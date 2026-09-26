15 foizlik to‘lov joriy etilmoqda: Elektr va gazdan qarzi yo‘qlarga yangi imtiyoz...

·37·Jamiyat
15 foizlik to‘lov joriy etilmoqda: Elektr va gazdan qarzi yo‘qlarga yangi imtiyoz...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda elektr va gaz uchun yangi imtiyozli to‘lov tizimi joriy etilmoqda, bu «namunali iste’molchilar» deb ataluvchi, qarzdorligi bo‘lmagan va zamonaviy elektron hisoblagichlarga ega abonentlarga tatbiq etiladi.
  • Endilikda ushbu iste’molchilar oy boshida 100 foizlik avans o‘rniga atigi 15 foiz oldindan to‘lovni amalga oshiradilar, qolgan 85 foizi esa oy davomida bosqichma-bosqich to‘lanadi.

O‘zbekistonda elektr energiyasi va tabiiy gazdan foydalanish qoidalariga iste’molchilar va biznes vakillarining moliyaviy erkinligini oshiruvchi, to‘lov intizomini rag‘batlantiruvchi tub o‘zgartirishlar kiritilmoqda. Yangi tartibga ko‘ra, kommunal tizimda rasman «namunali iste’molchilar» maqomi joriy etilib, ular uchun alohida qulay to‘lov va tarif shartlari tasdiqlanmoqda. Mazkur imtiyozdan qarzdorligi bo‘lmagan hamda zamonaviy elektron hisoblagichlar (ASKUE va ASKUG tizimlari) bilan to‘liq ta’minlangan abonentlar foydalanishi mumkin.

Endilikda ular hisobot oyi boshiga qadar 100 foizlik to‘liq avans o‘rniga atigi 15 foiz miqdorida oldindan to‘lov amalga oshirishlari kifoya qiladi. To‘lovning qolgan 85 foizlik asosiy qismi esa oy davomida bosqichma-bosqich to‘lab boriladi. Eng muhimi, mablag‘ o‘z vaqtida tushmay tarmoqdan uzilish holatlari qoidabuzarlik sifatida qaralmaydi va ortiqcha jarima sanksiyalari qo‘llanilmaydi. Bu yangilik Prezidentning tadbirkorlar bilan ochiq muloqotida ilgari surilgan strategik vazifalarning amaliy ijrosi hisoblanadi.

«15 foizlik avans, «namunali» maqom va jarimasiz tizim»: Yangi qarorning 5 ta asosiy nuqtasi

Elektr va gaz to‘lovlaridagi yangi imtiyoz bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar:

  • «Namunali iste’molchi» maqomi: To‘lov intizomi yuqori bo‘lgan korxona va fuqarolar uchun maxsus imtiyozli toifa yaratildi;

  • Avans 15 foizga tushirildi: Oy boshida 100 foizlik majburiy to‘lov o‘rniga faqat 15 foiz avans kiritish kifoya;

  • Qolgan to‘lov oy davomida: Iste’mol qilingan resurslarning qolgan 85 foizi oy mobaynida bo‘lib-bo‘lib to‘lanadi;

  • ASKUE va ASKUG sharti: Ushbu yengillik zamonaviy «aqlli» hisoblagichlari bor va eski qarzdorligi bo‘lmagan abonentlarga tatbiq etiladi;

  • Tarmoqdan uzilish qoidabuzarlik emas: To‘lov kechikkan taqdirda yuz beradigan texnik uzilishlar qoidani qo‘pol buzish deb malakalanmaydi.

Kommunal to‘lovlar tartibi: Eski majburiyat va yangi «namunali» tizim taqqosi

Energiya resurslari uchun to‘lov shartlarining qiyosiy ko‘rsatkichlari:

Mezonlar va parametrlar

Amaldagi standart tartib

Namunali iste’molchilar uchun yangi tartib

Oldindan to‘lov (Avans) hajmi

100% to‘liq oldindan to‘lov talabi

Atigi 15% miqdorida oldindan to‘lov

Qolgan summani to‘lash muddati

Oy boshigacha to‘liq yopilishi shart

Hisobot oyi davomida bosqichma-bosqich

Kerakli texnik talab

Umumiy hisoblagichlar mavjudligi

ASKUE / ASKUG elektron tizimiga ulanganlik

Qarzdorlik tarixi

Muntazam cheklovlar va nazorat

Mutlaq qarzdorlikning yo‘qligi sharti

Tarmoqdan uzilish oqibatlari

Qoidabuzarlik, jarima va qayta ulash to‘lovi

Qoidabuzarlik hisoblanmaydi, yumshoq munosabat

Biznes aylanmasiga ta’siri

Oy boshida pul mablag‘larining muzlatilishi

Aylanma mablag‘lar biznes ixtiyorida qoladi

Iqtisodiy va moliyaviy ekspertiza: Nega 15 foizlik tizim biznesni qutqaradi?

Moliyachilar, bank ekspertlari va soha mutaxassislarining xulosalari:

  • «Aylanma mablag‘lar erkinligi»: Ilgari ishlab chiqaruvchi korxonalar va tadbirkorlar oy boshida millionlab, ba’zan milliardlab so‘mlik energiya haqini oldindan 100 foiz to‘lashga majbur edi; bu biznesning naqd pul oqimini (cash flow) cheklab qo‘yardi. 15 foizlik tizim mablag‘larning korxona ixtiyorida qolishiga va ishlab chiqarishga yo‘naltirilishiga imkon beradi;

  • To‘lov intizomi uchun motivatsiya: Intizomli, qarzi yo‘q abonentlarga preferensiya berilishi boshqa iste’molchilarni ham qarzdorlikni vaqtida yopishga va ASKUE tizimlarini o‘rnatishga undaydi;

  • Iqtisodiy ishonch muhiti: Davlat va biznes o‘rtasidagi sheriklikning jazolash emas, balki rag‘batlantirish tamoyili asosida qurilayotgani ichki bozorda barqarorlikni ta’minlaydi.

Sizningcha, oldindan to‘lovning 15 foizga tushirilishi korxonalar va tadbirkorlarning ishini qanchalik yengillashtiradi? Ushbu imtiyoz kelgusida oddiy aholi xonadonlariga ham to‘liq joriy etilishi kerakmi? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda barcha tadbirkorlar va hamkorlar xabardor bo‘lishi uchun ushbu muhim yangilikni baham ko‘ring!

Elektr energiyasiASKUEnamunali iste’molchi15% avans
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda elektr uzilishlari uchun kompensatsiya to‘lash tizimi joriy etilmoqda!O‘zbekistonda elektr uzilishlari uchun kompensatsiya to‘lash tizimi joriy etilmoqda!Bugun 07:49Talaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradiTalaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradi2 sentabr 12:45Avtobuslarda yangi tartib: 1 sentyabrdan nazorat kuchayadiAvtobuslarda yangi tartib: 1 sentyabrdan nazorat kuchayadi8 avgust 21:30Avtobusda bepul yurishga qarshi yangi tartib kuchga kirdi (video)Avtobusda bepul yurishga qarshi yangi tartib kuchga kirdi (video)9 sentabr 19:35Talabalarga: Kontrakt pulini to‘lash tartibi va muddatlari e’lon qilindiTalabalarga: Kontrakt pulini to‘lash tartibi va muddatlari e’lon qilindi27 avgust 10:24Maksimal ball bekor qilinadimi? Sertifikatli abituriyentlar bo‘yicha kutilayotgan o‘zgarishMaksimal ball bekor qilinadimi? Sertifikatli abituriyentlar bo‘yicha kutilayotgan o‘zgarish19 avgust 16:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq