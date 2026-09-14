Ichimlik suvi 24 soatga o‘chiriladi: Yunusoboddagi yirik majmualar va ko‘chalar suvsiz qoladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahrida, xususan Yunusobod tumanida 14 sentyabr soat 9:00 dan 15 sentyabr soat 9:00 ga qadar ichimlik suvi ta’minoti 24 soatga to‘xtatiladi.
- Ushbu uzilish Yangi-shahar ko‘chasi, Chinobod ko‘chasi, «Manzara» va «High Town Siti» turar-joy majmualari hamda savdo-ko‘ngilochar markazini qamrab oladi.
- Bu chora-tadbirlar kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik va suv tarmoqlarida rejali ta’mirlash ishlari doirasida amalga oshirilmoqda.
Poytaxt Toshkent shahrida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik va suv tarmoqlarida rejali ta’mirlash ishlari boshlanishi munosabati bilan ichimlik suvi ta’minotida vaqtinchalik uzilishlar kuzatilmoqda. Shahar suv ta’minoti korxonalarining ma’lum qilishicha, Yunusobod tumanining bir qator gavjum ko‘chalari hamda zamonaviy turar-joy majmualarida sovuq suv ta’minoti roppa-rosa bir sutkaga — 24 soatga to‘xtatiladi. Mazkur cheklov 14 sentyabr ertalab soat 9:00 dan boshlanib, 15 sentyabr ertalab 9:00 ga qadar davom etadi.
Suv tarmoqlaridagi muhim profilaktika jarayoni yirik aholi mavzelari, savdo markazlari va maxsus obyektlarni qamrab olishi sababli, mas’ul tashkilotlar mazkur manzillarda istiqomat qiluvchi fuqarolar hamda tadbirkorlardan oldindan yetarli miqdorda suv zaxirasini yaratib olishni so‘ramoqda. Xo‘sh, Yunusobod tumanining aynan qaysi manzillari va turar-joy majmualarida suv bo‘lmaydi, uzilishlar vaqtida favqulodda suv mashinalarini chaqirish uchun qaysi ishonch telefonlariga murojaat qilish zarur va ta’mirlash ishlari qachon to‘liq yakunlanadi?
24 soatlik cheklov: Yunusobodda suv bo‘lmaydigan aniq manzillar
14 sentyabr soat 9:00 dan 15 sentyabr 9:00 ga qadar quyidagi hududlarda ichimlik suvi bosimi to‘xtatiladi:
Asosiy ko‘chalar va obyektlar: Yangi-shahar ko‘chasi, Chinobod ko‘chasi hamda ushbu ko‘chada joylashgan tergov izolatori binosi;
Yirik turar-joy majmualari: Minglab oilalar istiqomat qiluvchi «Manzara» zamonaviy turar-joy majmuasi;
Savdo va biznes zonalari: «High Town Siti» turar-joy majmuasi hamda uning tarkibidagi yirik Savdo-ko‘ngilochar markazi (TRTS).
Shoshilinch aloqa raqamlari: Savollar va suv mashinalari uchun kontaktlar
Suv ta’minoti to‘xtatilgan davrda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolar yuzasidan fuqarolar quyidagi ishonch telefonlariga murojaat qilishlari mumkin:
Qisqa favqulodda raqam: 1054 (yagona koll-markaz);
Markaziy dispetcherlik xizmati: (+998 71) 256-10-95, (+998 71) 252-60-08;
Yunusobod tumani dispetcherlik bo‘limi: (71) 235-25-64;
Tavsiya: Aholidan bir sutkalik kundalik ehtiyoj, ovqat tayyorlash va sanitariya maqsadlari uchun zarur bo‘lgan toza suv zaxirasini oldindan jamg‘arib olish qat’iy so‘raladi.
Rejali ta’mirlash zarurati: Tarmoqlar yangilanadi
Ushbu vaqtinchalik noqulaylik kelgusidagi yirik avariyalarning oldini olishga qaratilgan:
Kuz-qish mavsumi profilaktikasi: Sovuq kunlar kirib kelishidan oldin magistral quvurlarning chidamliligini oshirish va eskirgan nasos qismlarini almashtirish rejalashtirilgan;
Barqaror bosim kafolati: Rejali ta’mirlash ishlari yakuniga yetkazilgach, 15 sentyabr ertalabki soat 9:00 dan boshlab suv ta’minoti avvalgi ish tartibi bo‘yicha bosqichma-bosqich to‘liq tiklanadi;
Nazoratdagi jarayon: Mas’ul muhandislik brigadalari belgilangan muddatda ta’mirni yakunlab, tizimni qayta ishga tushirish choralarini ko‘rmoqda.
Poytaxtda sovuq suvning rejali tarzda vaqtinchalik to‘xtatilishi qish mavsumida aholining uzluksiz kommunal xizmatlardan foydalanishini ta’minlash yo‘lidagi zarur texnik chora hisoblanadi.
Siz istiqomat qilayotgan hududda suv yoki boshqa kommunal ta’minot uzilishlari haqida oldindan o‘z vaqtida ogohlantirish berilyaptimi? Kuz-qish mavsumi oldidan hududingizda kommunal tizimning tayyorgarligi sizni qoniqtiradimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yunusobod tumani aholisi uchun nihoyatda muhim bo‘lgan ushbu ogohlantirishni barcha tanishlaringiz, qo‘shnilar va mahalladoshlar guruhlariga ulashing!
Izohlar 0
…