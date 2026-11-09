2,5 mln dollarlik jang: Sindarov va Gukesh 5 soatlik marafonga qanday tayyorlanmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shveysariyaning Jeneva shahrida o‘zbekistonlik Javohir Sindarov va amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaraju o‘rtasida 2,5 million dollarlik shaxmat bo‘yicha jahon chempionligi bahsi bo‘lib o‘tadi.
- 24 noyabrdan 12 dekabrgacha davom etadigan musobaqada g‘olib 14 ta klassik partiya yakuniga ko‘ra birinchi bo‘lib 7,5 ochko to‘plash orqali aniqlanadi.
O‘zbekiston shaxmat tarixidagi eng muhim va intiqlik bilan kutilayotgan voqeaga oz fursat qolmoqda. Shveysariyaning Jeneva shahri mezbonlik qiladigan jahon chempionligi bahsida hamyurtimiz, da’vogarlar turniri g‘olibi Javohir Sindarov amaldagi jahon chempioni hindistonlik Gukesh Dommarajuga qarshi doska qarshisiga o‘tiradi.
Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDE) ushbu tarixiy to‘qnashuvning rasmiy reglamenti va vaqt nazorati tartibini tasdiqladi. Taqdim etilgan format klassik shaxmatning eng murakkab va jismoniy matonat talab qiluvchi shartlaridan biri ekani bilan ajralib turadi.
Har bir partiya 5 soatdan ko‘proq davom etadi: Vaqt nazorati qanday?
Turnir qoidalariga ko‘ra, grossmeysterlar har bir yurish ustida uzoq va chuqur o‘ylashlari uchun quyidagi vaqt taqsimoti joriy etilgan:
Dastlabki 40 ta yurish uchun: Har ikkala shaxmatchiga 120 daqiqadan (2 soat) vaqt ajratiladi;
41-yurishdan boshlab: Ishtirokchilarning qolgan o‘yini uchun yana 30 daqiqa qo‘shib beriladi;
Qo‘shimcha soniyalar: 41-yurishdan e’tiboran har bir amalga oshirilgan yurish uchun 30 soniyadan vaqt qo‘shib boriladi.
Ushbu vaqt nazorati klassik shaxmatdagi eng uzoq davom etadigan formatlardan biri hisoblanadi. Natijada bitta partiyaning o‘zi 5-6 soatgacha cho‘zilishi va sportchilardan nafaqat yuksak intellekt, balki katta psixologik chidam hamda jismoniy bardosh talab qilishi kutilmoqda.
Toj jangining asosiy ko‘rsatkichlari
Jahon chempionligi matchining barcha muhim tafsilotlari quyidagi jadvalda jamlangan:
Ko‘rsatkich
Belgilangan me’yor / Tafsilot
Musobaqa o‘tkaziladigan sana
24 noyabrdan 12 dekabrgacha
Mezbon shahar va maskan
Jeneva (Shveysariya), Martin Bodmer fondi
Partiyalar soni
14 ta klassik bahs
G‘alaba uchun kerakli natija
Birinchi bo‘lib 7,5 ochko to‘plash
Hisob 7:7 bo‘lgan holatda
G‘olib tezkor shaxmat (tay-breyk) orqali aniqlanadi
Umumiy sovrin jamg‘armasi
2,5 million AQSH dollari
Murosasiz bahs intrigasi
14 ta klassik partiya yakuniga ko‘ra birinchi bo‘lib 7,5 ochko jamg‘argan grossmeyster shaxmat tojining yangi egasiga aylanadi. Agar asosiy bahslar durang (7:7) bilan tugasa, jahon toji egasi tay-breyk bahslarida (rapid va blis) hal bo‘ladi.
O‘zbekistonlik 20 yoshli Javohir Sindarov ushbu bahsda o‘z avlodining eng kuchli grossmeysterlaridan biriga qarshi doska uzra milliy shaxmat maktabimizning yuksak mahoratini namoyish etishga shaylanmoqda.
Izohlar 0
…