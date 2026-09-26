15 foizlik to‘lov joriy etilmoqda: Elektr va gazdan qarzi yo‘qlarga yangi imtiyoz...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda elektr va gaz uchun yangi imtiyozli to‘lov tizimi joriy etilmoqda, bu «namunali iste’molchilar» deb ataluvchi, qarzdorligi bo‘lmagan va zamonaviy elektron hisoblagichlarga ega abonentlarga tatbiq etiladi.
- Endilikda ushbu iste’molchilar oy boshida 100 foizlik avans o‘rniga atigi 15 foiz oldindan to‘lovni amalga oshiradilar, qolgan 85 foizi esa oy davomida bosqichma-bosqich to‘lanadi.
O‘zbekistonda elektr energiyasi va tabiiy gazdan foydalanish qoidalariga iste’molchilar va biznes vakillarining moliyaviy erkinligini oshiruvchi, to‘lov intizomini rag‘batlantiruvchi tub o‘zgartirishlar kiritilmoqda. Yangi tartibga ko‘ra, kommunal tizimda rasman «namunali iste’molchilar» maqomi joriy etilib, ular uchun alohida qulay to‘lov va tarif shartlari tasdiqlanmoqda. Mazkur imtiyozdan qarzdorligi bo‘lmagan hamda zamonaviy elektron hisoblagichlar (ASKUE va ASKUG tizimlari) bilan to‘liq ta’minlangan abonentlar foydalanishi mumkin.
Endilikda ular hisobot oyi boshiga qadar 100 foizlik to‘liq avans o‘rniga atigi 15 foiz miqdorida oldindan to‘lov amalga oshirishlari kifoya qiladi. To‘lovning qolgan 85 foizlik asosiy qismi esa oy davomida bosqichma-bosqich to‘lab boriladi. Eng muhimi, mablag‘ o‘z vaqtida tushmay tarmoqdan uzilish holatlari qoidabuzarlik sifatida qaralmaydi va ortiqcha jarima sanksiyalari qo‘llanilmaydi. Bu yangilik Prezidentning tadbirkorlar bilan ochiq muloqotida ilgari surilgan strategik vazifalarning amaliy ijrosi hisoblanadi.
«15 foizlik avans, «namunali» maqom va jarimasiz tizim»: Yangi qarorning 5 ta asosiy nuqtasi
Elektr va gaz to‘lovlaridagi yangi imtiyoz bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar:
«Namunali iste’molchi» maqomi: To‘lov intizomi yuqori bo‘lgan korxona va fuqarolar uchun maxsus imtiyozli toifa yaratildi;
Avans 15 foizga tushirildi: Oy boshida 100 foizlik majburiy to‘lov o‘rniga faqat 15 foiz avans kiritish kifoya;
Qolgan to‘lov oy davomida: Iste’mol qilingan resurslarning qolgan 85 foizi oy mobaynida bo‘lib-bo‘lib to‘lanadi;
ASKUE va ASKUG sharti: Ushbu yengillik zamonaviy «aqlli» hisoblagichlari bor va eski qarzdorligi bo‘lmagan abonentlarga tatbiq etiladi;
Tarmoqdan uzilish qoidabuzarlik emas: To‘lov kechikkan taqdirda yuz beradigan texnik uzilishlar qoidani qo‘pol buzish deb malakalanmaydi.
Kommunal to‘lovlar tartibi: Eski majburiyat va yangi «namunali» tizim taqqosi
Energiya resurslari uchun to‘lov shartlarining qiyosiy ko‘rsatkichlari:
Mezonlar va parametrlar
Amaldagi standart tartib
Namunali iste’molchilar uchun yangi tartib
Oldindan to‘lov (Avans) hajmi
100% to‘liq oldindan to‘lov talabi
Atigi 15% miqdorida oldindan to‘lov
Qolgan summani to‘lash muddati
Oy boshigacha to‘liq yopilishi shart
Hisobot oyi davomida bosqichma-bosqich
Kerakli texnik talab
Umumiy hisoblagichlar mavjudligi
ASKUE / ASKUG elektron tizimiga ulanganlik
Qarzdorlik tarixi
Muntazam cheklovlar va nazorat
Mutlaq qarzdorlikning yo‘qligi sharti
Tarmoqdan uzilish oqibatlari
Qoidabuzarlik, jarima va qayta ulash to‘lovi
Qoidabuzarlik hisoblanmaydi, yumshoq munosabat
Biznes aylanmasiga ta’siri
Oy boshida pul mablag‘larining muzlatilishi
Aylanma mablag‘lar biznes ixtiyorida qoladi
Iqtisodiy va moliyaviy ekspertiza: Nega 15 foizlik tizim biznesni qutqaradi?
Moliyachilar, bank ekspertlari va soha mutaxassislarining xulosalari:
«Aylanma mablag‘lar erkinligi»: Ilgari ishlab chiqaruvchi korxonalar va tadbirkorlar oy boshida millionlab, ba’zan milliardlab so‘mlik energiya haqini oldindan 100 foiz to‘lashga majbur edi; bu biznesning naqd pul oqimini (cash flow) cheklab qo‘yardi. 15 foizlik tizim mablag‘larning korxona ixtiyorida qolishiga va ishlab chiqarishga yo‘naltirilishiga imkon beradi;
To‘lov intizomi uchun motivatsiya: Intizomli, qarzi yo‘q abonentlarga preferensiya berilishi boshqa iste’molchilarni ham qarzdorlikni vaqtida yopishga va ASKUE tizimlarini o‘rnatishga undaydi;
Iqtisodiy ishonch muhiti: Davlat va biznes o‘rtasidagi sheriklikning jazolash emas, balki rag‘batlantirish tamoyili asosida qurilayotgani ichki bozorda barqarorlikni ta’minlaydi.
Sizningcha, oldindan to‘lovning 15 foizga tushirilishi korxonalar va tadbirkorlarning ishini qanchalik yengillashtiradi? Ushbu imtiyoz kelgusida oddiy aholi xonadonlariga ham to‘liq joriy etilishi kerakmi? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda barcha tadbirkorlar va hamkorlar xabardor bo‘lishi uchun ushbu muhim yangilikni baham ko‘ring!
Izohlar 0
…