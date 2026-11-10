“Mendan ko‘ra baxtli bo‘l, qizim”: Otalik mehri aks etgan she’r qalblarni larzaga solmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbek kitobxonlari va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida otaning o‘z qiziga bo‘lgan cheksiz mehrini aks ettiruvchi «Qizim» nomli she’r katta qiziqish uyg‘otmoqda.
- Mazkur asar farzandning ota-onasidan ham saodatliroq va yuksakroq hayot kechirishini istagan samimiy tilaklar hamda hayotiy saboqlarni o‘z ichiga oladi.
- She’rda tinchlikka shukronalik, halollik va oilaviy qadriyatlarni avloddan-avlodga yetkazish kabi ezgu g‘oyalar ilgari surilgan.
Ota-ona uchun dunyoda farzand baxti, uning sog‘lom va muvaffaqiyatli kamolidan ortiqroq orzu bo‘lmasa kerak. Ayniqsa, sharqona oilaviy qadriyatlarda qiz farzandga bo‘lgan munosabat alohida noziklik, cheksiz mehr va duolarga yo‘g‘rilgan.
So‘nggi vaqtlarda o‘zbek kitobxonlari va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari orasida samimiy tuyg‘ular bilan bitilgan, otaning o‘z qiziga yo‘llagan ezgu tilaklari va hayotiy saboqlarini aks ettirgan «Qizim» nomli she’r katta qiziqish uyg‘otmoqda. Ushbu she’r shunchaki nazmiy ijod emas, balki har bir ota-onaning ko‘nglidagi asl niyatlarining yorqin ifodasidir.
Satrlar qatidagi hayotiy falsafa: Ota nimalarni orzu qiladi?
She’rning har bir bandida otalik qalbining tub-tubidan chiqqan to‘rtta asosiy hayotiy chaqiriq va da’vat ilgari surilgan:
«Mendan ko‘ra baxtli bo‘l»: Muallif avlodlar davomiyligi va rivojini tilaydi. Har bir ota o‘zi ko‘rgan qiyinchiliklar farzandiga yetmasligini, qizi o‘zidan ham saodatliroq va yuksakroq hayot kechirishini istaydi;
Tinchlik va shukronalik tuyg‘usi: Yurtning tinch-osudaligiga, berilgan tole va ne’matlarga shukrona keltirish — haqiqiy saodatning bosh kaliti ekani ta’kidlanadi;
Yaxshilarga oshno bo‘lish: Hayot yo‘llarida ezgu niyatli, pokiza insonlar bilan hamnafas bo‘lish, halollikni («Haq amali bo‘lsin-da nishon») asosiy dasturilamalga aylantirish uqtiriladi;
Oilaviy meros va avlodlar silsilasi: So‘nggi banddagi «Onamdan men bo‘lganday baxtli, sen ham mendan baxtli bo‘l, qizim» satri oiladagi muhabbat zanjirini namoyish etib, baxt va mehrning ajdodlardan avlodlarga o‘tuvchi muqaddas rishta ekanini ko‘rsatadi.
«Qizim» she’rining to‘liq matni
QIZIM
Seni o‘ylab topmasman tinim,
Tilab olgan yorug‘ yulduzim.
Boshing silab, deyman betinim:
Mendan ko‘ra baxtli bo‘l, qizim.
Yarqiragan tonglaring oldda,
Shafaq tutar limmo-lim boda,
Misli malak, misli xonzoda —
Mendan ko‘ra baxtli bo‘l, qizim.
Shukur ayla, bor toleyingga,
Tinch, osuda yurt oliyingga,
Taqdir bergan sinovni yenga,
Mendan ko‘ra baxtli bo‘l, qizim.
Qayda bo‘lsam o‘zim har qachon,
Sen-la qolar bir ko‘nglim, ishon.
Haq amali bo‘lsin-da nishon,
Mendan ko‘ra baxtli bo‘l, qizim.
Yaxshilarga yondash tushirsin,
Ezgu maqsadlaring no‘sh ursin.
Ursa qalbing baxtdan jo‘sh ursin,
Mendan ko‘ra baxtli bo‘l, qizim.
Xudo bergan har banda haqli —
Umr bergan bo‘lsin sharafli.
Onamdan men bo‘lganday baxtli —
Sen ham mendan baxtli bo‘l, qizim!
She’rdagi asosiy timsollar va ma’naviy mazmun
Badiiy obraz / Motiv
Ma’nosi va ahamiyati
Inson qalbiga ta’siri
«Tilab olgan yorug‘ yulduzim»
Farzandning duolar bilan kutilgan eng qadrli ne’mat ekani
Otalik mehrining beqiyosligini anglatadi
«Tinch, osuda yurt»
Osuda hayot va barqaror muhitning baxt uchun tamal toshi ekani
Shukronalik va qanoat hissini uyg‘otadi
«Haq amali»
Halollik, haqiqatparvarlik va vijdon pokligi
Hayotiy qadriyatlarning to‘g‘ri tanlanishi
«Onamdan men bo‘lganday baxtli»
Ota-onaga ehtirom va avlodlararo saodat ko‘prigi
Oilaviy munosabatlarning uzviyligi
Har bir otaning qalb to‘ridagi muhabbat va cheksiz mehrni sodda va ta’sirchan so‘zlar bilan ifodalagan ushbu she’r oilaviy qadriyatlarni ulug‘lovchi, kitobxonni ota-ona va farzand o‘rtasidagi muqaddas rishtalarni yanada chuqurroq anglashga undovchi asar sifatida qadrlidir.
She’r Telegramdagi "Xalq tabobati" kanalidan olindi.
Izohlar 0
…