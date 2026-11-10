Surxondaryoda chaqalog‘ini hojatxona chuquriga tashlagan ayol 3 yilga ozodligi cheklanishiga hukm qilindi

·11·Jamiyat
Surxondaryoda chaqalog‘ini hojatxona chuquriga tashlagan ayol 3 yilga ozodligi cheklanishiga hukm qilindi

Surxondaryo viloyati Qumqo‘rg‘on tumanida yangi tug‘ilgan chaqalog‘ini hojatxona chuquriga tashlab yuborgan 33 yoshli ayolga nisbatan sud hukmi chiqarildi. Unga uch yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi.

Sud hujjatlariga ko‘ra, voqea 2026 yil 10 iyun kuni tonggi soat 05:00 atrofida sodir bo‘lgan. Ayol ota-onasining uyidagi hojatxonada qiz farzandini dunyoga keltirgan va chaqaloqni uning chuquriga tashlab yuborgan.

Sudda ayol chaqaloqni o‘lik tug‘ilgan deb o‘ylaganini bildirgan. Biroq sud-tibbiy ekspertizasi xulosasiga ko‘ra, bolaning o‘limi yuqori nafas yo‘llari najas bilan berkilishi oqibatida yuzaga kelgan mexanik asfiksiya sababli sodir bo‘lgan.

Ayolning onasi qizini tug‘ruqdan keyin hojatxonada ko‘p qon yo‘qotgan va hushsiz holatda topgan. Shundan so‘ng tez tibbiy yordam chaqirilgan va ayol shifoxonaga olib ketilgan.

Sud majlisida ayol o‘z aybiga iqror bo‘lib, qilgan ishidan pushaymonligini bildirgan. Uning ilgari sudlanmagani, qaramog‘ida voyaga yetmagan farzandi borligi va yana homilador ekani jazoni yengillashtiruvchi holatlar sifatida inobatga olingan.

Sud hukmiga ko‘ra, ayol Jinoyat kodeksining 99-moddasi — onaning o‘z chaqalog‘ini qasddan o‘ldirishi bilan aybli deb topilib, uch yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilingan. Shuningdek, unga nazorat qiluvchi organning ruxsatisiz yashash joyini o‘zgartirish va Surxondaryo viloyati hududidan chiqish kabi cheklovlar belgilangan.

SurxondaryoQumqo‘rg‘onJinoyat kodeksi 99-moddasud hukmi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surxondaryoda chaqalog‘ini hojatxonaga tashlagan onaga sud hukmi chiqarildiSurxondaryoda chaqalog‘ini hojatxonaga tashlagan onaga sud hukmi chiqarildi29 oktabr 14:22Maktab direktori farroshlikka ishga olish evaziga 2 ming dollar so‘radiMaktab direktori farroshlikka ishga olish evaziga 2 ming dollar so‘radi1 noyabr 11:34“Bu ishning «jekpot»i bor”: Qumqo‘rg‘onda farroshlik uchun 2 000 dollar so‘ragan direktor...“Bu ishning «jekpot»i bor”: Qumqo‘rg‘onda farroshlik uchun 2 000 dollar so‘ragan direktor...29 oktabr 21:37Surxondaryoda ota 9 yoshli qizini tezak yeyishga majbur qildi (video)Surxondaryoda ota 9 yoshli qizini tezak yeyishga majbur qildi (video)28 iyul 11:11Toshkentda 5 yoshli qizaloq hojatxona chuquriga tushib ketdiToshkentda 5 yoshli qizaloq hojatxona chuquriga tushib ketdi26 iyun 18:42Namanganda 1 yoshli bola hojatxonaga tushib ketdiNamanganda 1 yoshli bola hojatxonaga tushib ketdi23 may 16:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi