yilning noyabr oyida muhtoj oilalarga 1 million so‘mdan bir martalik moddiy yordam ajratish rejalashtirilmoqda.
Shuningdek, hujjatda qishki mavsumda ko‘payadigan elektr energiyasi va tabiiy gaz xarajatlarini qoplash uchun beriladigan davlat kompensatsiyasi doirasini kengaytirish taklif etilgan.
Elektr va gaz kompensatsiyasi: Daromad mezoni 1,43 mln so‘mgacha kengayadi
Kutilayotgan eng muhim yangiliklardan biri — kommunal kompensatsiya oluvchi oilalar sonini oshirishga qaratilgan talablarning yengillashtirilishidir:
Minimal iste’mol xarajatlariga bog‘lanish: Elektr energiyasi va tabiiy gaz bo‘yicha kompensatsiya olish uchun belgilangan daromad mezonini minimal iste’mol xarajatlarining 2 baravarigacha oshirish ko‘zda tutilmoqda;
Jon boshiga daromad chegarasi: Ushbu o‘zgarish natijasida oilaning har bir a’zosiga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha daromad 1 mln 430 ming so‘mgacha bo‘lgan oilalar ham ushbu yordamdan foydalanish imkoniga ega bo‘ladi;
Qamrovning kengayishi: Bu esa bazaviy me’yordan ortiqcha ishlatilgan yoqilg‘i-energiya resurslari uchun davlat tomonidan beriladigan subsidiya va kompensatsiyani yanada ko‘proq xonadonlarga yetkazish imkonini beradi.
Mablag‘lar nimaga yo‘naltiriladi?
Noyabr oyida ajratilishi kutilayotgan 1 million so‘mlik bir martalik yordam puli:
Qish mavsumi uchun zarur ko‘mir, o‘tin va yoqilg‘i mahsulotlarini sotib olish;
Isitish mavsumida ortib ketadigan elektr va gaz to‘lovlari bo‘yicha oilaviy budjetga tushadigan yukni yengillashtirishga xizmat qiladi.
Hozirda mazkur hujjat loyihasi muhokamada bo‘lib, jamoatchilik fikr-mulohazalari o‘rganib chiqilgach, tegishli tartibda tasdiqlanishi va amaliyotga tatbiq etilishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…