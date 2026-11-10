“U qaytsa, bizni to‘xtatib bo‘lmaydi”: Kukurelya Vinisiusning “Real”dagi holati haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mark Kukurelya Vinisius Junior o‘zining eng yuqori o‘yin darajasiga qaytsa, «Real» jamoasini to‘xtatib bo‘lmasligini ta’kidladi.
- Braziliyalik hujumchi joriy mavsum La Ligada 12 ta uchrashuvda atigi 1 ta gol va 3 ta samarali uzatma bilan cheklanib qoldi.
- Futbolchi to‘rt o‘yinlik diskvalifikatsiyani o‘tab bo‘ldi va endi jamoasiga muhim bahslarda yordam berishga tayyor.
Madridning «Real» klubi himoyachisi Mark Kukurelya jamoadoshi, braziliyalik yulduzli hujumchi Vinisius Juniorning joriy mavsumdagi o‘yin formasi hamda uning asosiy tarkibga qaytishi xususida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Mashhur Madrid Xtra nashri xabariga ko‘ra, ispaniyalik futbolchi Vinisiusning imkoniyatlariga yuqori baho berib, agar u o‘zining asl pik formasiga qaytsa, jamoa har qanday raqibni yanchib tashlashga qodir bo‘lishini bildirdi.
«Bizni to‘xtatishning iloji bo‘lmaydi»
Kukurelya jamoadoshining tez orada yana o‘z so‘zini aytishiga qattiq ishonishini ta’kidladi:
Ishonch izhori: «Agar Vinisius o‘zining eng yuqori o‘yin darajasiga qayta olsa, bizni to‘xtatishning mutlaqo iloji bo‘lmaydi», — deya ta’kidladi himoyachi;
Mavsumdagi pasayish: Braziliyalik vinger uchun joriy mavsum kutilganidek silliq kechmayapti. U maydonda o‘zining avvalgi tezligi va sermahsulligini to‘liq ko‘rsata olmayapti;
Kamtarona statistika: Futbolchi Ispaniya chempionatining 12 ta uchrashuvida maydonga tushib, o‘z hisobiga bor-yo‘g‘i 1 ta gol va 3 ta samarali uzatma yozdirib qo‘ydi, xolos.
To‘rt o‘yinlik diskvalifikatsiya ortda qoldi
Vinisiusning ko‘rsatkichlariga uning maydondan tashqaridagi muammolari va intizomiy jazolari ham sezilarli ta’sir ko‘rsatdi:
Jazo muddati tugadi: Futbolchining La Liga doirasidagi to‘rtta uchrashuvga belgilangan diskvalifikatsiyasi nihoyasiga yetdi;
Tarkibga qaytish: Endi braziliyalik hujumchi rasman jamoasi ixtiyorida bo‘lib, «qaymoqranglilar»ga yaqinlashib kelayotgan muhim bahslarda yordam berish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Vinisius Juniorning joriy mavsumdagi holati va klub manzarasi
Mezon / Ko‘rsatkich
Raqamlar va holat
Tahlil va ahamiyati
Futbolchi va klubi
Vinisius Junior («Real Madrid»)
Hujum chizig‘i yetakchisi
La Ligadagi o‘yinlari
12 ta uchrashuv
Muntazamlikda uzilishlar kuzatildi
Sermahsullik
1 ta gol, 3 ta golli uzatma
Avvalgi mavsumlarga qaraganda past natija
Intizomiy holati
4 o‘yinlik diskvalifikatsiya tugadi
Yana safga qaytmoqda
«Real»ning turnirdagi o‘rni
2-o‘rin (30 ochko)
Peshqadam «Barselona»dan (33 ochko) 3 ochko ortda
Chempionlik intrigasi va Vinisius omili
Hozirda Karlo Anchelotti boshqaruvidagi Madrid grandi 12-tur yakunlariga ko‘ra 30 ochko bilan 2-o‘rinda bormoqda. «Qirollik klubi» turnir jadvalida yakkapeshqadam bo‘lib turgan ashaddiy raqibi «Barselona»ni bor-yo‘g‘i uch ochkolik farq bilan ta’qib etmoqda.
Oldinda turgan hal qiluvchi pallada Vinisius Juniorning psixologik va jismoniy jihatdan avvalgi darajasiga qaytishi madridliklarning chempionlik unvonini himoya qilishida bosh omilga aylanishi mumkin.
Izohlar 0
…