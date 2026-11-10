Surxondaryoda 277 ta soxta “prava” fosh etildi: 11 nafar shaxs qonun oldida javob bermoqda

·51·O‘zbekiston
Surxondaryoda 277 ta soxta “prava” fosh etildi: 11 nafar shaxs qonun oldida javob bermoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Surxondaryo viloyatida noqonuniy yo‘l bilan tayyorlangan 277 ta haydovchilik guvohnomasi fosh etilib, ular muomaladan chiqarildi va yo‘q qilindi.
  • Ushbu qalbaki hujjatlarni tayyorlash, tarqatish va ulardan foydalanishda gumonlangan 11 nafar shaxsga nisbatan qonuniy choralar ko‘rilmoqda.
  • Huquqni muhofaza qiluvchi organlar fuqarolarni imtihonsiz hujjat olishni va’da qiluvchi firibgarlarga ishonmaslikka hamda haydovchilik guvohnomasini faqat rasmiy tartibda olishga chaqirmoqda.

Surxondaryo viloyatida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirlar davomida noqonuniy yo‘l bilan tayyorlangan haydovchilik guvohnomalarini muomalaga kiritish bilan bog‘liq yirik jinoiy tarmoq fosh etildi.

Aniqlangan ma’lumotlarga ko‘ra, jami 277 ta qalbaki haydovchilik guvohnomasi aniqlanib, to‘liq bekor qilindi va muomaladan chiqarilib, yo‘q qilindi. Ushbu noqonuniy sxemani tashkil etish, soxta hujjatlarni tarqatish va ulardan foydalanishda gumonlangan 11 nafar fuqaroga nisbatan tegishli javobgarlik choralari ko‘rildi.

Tezkor reyd tafsilotlari va jinoyat ko‘lami

Hududda yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash va firibgarlik holatlarining oldini olish maqsadida olib borilgan tekshiruvlar quyidagi natijalarni ko‘rsatdi:

  • Qalbaki hujjatlar bekor qilindi: Aniqlangan 277 ta soxta guvohnomaning barchasi ma’lumotlar bazalaridan chiqarilib, amaldagi tartibga muvofiq yo‘q qilindi;

  • Guruh fosh etildi: Soxta hujjat tayyorlagan, uni fuqarolarga pullash bilan shug‘ullangan va noqonuniy guvohnomalardan foydalangan 11 nafar shaxs qo‘lga olinib, tergov harakatlari olib borilmoqda;

  • Raqamlashtirish va nazorat: Yo‘l harakati xavfsizligi xizmatining yagona integratsiyalashgan bazalari soxta va qalbaki guvohnomalarni qisqa fursatda aniqlash imkonini bermoqda.

Surxondaryodagi holat bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar

Ko‘rsatkich / Mezon

Holat va tafsilotlar

Ahamiyati va choralar

Hodisa hududi

Surxondaryo viloyati

Maxsus reyd tadbirlari doirasida

Aniqlangan soxta «prava»lar soni

277 ta

Barchasi bekor qilingan va yo‘q qilindi

Javobgarlikka tortilganlar

11 nafar shaxs

Hujjat tayyorlovchi, tarqatuvchi va foydalanuvchilar

Qonuniy oqibat

Jinoiy va ma’muriy javobgarlik

Soxta guvohnoma egalari transport boshqarish huquqidan mahrum

Ogohlik: Haydovchilik guvohnomasini qonuniy olishning yagona yo‘li

Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar fuqarolarni turli ijtimoiy tarmoqlar va Telegram guruhlarida uchraydigan «imtihonsiz va tez muddatda prava olib berish» haqidagi soxta e’lonlarga ishonmaslikka chaqiradi.

Firibgarlarning tuzog‘iga tushib qolmaslik va bevosita jinoyat ishtirokchisiga aylanmaslik uchun:

  1. Avtomaktablarda belgilangan muddatda nazariy va amaliy darslarni to‘liq o‘tash;

  2. Faqat rasmiy, zamonaviy raqamlashtirilgan Yagona imtihon markazlarida inson omilisiz sinovlardan muvaffaqiyatli o‘tish;

  3. Rasmiy davlat organlari tomonidan qayd etilgan qonuniy haydovchilik guvohnomasini qo‘lga kiritish zarur.

Soxta guvohnoma bilan avtomobil boshqarish nafaqat qonuniy jazoga sabab bo‘ladi, balki yo‘llarda insonlar hayotini jiddiy xavf ostiga qo‘yadi.

Surxondaryoqalbaki haydovchilik guvohnomasiYo‘l harakati xavfsizligi xizmati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijonda Labo va Malibu-2 to‘qnashdiAndijonda Labo va Malibu-2 to‘qnashdi26 oktabr 16:49Jizzaxda ikkita Damas'da 56 nafar bog‘cha bolasi tashilayotgani aniqlandiJizzaxda ikkita Damas'da 56 nafar bog‘cha bolasi tashilayotgani aniqlandi25 sentabr 12:52Yo‘l o‘rtasida milliy libosda raqsga tushgan qizning harakati e’tirozlarga sabab bo‘ldi (video)Yo‘l o‘rtasida milliy libosda raqsga tushgan qizning harakati e’tirozlarga sabab bo‘ldi (video)11 avgust 16:20Katta yangilik: Qoidabuzarliklar bo‘yicha ishlar to‘liq elektron shaklga o‘tkaziladiKatta yangilik: Qoidabuzarliklar bo‘yicha ishlar to‘liq elektron shaklga o‘tkaziladi8 avgust 11:44399 mingdan ortiq ogohlantirish: yo‘llarda qaysi qoida ko‘p buzildi?399 mingdan ortiq ogohlantirish: yo‘llarda qaysi qoida ko‘p buzildi?13 iyul 13:05Toshkentda 3363 ta soxta chek orqali 1,4 mlrd so‘m talon-toroj qilindi...Toshkentda 3363 ta soxta chek orqali 1,4 mlrd so‘m talon-toroj qilindi...21 iyul 13:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda sovuq kuchayadi: ayrim hududlarda qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda sovuq kuchayadi: ayrim hududlarda qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi