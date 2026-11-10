Yevropaning yangi “Oltin bolasi”: U nufuzli sovrinni yutib olgach ilk fikrlarini bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiyaning Tuttosport nashri «Barselona» va Ispaniya terma jamoasi himoyachisi Pau Kubarsini Yevropaning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topib, unga Golden Boy sovrinini topshirdi.
- 19 yoshli futbolchi o‘tgan mavsumda La Liga chempionligi, Ispaniya Superkubogi hamda 2026 yilgi Jahon chempionati oltin medallarini qo‘lga kiritgan.
Italiyaning nufuzli Tuttosport nashri tomonidan har yili an’anaviy tarzda topshiriladigan va Yevropaning eng yaxshi yosh futbolchisini aniqlab beruvchi Golden Boy sovrinining yangi egasi ma’lum bo‘ldi. Ovoz berish yakunlariga ko‘ra, Kataloniyaning «Barselona» klubi hamda Ispaniya milliy terma jamoasi markaziy himoyachisi Pau Kubarsi ushbu mukofotga loyiq ko‘rildi.
19 yoshli iqtidor sohibi Yevropa qit’asida to‘p surayotgan eng kuchli tengqurlarini ortda qoldirib, qisqa fursat ichida jahon futbolining eng yorqin yulduzlari qatoridan mustahkam joy oldi.
«Bu mukofotdan juda faxrlanaman»: Himoyachining ilk munosabati
G‘oliblik e’lon qilinganidan so‘ng, Pau Kubarsi Tuttosport tashkillashtirgan rasmiy videomurojaat orqali muxlislar va mutaxassislarga o‘z minnatdorchiligini izhor etdi:
Shaxsiy e’tirof: «Ushbu nufuzli sovrinni qo‘lga kiritganimdan juda faxrlanaman va cheksiz baxtiyorman»;
Minnatdorchilik so‘zlari: «Mehnatimni qadrlab, menga ovoz bergan barcha ekspertlarga, jamoadoshlarim va murabbiylarimga samimiy minnatdorchilik bildiraman», — dedi yosh futbolchi.
Titullarga boy mavsum va mutlaq muvaffaqiyat
Kubarsining Golden Boy mukofotiga ega chiqishi tasodif emas — u o‘tgan mavsumda ham klub, ham terma jamoa safida barcha bosh sovrinlarni yutib oldi:
«Barselona» bilan ikkita sovrin: Himoyachi kataloniyaliklar bilan birga Ispaniya La Ligasi chempionligi hamda mamlakat Superkubogi sohibiga aylandi;
Jahon chempioni maqomi: 19 yoshli mudofaa vakili Ispaniya milliy terma jamoasining asosiy tarkibida 2026 yilgi Jahon chempionatida bosh sovrinni — Mundial oltin medallarini boshi uzra ko‘tardi;
Joriy mavsumdagi barqarorlik: Futbolchi ushbu mavsumda ham yuqori tempni yo‘qotgani yo‘q — u La Liga doirasida 9 ta o‘yinda maydonga tushib, himoyachi bo‘lishiga qaramay 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi va Chempionlar Ligasida 4 ta bahsni to‘liq o‘tkazdi.
Pau Kubarsining asosiy ko‘rsatkichlari va qo‘lga kiritgan sovrinlari
Ko‘rsatkich / Yo‘nalish
Rasmiy ma’lumotlar
Ahamiyati va e’tirof
Futbolchi va yoshi
Pau Kubarsi, 19 yosh
«Barselona» va Ispaniya terma jamoasi
Qo‘lga kiritilgan sovrin
Golden Boy (Tuttosport)
Yevropaning eng yaxshi yosh futbolchisi
Terma jamoadagi yutug‘i
Jahon chempioni (2026)
Mundialning asosiy himoyachilaridan biri
Klubdagi g‘alabalari
La Liga chempioni, Ispaniya Superkubogi
«Barselona» mudofaasining mutlaq yetakchisi
Joriy mavsum statistikasi
9 ta o‘yin (La Liga, 2 assist), 4 ta o‘yin (YECHL)
Chiziqlar bo‘yicha yuqori foydali harakatlar
Himoyachi pozitsiyasidagi futbolchining Golden Boy sovrinini qo‘lga kiritishi zamonaviy futbolda noyob hodisa hisoblanadi. Kubarsining maydonni ko‘ra olish qobiliyati, sovuqqonligi va yuqori paslar berish mahorati uni yaqin o‘n yillikning eng kuchli mudofaa markazlaridan biriga aylantirmoqda.
Izohlar 0
…