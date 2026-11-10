“Mendan ko‘ra baxtli bo‘l, qizim”: Otalik mehri aks etgan she’r qalblarni larzaga solmoqda

·87·Madaniyat
“Mendan ko‘ra baxtli bo‘l, qizim”: Otalik mehri aks etgan she’r qalblarni larzaga solmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbek kitobxonlari va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida otaning o‘z qiziga bo‘lgan cheksiz mehrini aks ettiruvchi «Qizim» nomli she’r katta qiziqish uyg‘otmoqda.
  • Mazkur asar farzandning ota-onasidan ham saodatliroq va yuksakroq hayot kechirishini istagan samimiy tilaklar hamda hayotiy saboqlarni o‘z ichiga oladi.
  • She’rda tinchlikka shukronalik, halollik va oilaviy qadriyatlarni avloddan-avlodga yetkazish kabi ezgu g‘oyalar ilgari surilgan.

Ota-ona uchun dunyoda farzand baxti, uning sog‘lom va muvaffaqiyatli kamolidan ortiqroq orzu bo‘lmasa kerak. Ayniqsa, sharqona oilaviy qadriyatlarda qiz farzandga bo‘lgan munosabat alohida noziklik, cheksiz mehr va duolarga yo‘g‘rilgan.

So‘nggi vaqtlarda o‘zbek kitobxonlari va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari orasida samimiy tuyg‘ular bilan bitilgan, otaning o‘z qiziga yo‘llagan ezgu tilaklari va hayotiy saboqlarini aks ettirgan «Qizim» nomli she’r katta qiziqish uyg‘otmoqda. Ushbu she’r shunchaki nazmiy ijod emas, balki har bir ota-onaning ko‘nglidagi asl niyatlarining yorqin ifodasidir.

Satrlar qatidagi hayotiy falsafa: Ota nimalarni orzu qiladi?

She’rning har bir bandida otalik qalbining tub-tubidan chiqqan to‘rtta asosiy hayotiy chaqiriq va da’vat ilgari surilgan:

  • «Mendan ko‘ra baxtli bo‘l»: Muallif avlodlar davomiyligi va rivojini tilaydi. Har bir ota o‘zi ko‘rgan qiyinchiliklar farzandiga yetmasligini, qizi o‘zidan ham saodatliroq va yuksakroq hayot kechirishini istaydi;

  • Tinchlik va shukronalik tuyg‘usi: Yurtning tinch-osudaligiga, berilgan tole va ne’matlarga shukrona keltirish — haqiqiy saodatning bosh kaliti ekani ta’kidlanadi;

  • Yaxshilarga oshno bo‘lish: Hayot yo‘llarida ezgu niyatli, pokiza insonlar bilan hamnafas bo‘lish, halollikni («Haq amali bo‘lsin-da nishon») asosiy dasturilamalga aylantirish uqtiriladi;

  • Oilaviy meros va avlodlar silsilasi: So‘nggi banddagi «Onamdan men bo‘lganday baxtli, sen ham mendan baxtli bo‘l, qizim» satri oiladagi muhabbat zanjirini namoyish etib, baxt va mehrning ajdodlardan avlodlarga o‘tuvchi muqaddas rishta ekanini ko‘rsatadi.

«Qizim» she’rining to‘liq matni

QIZIM

Seni o‘ylab topmasman tinim,

Tilab olgan yorug‘ yulduzim.

Boshing silab, deyman betinim:

Mendan ko‘ra baxtli bo‘l, qizim.

Yarqiragan tonglaring oldda,

Shafaq tutar limmo-lim boda,

Misli malak, misli xonzoda —

Mendan ko‘ra baxtli bo‘l, qizim.

Shukur ayla, bor toleyingga,

Tinch, osuda yurt oliyingga,

Taqdir bergan sinovni yenga,

Mendan ko‘ra baxtli bo‘l, qizim.

Qayda bo‘lsam o‘zim har qachon,

Sen-la qolar bir ko‘nglim, ishon.

Haq amali bo‘lsin-da nishon,

Mendan ko‘ra baxtli bo‘l, qizim.

Yaxshilarga yondash tushirsin,

Ezgu maqsadlaring no‘sh ursin.

Ursa qalbing baxtdan jo‘sh ursin,

Mendan ko‘ra baxtli bo‘l, qizim.

Xudo bergan har banda haqli —

Umr bergan bo‘lsin sharafli.

Onamdan men bo‘lganday baxtli —

Sen ham mendan baxtli bo‘l, qizim!

She’rdagi asosiy timsollar va ma’naviy mazmun

Badiiy obraz / Motiv

Ma’nosi va ahamiyati

Inson qalbiga ta’siri

«Tilab olgan yorug‘ yulduzim»

Farzandning duolar bilan kutilgan eng qadrli ne’mat ekani

Otalik mehrining beqiyosligini anglatadi

«Tinch, osuda yurt»

Osuda hayot va barqaror muhitning baxt uchun tamal toshi ekani

Shukronalik va qanoat hissini uyg‘otadi

«Haq amali»

Halollik, haqiqatparvarlik va vijdon pokligi

Hayotiy qadriyatlarning to‘g‘ri tanlanishi

«Onamdan men bo‘lganday baxtli»

Ota-onaga ehtirom va avlodlararo saodat ko‘prigi

Oilaviy munosabatlarning uzviyligi

Har bir otaning qalb to‘ridagi muhabbat va cheksiz mehrni sodda va ta’sirchan so‘zlar bilan ifodalagan ushbu she’r oilaviy qadriyatlarni ulug‘lovchi, kitobxonni ota-ona va farzand o‘rtasidagi muqaddas rishtalarni yanada chuqurroq anglashga undovchi asar sifatida qadrlidir.

She’r Telegramdagi "Xalq tabobati" kanalidan olindi.

Qizim she’riOilaviy qadriyatlarO‘zbek adabiyotiOtalik mehri
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farzanddan qaytadigan aks-sado: Oilaviy rizq va xotirjamlikning yashirin qonuniyatiFarzanddan qaytadigan aks-sado: Oilaviy rizq va xotirjamlikning yashirin qonuniyati7 noyabr 11:21"So‘zsiz fidoyilik": Ota mehrining eng sokin, ammo eng buyuk 4 ta ifodasi"So‘zsiz fidoyilik": Ota mehrining eng sokin, ammo eng buyuk 4 ta ifodasi5 noyabr 09:31Eringizni kim deb bilsangiz, siz ham o‘sha insonning ayolisiz: oiladagi munosabatlar siriEringizni kim deb bilsangiz, siz ham o‘sha insonning ayolisiz: oiladagi munosabatlar siri1 noyabr 09:51Bugun bobo va buvilarni yo‘qlash kuni: bir og‘iz shirin so‘zingiz ular uchun eng katta sovg‘aBugun bobo va buvilarni yo‘qlash kuni: bir og‘iz shirin so‘zingiz ular uchun eng katta sovg‘a28 oktabr 10:04Ota-onangizga bugun vaqt ajrating: oddiy kechki ovqatning katta qadriOta-onangizga bugun vaqt ajrating: oddiy kechki ovqatning katta qadri12 oktabr 08:05«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...11 sentabr 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Saida Rametova Aziz Rametovning to‘yiga qancha pul sarflanganini aytdi
Saida Rametova Aziz Rametovning to‘yiga qancha pul sarflanganini aytdi
Aziz Rametov rafiqasi bilan tanishuvining kutilmagan tarixini so‘zlab berdi
Aziz Rametov rafiqasi bilan tanishuvining kutilmagan tarixini so‘zlab berdi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi