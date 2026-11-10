Yevropaning yangi “Oltin bolasi”: U nufuzli sovrinni yutib olgach ilk fikrlarini bildirdi

·73·Sport
Yevropaning yangi “Oltin bolasi”: U nufuzli sovrinni yutib olgach ilk fikrlarini bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiyaning Tuttosport nashri «Barselona» va Ispaniya terma jamoasi himoyachisi Pau Kubarsini Yevropaning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topib, unga Golden Boy sovrinini topshirdi.
  • 19 yoshli futbolchi o‘tgan mavsumda La Liga chempionligi, Ispaniya Superkubogi hamda 2026 yilgi Jahon chempionati oltin medallarini qo‘lga kiritgan.

Italiyaning nufuzli Tuttosport nashri tomonidan har yili an’anaviy tarzda topshiriladigan va Yevropaning eng yaxshi yosh futbolchisini aniqlab beruvchi Golden Boy sovrinining yangi egasi ma’lum bo‘ldi. Ovoz berish yakunlariga ko‘ra, Kataloniyaning «Barselona» klubi hamda Ispaniya milliy terma jamoasi markaziy himoyachisi Pau Kubarsi ushbu mukofotga loyiq ko‘rildi.

19 yoshli iqtidor sohibi Yevropa qit’asida to‘p surayotgan eng kuchli tengqurlarini ortda qoldirib, qisqa fursat ichida jahon futbolining eng yorqin yulduzlari qatoridan mustahkam joy oldi.

«Bu mukofotdan juda faxrlanaman»: Himoyachining ilk munosabati

G‘oliblik e’lon qilinganidan so‘ng, Pau Kubarsi Tuttosport tashkillashtirgan rasmiy videomurojaat orqali muxlislar va mutaxassislarga o‘z minnatdorchiligini izhor etdi:

  • Shaxsiy e’tirof: «Ushbu nufuzli sovrinni qo‘lga kiritganimdan juda faxrlanaman va cheksiz baxtiyorman»;

  • Minnatdorchilik so‘zlari: «Mehnatimni qadrlab, menga ovoz bergan barcha ekspertlarga, jamoadoshlarim va murabbiylarimga samimiy minnatdorchilik bildiraman», — dedi yosh futbolchi.

Titullarga boy mavsum va mutlaq muvaffaqiyat

Kubarsining Golden Boy mukofotiga ega chiqishi tasodif emas — u o‘tgan mavsumda ham klub, ham terma jamoa safida barcha bosh sovrinlarni yutib oldi:

  • «Barselona» bilan ikkita sovrin: Himoyachi kataloniyaliklar bilan birga Ispaniya La Ligasi chempionligi hamda mamlakat Superkubogi sohibiga aylandi;

  • Jahon chempioni maqomi: 19 yoshli mudofaa vakili Ispaniya milliy terma jamoasining asosiy tarkibida 2026 yilgi Jahon chempionatida bosh sovrinni — Mundial oltin medallarini boshi uzra ko‘tardi;

  • Joriy mavsumdagi barqarorlik: Futbolchi ushbu mavsumda ham yuqori tempni yo‘qotgani yo‘q — u La Liga doirasida 9 ta o‘yinda maydonga tushib, himoyachi bo‘lishiga qaramay 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi va Chempionlar Ligasida 4 ta bahsni to‘liq o‘tkazdi.

Pau Kubarsining asosiy ko‘rsatkichlari va qo‘lga kiritgan sovrinlari

Ko‘rsatkich / Yo‘nalish

Rasmiy ma’lumotlar

Ahamiyati va e’tirof

Futbolchi va yoshi

Pau Kubarsi, 19 yosh

«Barselona» va Ispaniya terma jamoasi

Qo‘lga kiritilgan sovrin

Golden Boy (Tuttosport)

Yevropaning eng yaxshi yosh futbolchisi

Terma jamoadagi yutug‘i

Jahon chempioni (2026)

Mundialning asosiy himoyachilaridan biri

Klubdagi g‘alabalari

La Liga chempioni, Ispaniya Superkubogi

«Barselona» mudofaasining mutlaq yetakchisi

Joriy mavsum statistikasi

9 ta o‘yin (La Liga, 2 assist), 4 ta o‘yin (YECHL)

Chiziqlar bo‘yicha yuqori foydali harakatlar

Himoyachi pozitsiyasidagi futbolchining Golden Boy sovrinini qo‘lga kiritishi zamonaviy futbolda noyob hodisa hisoblanadi. Kubarsining maydonni ko‘ra olish qobiliyati, sovuqqonligi va yuqori paslar berish mahorati uni yaqin o‘n yillikning eng kuchli mudofaa markazlaridan biriga aylantirmoqda.

Pau KubarsiGolden BoyBarselonaTuttosport
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Barselona”ning 19 yoshli himoyachisi Pau Kubarsi Golden Boy mukofotini qo‘lga kiritdi“Barselona”ning 19 yoshli himoyachisi Pau Kubarsi Golden Boy mukofotini qo‘lga kiritdiKecha 22:55Jerard Martin Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga loyiq deb topdiJerard Martin Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga loyiq deb topdi26 sentabr 11:58Pau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofoti daʼvogarlari orasida yaqqol peshqadamga aylandiPau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofoti daʼvogarlari orasida yaqqol peshqadamga aylandi13 avgust 20:10Niderlandiyalik iqtidorli himoyachi Pau Cubarsi bilan birga oʻynashni orzu qilmoqdaNiderlandiyalik iqtidorli himoyachi Pau Cubarsi bilan birga oʻynashni orzu qilmoqda17 iyul 18:56Xavi Yamalning Messiga o‘xshash va farqli jihatlarini aytdiXavi Yamalning Messiga o‘xshash va farqli jihatlarini aytdi12 iyul 10:05Barselona va Ispaniyaning yangi davri: Pau Cubarsi Lamine Yamal soyasidan chiqmoqdaBarselona va Ispaniyaning yangi davri: Pau Cubarsi Lamine Yamal soyasidan chiqmoqda10 iyul 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?