Baxmaldagi sel sabab 32 nafar fuqaro evakuatsiya qilindi

·32·Jamiyat
Baxmaldagi sel sabab 32 nafar fuqaro evakuatsiya qilindi

Jizzax viloyatining Baxmal tumanida yuz bergan sel oqibatida 32 nafar fuqaro xavfsiz hududga evakuatsiya qilindi. Bu haqda IIV Jamoat xavfsizligi departamenti ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, evakuatsiya ishlari «Jo‘m-Jo‘msoy» dam olish maskani hamda Nushkent MFY hududida amalga oshirilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, sel oqibatida halok bo‘lganlar va jabrlanganlar qayd etilmagan.

Harbiylar va fuqarolar toshqin paytida chaqaloqni xavfli hududdan qutqarmoqda.

Biroq kuchli oqim tufayli «Jo‘m-Jo‘msoy» dam olish maskaniga olib boruvchi ko‘prik qisman shikastlangan. Shuningdek, yo‘lda qolgan «Damas» va «Gentra» rusumli avtomobillarga ham zarar yetgan.

Hozirgi vaqtda mutasaddilar tomonidan sel oqibatlarini bartaraf etish ishlari to‘liq yakunlangani bildirilmoqda.

JizzaxBahmalJum-JumsoyNuskhontDamas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bolalarni noto‘g‘ri tashiganlik uchun qo‘llanishi kutilayotgan jazo choralariBolalarni noto‘g‘ri tashiganlik uchun qo‘llanishi kutilayotgan jazo choralariBugun, 17:35Toshkent uy-joy bozorida joylashuv va naqd pulsiz hisob-kitoblar ta’siriToshkent uy-joy bozorida joylashuv va naqd pulsiz hisob-kitoblar ta’siriBugun, 17:14Xavotirli tajriba: Fuqarolar SMS-kodini firibgarlarga berishga tayyor!Xavotirli tajriba: Fuqarolar SMS-kodini firibgarlarga berishga tayyor!Bugun, 16:28Qorasuv-2 dahasida 5 ta ko‘p qavatli uy gazsiz qoldiQorasuv-2 dahasida 5 ta ko‘p qavatli uy gazsiz qoldiBugun, 15:59Namanganda yirik miqdordagi qalbaki valyuta savdosi fosh etildiNamanganda yirik miqdordagi qalbaki valyuta savdosi fosh etildiBugun, 15:40Kredit evaziga «ulush» so‘ragan bank markazi boshliqlari qo‘lga olindiKredit evaziga «ulush» so‘ragan bank markazi boshliqlari qo‘lga olindiBugun, 14:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda