Surxondaryoda 277 ta soxta “prava” fosh etildi: 11 nafar shaxs qonun oldida javob bermoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Surxondaryo viloyatida noqonuniy yo‘l bilan tayyorlangan 277 ta haydovchilik guvohnomasi fosh etilib, ular muomaladan chiqarildi va yo‘q qilindi.
- Ushbu qalbaki hujjatlarni tayyorlash, tarqatish va ulardan foydalanishda gumonlangan 11 nafar shaxsga nisbatan qonuniy choralar ko‘rilmoqda.
- Huquqni muhofaza qiluvchi organlar fuqarolarni imtihonsiz hujjat olishni va’da qiluvchi firibgarlarga ishonmaslikka hamda haydovchilik guvohnomasini faqat rasmiy tartibda olishga chaqirmoqda.
Surxondaryo viloyatida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirlar davomida noqonuniy yo‘l bilan tayyorlangan haydovchilik guvohnomalarini muomalaga kiritish bilan bog‘liq yirik jinoiy tarmoq fosh etildi.
Aniqlangan ma’lumotlarga ko‘ra, jami 277 ta qalbaki haydovchilik guvohnomasi aniqlanib, to‘liq bekor qilindi va muomaladan chiqarilib, yo‘q qilindi. Ushbu noqonuniy sxemani tashkil etish, soxta hujjatlarni tarqatish va ulardan foydalanishda gumonlangan 11 nafar fuqaroga nisbatan tegishli javobgarlik choralari ko‘rildi.
Tezkor reyd tafsilotlari va jinoyat ko‘lami
Hududda yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash va firibgarlik holatlarining oldini olish maqsadida olib borilgan tekshiruvlar quyidagi natijalarni ko‘rsatdi:
Qalbaki hujjatlar bekor qilindi: Aniqlangan 277 ta soxta guvohnomaning barchasi ma’lumotlar bazalaridan chiqarilib, amaldagi tartibga muvofiq yo‘q qilindi;
Guruh fosh etildi: Soxta hujjat tayyorlagan, uni fuqarolarga pullash bilan shug‘ullangan va noqonuniy guvohnomalardan foydalangan 11 nafar shaxs qo‘lga olinib, tergov harakatlari olib borilmoqda;
Raqamlashtirish va nazorat: Yo‘l harakati xavfsizligi xizmatining yagona integratsiyalashgan bazalari soxta va qalbaki guvohnomalarni qisqa fursatda aniqlash imkonini bermoqda.
Surxondaryodagi holat bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar
Ko‘rsatkich / Mezon
Holat va tafsilotlar
Ahamiyati va choralar
Hodisa hududi
Surxondaryo viloyati
Maxsus reyd tadbirlari doirasida
Aniqlangan soxta «prava»lar soni
277 ta
Barchasi bekor qilingan va yo‘q qilindi
Javobgarlikka tortilganlar
11 nafar shaxs
Hujjat tayyorlovchi, tarqatuvchi va foydalanuvchilar
Qonuniy oqibat
Jinoiy va ma’muriy javobgarlik
Soxta guvohnoma egalari transport boshqarish huquqidan mahrum
Ogohlik: Haydovchilik guvohnomasini qonuniy olishning yagona yo‘li
Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar fuqarolarni turli ijtimoiy tarmoqlar va Telegram guruhlarida uchraydigan «imtihonsiz va tez muddatda prava olib berish» haqidagi soxta e’lonlarga ishonmaslikka chaqiradi.
Firibgarlarning tuzog‘iga tushib qolmaslik va bevosita jinoyat ishtirokchisiga aylanmaslik uchun:
Avtomaktablarda belgilangan muddatda nazariy va amaliy darslarni to‘liq o‘tash;
Faqat rasmiy, zamonaviy raqamlashtirilgan Yagona imtihon markazlarida inson omilisiz sinovlardan muvaffaqiyatli o‘tish;
Rasmiy davlat organlari tomonidan qayd etilgan qonuniy haydovchilik guvohnomasini qo‘lga kiritish zarur.
Soxta guvohnoma bilan avtomobil boshqarish nafaqat qonuniy jazoga sabab bo‘ladi, balki yo‘llarda insonlar hayotini jiddiy xavf ostiga qo‘yadi.
Izohlar 0
…