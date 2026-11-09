Shamollashdan tabiiy himoya: Qish oldidan organizm qaysi ozuqa moddalariga muhtoj bo‘ladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Noyabr oyida organizmning mavsumiy stress va viruslarga qarshi kurashish qobiliyatini oshirish uchun 7 ta muhim vitamin hamda mikroelementni ratsionga kiritish zarur.
- Mutaxassislar immunitetni mustahkamlash va energiya darajasini saqlab qolish uchun S va D vitaminlari, rux, Omega-3, temir, magniy hamda A va Ye vitaminlariga boy mahsulotlarni iste'mol qilishni tavsiya etadi.
Kuzning so‘nggi oyi — noyabr havo haroratining keskin pasayishi, quyosh nurining kamayishi va mavsumiy viruslarning faollashuvi bilan ajralib turadi. Ayni shu davrda inson organizmi moslashish stressini boshidan kechiradi: immunitet zaiflashadi, surunkali charchoq kuchayadi va kayfiyat tushishi kuzatiladi.
Tibbiyot mutaxassislari va nutritsiologlar sovuq kunlarda organizmni tabiiy ravishda mustahkamlash, virusli infeksiyalarga qarshi kurashish va energiya darajasini yuqori saqlash uchun zarur bo‘lgan 7 ta asosiy vitamin va mikroelementni ma’lum qildi.
Noyabr ratsioni: Organizm uchun eng zarur 7 ta modda
Qish ostonasida immunitet va umumiy salomatlikni quvvatlantiruvchi muhim manbalar:
1. S vitamini — Tabiiy immun qalqoni:
Immunitetni mustahkamlashda eng birinchi yordamchi bo‘lib, mavsumiy shamollash va infeksiyalarga qarshi kurashadi.
Qayerdan olish mumkin: Sitrus mevalar (apelsin, limon, mandarin), qizil bulg‘or qalampiri, brokkoli, karam, kivi, petrushka va na’matak.
2. D vitamini — Quyosh tanqisligiga qarshi:
Qisqa kunlar va bulutli havo sharoitida D vitamini tanqisligi keskin ortadi. U suyaklarni mustahkamlash, immunitetni ko‘tarish va kuzgi tushkunlikka (depressiyaga) qarshi turishda muhim o‘rin tutadi.
Qayerdan olish mumkin: Baliq moyi, losos, seld, tuxum sarig‘i va tabiiy qo‘ziqorinlar.
3. Rux (Sink) — Viruslar to‘sig‘i:
Hujayralar regeneratsiyasini ta’minlaydi va shamollash simptomlari boshlanganda viruslar tarqalishining oldini olishga yordam beradi.
Qayerdan olish mumkin: Qovoq urug‘i, sifatli mol go‘shti, dukkakli mahsulotlar (no‘xat, mosh, loviya), bug‘doy urug‘i va yong‘oqlar.
4. Omega-3 yog‘ kislotalari — Miya va qon tomirlari mudofaasi:
Qon aylanishini yaxshilaydi, yurak-qon tomir tizimini sovuq harorat ta’siridan asraydi va miyaning diqqatni jamlash qobiliyatini oshiradi.
Qayerdan olish mumkin: Yog‘li dengiz baliqlari (losos, tunes, seld), zig‘ir urug‘i, chia urug‘i va yong‘oq.
5. Temir — Energiya va kamqonlikka qarshi vosita:
To‘qimalarga kislorod tashishda ishtirok etib, noyabrdagi uyquchanlik va surunkali quvvatsizlikni bartaraf etadi.
Qayerdan olish mumkin: Qizil go‘sht, mol jigari, ismaloq, yasmiq (chechevitsa) va dukkaklilar.
6. Magniy — Stress va uyqusizlik davosi:
Asab tizimini tinchlantiradi, kuzgi bezovtalikni pasaytiradi va chuqur, sifatli uyquni ta’minlaydi.
Qayerdan olish mumkin: Bodom, ismaloq, qora shokolad (kamida 70%), grechka, avokado va banan.
7. Antioksidantlar (A va Ye vitaminlari) — Hujayra va teri himoyasi:
Sovuq va quruq shamol ta’sirida teri qurishining oldini oladi, hujayralarni erkin radikallar zararidan himoya qiladi va ko‘rish o‘tkirligini ta’minlaydi.
Qayerdan olish mumkin: Sabzi, shirin kartoshka (batat), ko‘katlar (A vitamini); bodom, kungaboqar urug‘i va sifatli o‘simlik moylari (Ye vitamini).
Kuzgi ozuqaviy muvozanat xaritasi
Modda / Vitamin
Asosiy vazifasi
Eng boy tabiiy manbalar
S vitamini
Infeksiyalarga qarshi kurash, immun himoya
Sitruslar, bulg‘or qalampiri, kivi
D vitamini
Suyaklar mustahkamligi, kuzgi kayfiyat
Losos, tuxum sarig‘i, baliq moyi
Rux (Sink)
Viruslar ko‘payishini to‘xtatish
Qovoq urug‘i, mol go‘shti, dukkaklilar
Omega-3
Miya faoliyati, tomirlar elastikligi
Yog‘li baliqlar, zig‘ir va chia urug‘i
Temir
Quvvat, gemoglobin va kislorod almashinuvi
Qizil go‘sht, mol jigari, ismaloq
Magniy
Asablarni tinchlantirish, sifatli uyqu
Bodom, qora shokolad, grechka
A va Ye vitaminlari
Teri qurishining oldini olish, hujayra himoyasi
Sabzi, o‘simlik yog‘lari, bodom
Mavsumga moslashish bo‘yicha mutaxassis tavsiyasi
Noyabr oyida taomnomani faqat xamir va og‘ir taomlar bilan cheklab qo‘ymay, kunlik ovqatlanish tartibiga yuqoridagi mikroelementlarga boy mahsulotlarni muntazam kiritish tavsiya etiladi. Bu nafaqat qish mavsumiga sog‘lom va yengil o‘tishni ta’minlaydi, balki dori-darmonlarsiz, tabiiy yo‘l bilan yuqori immunitetga erishishga yordam beradi.
Izohlar 0
…