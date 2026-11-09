Krakovdagi qonli hujum ortidan gumonlanuvchining ota-onasi va singlisining ham jasadlari topildi

·11·Dunyo
Krakovdagi qonli hujum ortidan gumonlanuvchining ota-onasi va singlisining ham jasadlari topildi

Polshaning Krakov shahrida 7 noyabr kuni sodir bo‘lgan ommaviy otishma bilan bog‘liq tergov davomida 24 yoshli gumonlanuvchining ota-onasi va singlisi ham halok bo‘lgani ma’lum bo‘ldi. Ularning jasadlari Krakovdan qariyb 200 kilometr uzoqlikdagi Ostrovets-Sventokshiski shahrida joylashgan xonadondan topilgan.

Mahalliy politsiya ma’lumotiga ko‘ra, marhumlar 53 yoshli erkak, 52 va 21 yoshli ayollar bo‘lgan. Keyinchalik ularning gumonlanuvchining otasi, onasi va singlisi ekani tasdiqlangan. Dastlabki tekshiruvlarda jasadlarda o‘qotar quroldan yetkazilgan jarohatlar aniqlangan. Xonadondan yettita o‘qotar qurol ham olib qo‘yilgan.

Eslatib o‘tamiz, 7 noyabr kuni 24 yoshli shaxs Krakov tarixiy markazidagi Bosh maydonga avtomobilda kirib, tasodifiy yo‘lovchilarga qarata o‘q uzgan. Hodisa oqibatida olti kishi halok bo‘lgan, 16 kishi jarohatlangan. Jabrlanganlar orasida ikki nafar politsiya xodimi ham bor edi.

Politsiya bilan otishma vaqtida yaralangan gumonlanuvchi qo‘lga olinib, og‘ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan. Biroq 9 noyabr kuni ertalab uning shifoxonada vafot etgani ma’lum qilindi.

Polsha ichki ishlar vaziri Marcin Kierwinski gumonlanuvchining o‘ta o‘ng radikal mafkuralarga qiziqqanini bildirgan. Shunga qaramay, hujumlarning aniq sabablari va motivlari yuzasidan tergov davom etmoqda. Tergov organlari Krakovdagi otishma hamda uning oila a’zolari o‘limiga bir shaxs aloqador bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

Polsha Bosh vaziri Donald Tusk Krakovdagi hujumni terrorchilik harakati sifatida baholagan. Fojia munosabati bilan mamlakatda 8 va 9 noyabr kunlari milliy motam e’lon qilingan.

Krakov otishmasiPolshaDonald TuskMarcin Kierwinski
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krakovdagi qonli otishma: 25 yoshli shaxs olomonni o‘qqa tutdi, 5 kishi halok bo‘ldi (video)Krakovdagi qonli otishma: 25 yoshli shaxs olomonni o‘qqa tutdi, 5 kishi halok bo‘ldi (video)7 noyabr 22:37Yevropa Rossiya bilan bog‘liq yangi xavfdan ogohlantirildiYevropa Rossiya bilan bog‘liq yangi xavfdan ogohlantirildi19 sentabr 08:27Turkiyada yo‘ldagi mashinalarga qarata o‘q uzgan shaxs 8 kishining umriga zomin bo‘ldiTurkiyada yo‘ldagi mashinalarga qarata o‘q uzgan shaxs 8 kishining umriga zomin bo‘ldi6 noyabr 12:04Turkiyada qidiruvdagi shaxs ayol qiyofasida sakkiz yil yashirindiTurkiyada qidiruvdagi shaxs ayol qiyofasida sakkiz yil yashirindi5 oktabr 09:03FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)30 sentabr 15:13Olmaotada mashina qo‘yish joyi uchun 37 yoshli erkak vahshiylarcha o‘ldirildiOlmaotada mashina qo‘yish joyi uchun 37 yoshli erkak vahshiylarcha o‘ldirildi14 oktabr 19:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi