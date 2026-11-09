Shamollashdan tabiiy himoya: Qish oldidan organizm qaysi ozuqa moddalariga muhtoj bo‘ladi?

·8·Salomatlik
Shamollashdan tabiiy himoya: Qish oldidan organizm qaysi ozuqa moddalariga muhtoj bo‘ladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Noyabr oyida organizmning mavsumiy stress va viruslarga qarshi kurashish qobiliyatini oshirish uchun 7 ta muhim vitamin hamda mikroelementni ratsionga kiritish zarur.
  • Mutaxassislar immunitetni mustahkamlash va energiya darajasini saqlab qolish uchun S va D vitaminlari, rux, Omega-3, temir, magniy hamda A va Ye vitaminlariga boy mahsulotlarni iste'mol qilishni tavsiya etadi.

Kuzning so‘nggi oyi — noyabr havo haroratining keskin pasayishi, quyosh nurining kamayishi va mavsumiy viruslarning faollashuvi bilan ajralib turadi. Ayni shu davrda inson organizmi moslashish stressini boshidan kechiradi: immunitet zaiflashadi, surunkali charchoq kuchayadi va kayfiyat tushishi kuzatiladi.

Tibbiyot mutaxassislari va nutritsiologlar sovuq kunlarda organizmni tabiiy ravishda mustahkamlash, virusli infeksiyalarga qarshi kurashish va energiya darajasini yuqori saqlash uchun zarur bo‘lgan 7 ta asosiy vitamin va mikroelementni ma’lum qildi.

Noyabr ratsioni: Organizm uchun eng zarur 7 ta modda

Qish ostonasida immunitet va umumiy salomatlikni quvvatlantiruvchi muhim manbalar:

  • 1. S vitamini — Tabiiy immun qalqoni:

    Immunitetni mustahkamlashda eng birinchi yordamchi bo‘lib, mavsumiy shamollash va infeksiyalarga qarshi kurashadi.

    Qayerdan olish mumkin: Sitrus mevalar (apelsin, limon, mandarin), qizil bulg‘or qalampiri, brokkoli, karam, kivi, petrushka va na’matak.

  • 2. D vitamini — Quyosh tanqisligiga qarshi:

    Qisqa kunlar va bulutli havo sharoitida D vitamini tanqisligi keskin ortadi. U suyaklarni mustahkamlash, immunitetni ko‘tarish va kuzgi tushkunlikka (depressiyaga) qarshi turishda muhim o‘rin tutadi.

    Qayerdan olish mumkin: Baliq moyi, losos, seld, tuxum sarig‘i va tabiiy qo‘ziqorinlar.

  • 3. Rux (Sink) — Viruslar to‘sig‘i:

    Hujayralar regeneratsiyasini ta’minlaydi va shamollash simptomlari boshlanganda viruslar tarqalishining oldini olishga yordam beradi.

    Qayerdan olish mumkin: Qovoq urug‘i, sifatli mol go‘shti, dukkakli mahsulotlar (no‘xat, mosh, loviya), bug‘doy urug‘i va yong‘oqlar.

  • 4. Omega-3 yog‘ kislotalari — Miya va qon tomirlari mudofaasi:

    Qon aylanishini yaxshilaydi, yurak-qon tomir tizimini sovuq harorat ta’siridan asraydi va miyaning diqqatni jamlash qobiliyatini oshiradi.

    Qayerdan olish mumkin: Yog‘li dengiz baliqlari (losos, tunes, seld), zig‘ir urug‘i, chia urug‘i va yong‘oq.

  • 5. Temir — Energiya va kamqonlikka qarshi vosita:

    To‘qimalarga kislorod tashishda ishtirok etib, noyabrdagi uyquchanlik va surunkali quvvatsizlikni bartaraf etadi.

    Qayerdan olish mumkin: Qizil go‘sht, mol jigari, ismaloq, yasmiq (chechevitsa) va dukkaklilar.

