15 yoshli Asal Maksumova Afrikaning eng baland cho‘qqisini zabt etib barchani hayron qoldirdi (video)

·2·Jamiyat
15 yoshli Asal Maksumova Afrikaning eng baland cho‘qqisini zabt etib barchani hayron qoldirdi (video)

Ijtimoiy tarmoqlarda 15 yoshli Asal Maksumovaning Afrikadagi Kilimanjaro tog‘i cho‘qqisidan turib O‘zbekiston Prezidentiga yo‘llagan murojaati aks etgan video tarqaldi. Yosh sayyoh 5895 metr balandlikdagi cho‘qqiga ko‘tarilishini O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligiga bag‘ishlaganini ma’lum qildi.

Asal Maksumova videomurojaatida hozirda Tanzaniyada, Afrika qit’asining eng baland nuqtasi hisoblangan Kilimanjaro cho‘qqisida turganini aytdi. Uning ta’kidlashicha, ushbu natija bilan u Kilimanjaro cho‘qqisiga chiqqan eng yosh o‘zbekistonlik bo‘lgan.

Yosh sayyoh murojaati davomida Prezident Shavkat Mirziyoyevga mustahkam sog‘liq, faoliyatida muvaffaqiyatlar, xalqimiz va yurtimizga esa farovonlik tiladi.

Shuningdek, u O‘zbekistonda yoshlarning rivojlanishi va o‘z maqsadlariga erishishi uchun yaratilayotgan imkoniyatlar uchun minnatdorlik bildirdi. Asal o‘zining ushbu yutug‘i boshqa tengdoshlarini ham yangi marralar sari intilishga va katta maqsadlar qo‘yishga ruhlantirishiga umid bildirdi.

15 yoshli qizning baland tog‘ cho‘qqisidan yo‘llagan murojaati ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari e’tiborini tortdi.

Asal MaksumovaKilimanjaroShavkat Mirziyoyev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ishxonada hamma masxara qilgan farroshning kimligini direktor ham bilmasdi...Ishxonada hamma masxara qilgan farroshning kimligini direktor ham bilmasdi...7 noyabr 12:40«20 ta ot va 100 gramm tillaga qolaman»: O‘zbek qizi va qirg‘iz yigiti muloqoti tarmoqlarni yondirdi«20 ta ot va 100 gramm tillaga qolaman»: O‘zbek qizi va qirg‘iz yigiti muloqoti tarmoqlarni yondirdi16 sentabr 19:11Qizini kambag‘al yigitga bermagan ota yillar o‘tib eng katta xatosini angladiQizini kambag‘al yigitga bermagan ota yillar o‘tib eng katta xatosini angladi31 oktabr 22:48Millioner ota nega boyligini farzandlariga emas, o‘zini boqqan begona ayolga qoldirdi?Millioner ota nega boyligini farzandlariga emas, o‘zini boqqan begona ayolga qoldirdi?29 oktabr 11:02Endi qachon shovqin qilish mumkin emas? Yangi qoidalar kuchga kiradiEndi qachon shovqin qilish mumkin emas? Yangi qoidalar kuchga kiradi11 sentabr 08:34Qo‘qonda kuyovning bir bo‘lak torti 4000 dollarga sotildi: auksiondagi narx hammani hayron qoldirdiQo‘qonda kuyovning bir bo‘lak torti 4000 dollarga sotildi: auksiondagi narx hammani hayron qoldirdi26 sentabr 15:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi