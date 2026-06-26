Toshkentda 5 yoshli qizaloq hojatxona chuquriga tushib ketdi

·0·Jamiyat
Toshkentda 5 yoshli qizaloq hojatxona chuquriga tushib ketdi

Toshkent shahrining Yunusobod tumanida 5 yoshli qizaloq hovlidagi hojatxona chuquriga tushib ketdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, hodisa 25 iyun kuni sodir bo‘lgan.

Xabar kelib tushishi bilan voqea joyiga qutqaruvchilar zudlik bilan yetib borgan. Ulardan biri maxsus himoya vositalari bilan chuqurga tushib, qizaloqni xavfsiz tarzda olib chiqqan.

Shundan so‘ng bolakayga voqea joyining o‘zida shifokorlar tomonidan birinchi tibbiy yordam ko‘rsatilgan. Yaxshiyamki, qizaloq jiddiy jarohat olmagan va yaqinlariga sog‘-salomat topshirilgan.

Mutasaddilarning ma’lum qilishicha, hozirda qizaloqning ahvoli yaxshi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ota-onalarni bunday ko‘ngilsiz hodisalarning oldini olish maqsadida hovlilardagi ochiq yoki yetarlicha himoyalanmagan chuqurlarni doimo nazorat ostida saqlashga chaqirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘yda kutilmagan manzara: mehmonlar futbolga berilib ketdiTo‘yda kutilmagan manzara: mehmonlar futbolga berilib ketdiBugun, 18:14Telefonga tikilish o‘rniga: Toshkentda ilk bor «sport-bekat» ishga tushdiTelefonga tikilish o‘rniga: Toshkentda ilk bor «sport-bekat» ishga tushdiBugun, 16:45Uyingiz asl bozor narxida baholanadi: ko‘chmas mulk egalari uchun muhim yangilik!Uyingiz asl bozor narxida baholanadi: ko‘chmas mulk egalari uchun muhim yangilik!Bugun, 12:34Toshkent hokimliklarida «tozalash»: 29 nafar xodim jinoyatga qo‘l urdi...Toshkent hokimliklarida «tozalash»: 29 nafar xodim jinoyatga qo‘l urdi...Bugun, 12:251 sentyabrdan talabga javob bermagan avtomobillarga gaz quyilmaydi1 sentyabrdan talabga javob bermagan avtomobillarga gaz quyilmaydiBugun, 12:08Toshkentdagi shov-shuv: Nemis blogerlari Mayk va Yanik nega qo‘lga olindi?!Toshkentdagi shov-shuv: Nemis blogerlari Mayk va Yanik nega qo‘lga olindi?!Bugun, 11:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi