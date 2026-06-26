Toshkentda 5 yoshli qizaloq hojatxona chuquriga tushib ketdi
Toshkent shahrining Yunusobod tumanida 5 yoshli qizaloq hovlidagi hojatxona chuquriga tushib ketdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, hodisa 25 iyun kuni sodir bo‘lgan.
Xabar kelib tushishi bilan voqea joyiga qutqaruvchilar zudlik bilan yetib borgan. Ulardan biri maxsus himoya vositalari bilan chuqurga tushib, qizaloqni xavfsiz tarzda olib chiqqan.
Shundan so‘ng bolakayga voqea joyining o‘zida shifokorlar tomonidan birinchi tibbiy yordam ko‘rsatilgan. Yaxshiyamki, qizaloq jiddiy jarohat olmagan va yaqinlariga sog‘-salomat topshirilgan.
Mutasaddilarning ma’lum qilishicha, hozirda qizaloqning ahvoli yaxshi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ota-onalarni bunday ko‘ngilsiz hodisalarning oldini olish maqsadida hovlilardagi ochiq yoki yetarlicha himoyalanmagan chuqurlarni doimo nazorat ostida saqlashga chaqirdi.
…