Ichimlik suvi 24 soatga o‘chiriladi: Yunusoboddagi yirik majmualar va ko‘chalar suvsiz qoladi

·2·Jamiyat
Ichimlik suvi 24 soatga o‘chiriladi: Yunusoboddagi yirik majmualar va ko‘chalar suvsiz qoladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahrida, xususan Yunusobod tumanida 14 sentyabr soat 9:00 dan 15 sentyabr soat 9:00 ga qadar ichimlik suvi ta’minoti 24 soatga to‘xtatiladi.
  • Ushbu uzilish Yangi-shahar ko‘chasi, Chinobod ko‘chasi, «Manzara» va «High Town Siti» turar-joy majmualari hamda savdo-ko‘ngilochar markazini qamrab oladi.
  • Bu chora-tadbirlar kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik va suv tarmoqlarida rejali ta’mirlash ishlari doirasida amalga oshirilmoqda.

Poytaxt Toshkent shahrida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik va suv tarmoqlarida rejali ta’mirlash ishlari boshlanishi munosabati bilan ichimlik suvi ta’minotida vaqtinchalik uzilishlar kuzatilmoqda. Shahar suv ta’minoti korxonalarining ma’lum qilishicha, Yunusobod tumanining bir qator gavjum ko‘chalari hamda zamonaviy turar-joy majmualarida sovuq suv ta’minoti roppa-rosa bir sutkaga — 24 soatga to‘xtatiladi. Mazkur cheklov 14 sentyabr ertalab soat 9:00 dan boshlanib, 15 sentyabr ertalab 9:00 ga qadar davom etadi.

Suv tarmoqlaridagi muhim profilaktika jarayoni yirik aholi mavzelari, savdo markazlari va maxsus obyektlarni qamrab olishi sababli, mas’ul tashkilotlar mazkur manzillarda istiqomat qiluvchi fuqarolar hamda tadbirkorlardan oldindan yetarli miqdorda suv zaxirasini yaratib olishni so‘ramoqda. Xo‘sh, Yunusobod tumanining aynan qaysi manzillari va turar-joy majmualarida suv bo‘lmaydi, uzilishlar vaqtida favqulodda suv mashinalarini chaqirish uchun qaysi ishonch telefonlariga murojaat qilish zarur va ta’mirlash ishlari qachon to‘liq yakunlanadi?

24 soatlik cheklov: Yunusobodda suv bo‘lmaydigan aniq manzillar

14 sentyabr soat 9:00 dan 15 sentyabr 9:00 ga qadar quyidagi hududlarda ichimlik suvi bosimi to‘xtatiladi:

  • Asosiy ko‘chalar va obyektlar: Yangi-shahar ko‘chasi, Chinobod ko‘chasi hamda ushbu ko‘chada joylashgan tergov izolatori binosi;

  • Yirik turar-joy majmualari: Minglab oilalar istiqomat qiluvchi «Manzara» zamonaviy turar-joy majmuasi;

  • Savdo va biznes zonalari: «High Town Siti» turar-joy majmuasi hamda uning tarkibidagi yirik Savdo-ko‘ngilochar markazi (TRTS).

Shoshilinch aloqa raqamlari: Savollar va suv mashinalari uchun kontaktlar

Suv ta’minoti to‘xtatilgan davrda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolar yuzasidan fuqarolar quyidagi ishonch telefonlariga murojaat qilishlari mumkin:

  • Qisqa favqulodda raqam: 1054 (yagona koll-markaz);

  • Markaziy dispetcherlik xizmati: (+998 71) 256-10-95, (+998 71) 252-60-08;

  • Yunusobod tumani dispetcherlik bo‘limi: (71) 235-25-64;

  • Tavsiya: Aholidan bir sutkalik kundalik ehtiyoj, ovqat tayyorlash va sanitariya maqsadlari uchun zarur bo‘lgan toza suv zaxirasini oldindan jamg‘arib olish qat’iy so‘raladi.

Rejali ta’mirlash zarurati: Tarmoqlar yangilanadi

Ushbu vaqtinchalik noqulaylik kelgusidagi yirik avariyalarning oldini olishga qaratilgan:

  • Kuz-qish mavsumi profilaktikasi: Sovuq kunlar kirib kelishidan oldin magistral quvurlarning chidamliligini oshirish va eskirgan nasos qismlarini almashtirish rejalashtirilgan;

  • Barqaror bosim kafolati: Rejali ta’mirlash ishlari yakuniga yetkazilgach, 15 sentyabr ertalabki soat 9:00 dan boshlab suv ta’minoti avvalgi ish tartibi bo‘yicha bosqichma-bosqich to‘liq tiklanadi;

  • Nazoratdagi jarayon: Mas’ul muhandislik brigadalari belgilangan muddatda ta’mirni yakunlab, tizimni qayta ishga tushirish choralarini ko‘rmoqda.

Poytaxtda sovuq suvning rejali tarzda vaqtinchalik to‘xtatilishi qish mavsumida aholining uzluksiz kommunal xizmatlardan foydalanishini ta’minlash yo‘lidagi zarur texnik chora hisoblanadi.

Siz istiqomat qilayotgan hududda suv yoki boshqa kommunal ta’minot uzilishlari haqida oldindan o‘z vaqtida ogohlantirish berilyaptimi? Kuz-qish mavsumi oldidan hududingizda kommunal tizimning tayyorgarligi sizni qoniqtiradimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yunusobod tumani aholisi uchun nihoyatda muhim bo‘lgan ushbu ogohlantirishni barcha tanishlaringiz, qo‘shnilar va mahalladoshlar guruhlariga ulashing!

Yunusobod tumaniPoytaxt Toshkentsuv ta’minotiko‘z-qish mavsumi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdiO‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdiBugun, 04:03Qoidaga amal qilgan skuter va mopedchilar sovg‘a bilan taqdirlanmoqdaQoidaga amal qilgan skuter va mopedchilar sovg‘a bilan taqdirlanmoqdaBugun, 02:03Chorva bozorida hammani hayratga solgan qo‘y: uning ko‘rinishi sir bo‘lib qolmoqdaChorva bozorida hammani hayratga solgan qo‘y: uning ko‘rinishi sir bo‘lib qolmoqdaKecha, 23:04Oliygoh talabalari ijara to‘lovini qoplash uchun onlayn ariza berish tartibi...Oliygoh talabalari ijara to‘lovini qoplash uchun onlayn ariza berish tartibi...Kecha, 22:24Asalari nega chaqqandan keyin o‘ladi? Uning chaqishi ortida hayratlanarli mexanizm bor...Asalari nega chaqqandan keyin o‘ladi? Uning chaqishi ortida hayratlanarli mexanizm bor...Kecha, 19:36Rossiyadan 10 kunda 96,5 ming o‘zbekistonlik qaytdi: migratsiya oqimida nima o‘zgarmoqda?Rossiyadan 10 kunda 96,5 ming o‘zbekistonlik qaytdi: migratsiya oqimida nima o‘zgarmoqda?Kecha, 18:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)