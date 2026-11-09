2,5 mln dollarlik jang: Sindarov va Gukesh 5 soatlik marafonga qanday tayyorlanmoqda?

·57·Sport
2,5 mln dollarlik jang: Sindarov va Gukesh 5 soatlik marafonga qanday tayyorlanmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shveysariyaning Jeneva shahrida o‘zbekistonlik Javohir Sindarov va amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaraju o‘rtasida 2,5 million dollarlik shaxmat bo‘yicha jahon chempionligi bahsi bo‘lib o‘tadi.
  • 24 noyabrdan 12 dekabrgacha davom etadigan musobaqada g‘olib 14 ta klassik partiya yakuniga ko‘ra birinchi bo‘lib 7,5 ochko to‘plash orqali aniqlanadi.

O‘zbekiston shaxmat tarixidagi eng muhim va intiqlik bilan kutilayotgan voqeaga oz fursat qolmoqda. Shveysariyaning Jeneva shahri mezbonlik qiladigan jahon chempionligi bahsida hamyurtimiz, da’vogarlar turniri g‘olibi Javohir Sindarov amaldagi jahon chempioni hindistonlik Gukesh Dommarajuga qarshi doska qarshisiga o‘tiradi.

Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDE) ushbu tarixiy to‘qnashuvning rasmiy reglamenti va vaqt nazorati tartibini tasdiqladi. Taqdim etilgan format klassik shaxmatning eng murakkab va jismoniy matonat talab qiluvchi shartlaridan biri ekani bilan ajralib turadi.

Har bir partiya 5 soatdan ko‘proq davom etadi: Vaqt nazorati qanday?

Turnir qoidalariga ko‘ra, grossmeysterlar har bir yurish ustida uzoq va chuqur o‘ylashlari uchun quyidagi vaqt taqsimoti joriy etilgan:

  • Dastlabki 40 ta yurish uchun: Har ikkala shaxmatchiga 120 daqiqadan (2 soat) vaqt ajratiladi;

  • 41-yurishdan boshlab: Ishtirokchilarning qolgan o‘yini uchun yana 30 daqiqa qo‘shib beriladi;

  • Qo‘shimcha soniyalar: 41-yurishdan e’tiboran har bir amalga oshirilgan yurish uchun 30 soniyadan vaqt qo‘shib boriladi.

Ushbu vaqt nazorati klassik shaxmatdagi eng uzoq davom etadigan formatlardan biri hisoblanadi. Natijada bitta partiyaning o‘zi 5-6 soatgacha cho‘zilishi va sportchilardan nafaqat yuksak intellekt, balki katta psixologik chidam hamda jismoniy bardosh talab qilishi kutilmoqda.

Toj jangining asosiy ko‘rsatkichlari

Jahon chempionligi matchining barcha muhim tafsilotlari quyidagi jadvalda jamlangan:

Ko‘rsatkich

Belgilangan me’yor / Tafsilot

Musobaqa o‘tkaziladigan sana

24 noyabrdan 12 dekabrgacha

Mezbon shahar va maskan

Jeneva (Shveysariya), Martin Bodmer fondi

Partiyalar soni

14 ta klassik bahs

G‘alaba uchun kerakli natija

Birinchi bo‘lib 7,5 ochko to‘plash

Hisob 7:7 bo‘lgan holatda

G‘olib tezkor shaxmat (tay-breyk) orqali aniqlanadi

Umumiy sovrin jamg‘armasi

2,5 million AQSH dollari

Murosasiz bahs intrigasi

14 ta klassik partiya yakuniga ko‘ra birinchi bo‘lib 7,5 ochko jamg‘argan grossmeyster shaxmat tojining yangi egasiga aylanadi. Agar asosiy bahslar durang (7:7) bilan tugasa, jahon toji egasi tay-breyk bahslarida (rapid va blis) hal bo‘ladi.

O‘zbekistonlik 20 yoshli Javohir Sindarov ushbu bahsda o‘z avlodining eng kuchli grossmeysterlaridan biriga qarshi doska uzra milliy shaxmat maktabimizning yuksak mahoratini namoyish etishga shaylanmoqda.

Javohir SindarovGukesh DommarajuFIDEJahon shaxmat chempionligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Javohir Sindarov Gukesh bilan bo‘ladigan tarixiy Jahon toji bahsi imkoniyatlarini baholadiJavohir Sindarov Gukesh bilan bo‘ladigan tarixiy Jahon toji bahsi imkoniyatlarini baholadi6 noyabr 15:12Jahon toji uchun jang: Shaxmat elitasi nega Gukeshga qarshi bahsda Sindarovni favorit deb hisoblamoqda?Jahon toji uchun jang: Shaxmat elitasi nega Gukeshga qarshi bahsda Sindarovni favorit deb hisoblamoqda?1 oktabr 10:29Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?27 oktabr 22:53Jahon shaxmatida shov-shuvli bashorat: Nakamura Sindarov chempion bo‘lishiga shubha qilmayaptiJahon shaxmatida shov-shuvli bashorat: Nakamura Sindarov chempion bo‘lishiga shubha qilmayapti23 oktabr 16:12FIDE rapid va blis bo‘yicha 2027 yilgi Jahon chempionati manzilini e’lon qildiFIDE rapid va blis bo‘yicha 2027 yilgi Jahon chempionati manzilini e’lon qildi31 oktabr 12:10Sindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladiSindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladi14 sentabr 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?