Jizzaxda davlat zaxirasidagi 80 sotix yerni 230 million so‘mga sotmoqchi bo‘lgan shaxs ushlandi

·0·Jamiyat
Jizzaxda davlat zaxirasidagi 80 sotix yerni 230 million so‘mga sotmoqchi bo‘lgan shaxs ushlandi

Jizzax viloyatining Baxmal tumanida davlat zaxirasida bo‘lgan 80 sotix yer maydonini noqonuniy ravishda sotishga uringan shaxs qo‘lga olindi. U yer uchastkasini xaridor nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 230 million so‘m talab qilgan.

Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, 1961 yilda tug‘ilgan F.X. ismli shaxs Alaml i mahallasi hududidagi hech qanday huquqiy hujjatlarga ega bo‘lmagan yer maydonini tanishlari yordamida xaridor nomiga rasmiylashtirib berishni va’da qilgan.

Ushbu xizmat uchun 230 million so‘m so‘ragan shaxs kelishilgan mablag‘ning 200 million so‘mini olayotgan vaqtida huquq-tartibot organlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirda qo‘lga olingan. Uning yonidan pul mablag‘lari ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirilgan.

Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Voqea bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar hozircha oshkor etilmagan.

JizzaxBaxmalyer oldi-sotdisiIIB
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Baxmaldagi sel sabab 32 nafar fuqaro evakuatsiya qilindiBaxmaldagi sel sabab 32 nafar fuqaro evakuatsiya qilindi20 iyun 17:44Baxmalda oilalar yarashtirilmoqdaBaxmalda oilalar yarashtirilmoqda4 avgust 16:36Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!29 iyul 12:19Parkentda davlat yerini sotmoqchi bo‘lganlar ushlandiParkentda davlat yerini sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi21 may 11:59Andijonda yer sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi: 39 ming dollarlik firibgarlikAndijonda yer sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi: 39 ming dollarlik firibgarlik31 iyul 22:23Yer arzonlayapti, kvartira qimmat: Toshkentda nima bo‘lyapti?Yer arzonlayapti, kvartira qimmat: Toshkentda nima bo‘lyapti?14 iyul 10:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi