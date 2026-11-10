Shavkat Mirziyoyev Turkiyaga tashrif buyuradi: Prezident COP31 global iqlim sammitida qatnashadi

·43·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Turkiyaga tashrif buyuradi: Prezident COP31 global iqlim sammitida qatnashadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rejep Tayyip Erdog‘anning taklifiga binoan 10–11 noyabr kunlari Antaliya shahrida bo‘lib o‘tadigan COP31 global iqlim sammitida ishtirok etadi.
  • Davlat rahbari yalpi majlisda ma’ruza qilib, Orol fojiasi oqibatlarini bartaraf etish hamda mintaqada suv-ekologik muvozanatni saqlash bo‘yicha tashabbuslarni ilgari suradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya Respublikasi Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘anning taklifiga binoan 10–11 noyabr kunlari Antaliya shahriga tashrif buyuradi.

Davlatimiz rahbari u yerda bo‘lib o‘tadigan eng yirik global tadbirlardan biri — Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha Hadli konvensiyasi tomonlari konferensiyasining 31-sessiyasi (COP31) doirasidagi oliy darajadagi sammitda ishtirok etadi.

COP31 sammitining kun tartibi va asosiy mavzulari

Antaliyada tashkil etilayotgan mazkur nufuzli forumda dunyo davlatlari va hukumatlari yetakchilari, yirik xalqaro tashkilotlar va moliya institutlari rahbarlari hamda rasmiy delegatsiyalar qatnashmoqda:

  • Global hamkorlik: BMTning Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha Hadli konvensiyasining asosiy qoidalari va majburiyatlarini amaliyotga to‘liq tatbiq etish;

  • Ekologik xatarlarga qarshi kurash: Sayyora bo‘ylab kuzatilayotgan global isish, qurg‘oqchilik, suv tanqisligi va cho‘llanish kabi xavfli jarayonlarni yumshatish bo‘yicha tezkor choralar ko‘rish;

  • «Yashil» taraqqiyotni jadallashtirish: Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o‘tish, karbonat angidrid chiqindilarini kamaytirish va «yashil» iqtisodiyotni moliyalashtirishni kengaytirish masalalari muhokama qilinadi.

O‘zbekiston Prezidentining sammitdagi ishtiroki va xalqaro maqomi

Mezon / Yo‘nalish

Asosiy tafsilotlar

Ahamiyati va maqsadi

Tashrif manzili va sanasi

Antaliya (Turkiya), 10–11 noyabr

Rasmiy taklif va ko‘p tomonlama diplomatiya

Asosiy tadbir

BMTning COP31 sammiti yalpi majlisi

O‘zbekiston rahbari global minbardan nutq so‘zlaydi

Ikki tomonlama uchrashuvlar

Xorijiy davlatlar va moliya institutlari rahbarlari bilan

Ekologik va iqtisodiy investitsiyalarni jalb etish

Xalqaro majburiyatlar tarixi

1993 yil — Hadli konvensiyaga a’zolik; 2018 yil — Parij bitimiga qo‘shilish

Xalqaro ekologik maqsadlarga sodiqlik

Yalpi sessiyadagi nutq va ikki tomonlama muzokaralar

Sammit dasturi doirasida O‘zbekiston Prezidenti yalpi majlisda maxsus ma’ruza bilan chiqish qilishi rejalashtirilgan. Unda Orol fojiasi oqibatlarini bartaraf etish, Markaziy Osiyoda suv-ekologik muvozanatni saqlash va milliy «yashil» dasturlarni xalqaro darajada qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha muhim tashabbuslar ilgari surilishi kutilmoqda.

Shuningdek, davlatimiz rahbari sammit maydonida bir qator xorijiy mamlakatlar yetakchilari va nufuzli xalqaro moliyaviy tashkilotlar rahbarlari bilan muhim ikki tomonlama uchrashuv va muzokaralar o‘tkazadi.

Shavkat MirziyoyevCOP31AntaliyaIqlim o‘zgarishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonliklarning Turkiyaga safari keskin oshdi: asosiy maqsad ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonliklarning Turkiyaga safari keskin oshdi: asosiy maqsad ma’lum bo‘ldi2 avgust 17:05Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Turkmanistonga keldi (foto)Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Turkmanistonga keldi (foto)8 oktabr 07:57Shavkat Mirziyoyev Boku safarida muhim xalqaro forumda qatnashadiShavkat Mirziyoyev Boku safarida muhim xalqaro forumda qatnashadi17 may 12:48Shavkat Mirziyoyev Ostonadan qaytdi: tashrif nimasi bilan muhim?Shavkat Mirziyoyev Ostonadan qaytdi: tashrif nimasi bilan muhim?29 iyul 23:21Surxondaryoda 277 ta soxta “prava” fosh etildi: 11 nafar shaxs qonun oldida javob bermoqdaSurxondaryoda 277 ta soxta “prava” fosh etildi: 11 nafar shaxs qonun oldida javob bermoqdaBugun 08:21Ramziy kalit topshirildi: Toshkent 2027 yilda turkiy dunyoning sayyohlik markaziga aylanadiRamziy kalit topshirildi: Toshkent 2027 yilda turkiy dunyoning sayyohlik markaziga aylanadiBugun 08:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda sovuq kuchayadi: ayrim hududlarda qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda sovuq kuchayadi: ayrim hududlarda qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi