Shavkat Mirziyoyev Turkiyaga tashrif buyuradi: Prezident COP31 global iqlim sammitida qatnashadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rejep Tayyip Erdog‘anning taklifiga binoan 10–11 noyabr kunlari Antaliya shahrida bo‘lib o‘tadigan COP31 global iqlim sammitida ishtirok etadi.
- Davlat rahbari yalpi majlisda ma’ruza qilib, Orol fojiasi oqibatlarini bartaraf etish hamda mintaqada suv-ekologik muvozanatni saqlash bo‘yicha tashabbuslarni ilgari suradi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya Respublikasi Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘anning taklifiga binoan 10–11 noyabr kunlari Antaliya shahriga tashrif buyuradi.
Davlatimiz rahbari u yerda bo‘lib o‘tadigan eng yirik global tadbirlardan biri — Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha Hadli konvensiyasi tomonlari konferensiyasining 31-sessiyasi (COP31) doirasidagi oliy darajadagi sammitda ishtirok etadi.
COP31 sammitining kun tartibi va asosiy mavzulari
Antaliyada tashkil etilayotgan mazkur nufuzli forumda dunyo davlatlari va hukumatlari yetakchilari, yirik xalqaro tashkilotlar va moliya institutlari rahbarlari hamda rasmiy delegatsiyalar qatnashmoqda:
Global hamkorlik: BMTning Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha Hadli konvensiyasining asosiy qoidalari va majburiyatlarini amaliyotga to‘liq tatbiq etish;
Ekologik xatarlarga qarshi kurash: Sayyora bo‘ylab kuzatilayotgan global isish, qurg‘oqchilik, suv tanqisligi va cho‘llanish kabi xavfli jarayonlarni yumshatish bo‘yicha tezkor choralar ko‘rish;
«Yashil» taraqqiyotni jadallashtirish: Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o‘tish, karbonat angidrid chiqindilarini kamaytirish va «yashil» iqtisodiyotni moliyalashtirishni kengaytirish masalalari muhokama qilinadi.
O‘zbekiston Prezidentining sammitdagi ishtiroki va xalqaro maqomi
Mezon / Yo‘nalish
Asosiy tafsilotlar
Ahamiyati va maqsadi
Tashrif manzili va sanasi
Antaliya (Turkiya), 10–11 noyabr
Rasmiy taklif va ko‘p tomonlama diplomatiya
Asosiy tadbir
BMTning COP31 sammiti yalpi majlisi
O‘zbekiston rahbari global minbardan nutq so‘zlaydi
Ikki tomonlama uchrashuvlar
Xorijiy davlatlar va moliya institutlari rahbarlari bilan
Ekologik va iqtisodiy investitsiyalarni jalb etish
Xalqaro majburiyatlar tarixi
1993 yil — Hadli konvensiyaga a’zolik; 2018 yil — Parij bitimiga qo‘shilish
Xalqaro ekologik maqsadlarga sodiqlik
Yalpi sessiyadagi nutq va ikki tomonlama muzokaralar
Sammit dasturi doirasida O‘zbekiston Prezidenti yalpi majlisda maxsus ma’ruza bilan chiqish qilishi rejalashtirilgan. Unda Orol fojiasi oqibatlarini bartaraf etish, Markaziy Osiyoda suv-ekologik muvozanatni saqlash va milliy «yashil» dasturlarni xalqaro darajada qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha muhim tashabbuslar ilgari surilishi kutilmoqda.
Shuningdek, davlatimiz rahbari sammit maydonida bir qator xorijiy mamlakatlar yetakchilari va nufuzli xalqaro moliyaviy tashkilotlar rahbarlari bilan muhim ikki tomonlama uchrashuv va muzokaralar o‘tkazadi.
Izohlar 0
…