  • 6. Magniy — Stress va uyqusizlik davosi:

    Asab tizimini tinchlantiradi, kuzgi bezovtalikni pasaytiradi va chuqur, sifatli uyquni ta’minlaydi.

    Qayerdan olish mumkin: Bodom, ismaloq, qora shokolad (kamida 70%), grechka, avokado va banan.

  • 7. Antioksidantlar (A va Ye vitaminlari) — Hujayra va teri himoyasi:

    Sovuq va quruq shamol ta’sirida teri qurishining oldini oladi, hujayralarni erkin radikallar zararidan himoya qiladi va ko‘rish o‘tkirligini ta’minlaydi.

    Qayerdan olish mumkin: Sabzi, shirin kartoshka (batat), ko‘katlar (A vitamini); bodom, kungaboqar urug‘i va sifatli o‘simlik moylari (Ye vitamini).

Kuzgi ozuqaviy muvozanat xaritasi

Modda / Vitamin

Asosiy vazifasi

Eng boy tabiiy manbalar

S vitamini

Infeksiyalarga qarshi kurash, immun himoya

Sitruslar, bulg‘or qalampiri, kivi

D vitamini

Suyaklar mustahkamligi, kuzgi kayfiyat

Losos, tuxum sarig‘i, baliq moyi

Rux (Sink)

Viruslar ko‘payishini to‘xtatish

Qovoq urug‘i, mol go‘shti, dukkaklilar

Omega-3

Miya faoliyati, tomirlar elastikligi

Yog‘li baliqlar, zig‘ir va chia urug‘i

Temir

Quvvat, gemoglobin va kislorod almashinuvi

Qizil go‘sht, mol jigari, ismaloq

Magniy

Asablarni tinchlantirish, sifatli uyqu

Bodom, qora shokolad, grechka

A va Ye vitaminlari

Teri qurishining oldini olish, hujayra himoyasi

Sabzi, o‘simlik yog‘lari, bodom

Mavsumga moslashish bo‘yicha mutaxassis tavsiyasi

Noyabr oyida taomnomani faqat xamir va og‘ir taomlar bilan cheklab qo‘ymay, kunlik ovqatlanish tartibiga yuqoridagi mikroelementlarga boy mahsulotlarni muntazam kiritish tavsiya etiladi. Bu nafaqat qish mavsumiga sog‘lom va yengil o‘tishni ta’minlaydi, balki dori-darmonlarsiz, tabiiy yo‘l bilan yuqori immunitetga erishishga yordam beradi.

immunitetvitaminlarsog‘lom ovqatlanishnutritsiologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shokoladning tabiiy o‘rinbosari: Kuzning eng shirin mevasi kayfiyatni qanday ko‘taradi?Shokoladning tabiiy o‘rinbosari: Kuzning eng shirin mevasi kayfiyatni qanday ko‘taradi?3 noyabr 21:40Organizm uchun eng foydali 5 ta quritilgan mevaOrganizm uchun eng foydali 5 ta quritilgan meva31 oktabr 06:29Organizm uchun eng foydali 5 ta mevaOrganizm uchun eng foydali 5 ta meva29 oktabr 05:19Jigarrang tuxum oq tuxumdan foydaliroqmi?Jigarrang tuxum oq tuxumdan foydaliroqmi?29 oktabr 10:01Sovuq havoda bosh kiyimsiz yurish tanaga qanday zarba berishi ma’lum qilindiSovuq havoda bosh kiyimsiz yurish tanaga qanday zarba berishi ma’lum qilindiBugun 08:44Buyrak va o‘t qopidagi toshlardan xalos bo‘lish siri: Nega sholg‘om iste’mol qilish kerak?Buyrak va o‘t qopidagi toshlardan xalos bo‘lish siri: Nega sholg‘om iste’mol qilish kerak?Kecha 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Erta ajin sababchisi: Koreyalik jarroh terini tez qaritadigan 5 ta mahsulotni ochiqladi
Erta ajin sababchisi: Koreyalik jarroh terini tez qaritadigan 5 ta mahsulotni ochiqladi
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)