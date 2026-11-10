“U qaytsa, bizni to‘xtatib bo‘lmaydi”: Kukurelya Vinisiusning “Real”dagi holati haqida

·80·Sport
“U qaytsa, bizni to‘xtatib bo‘lmaydi”: Kukurelya Vinisiusning “Real”dagi holati haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mark Kukurelya Vinisius Junior o‘zining eng yuqori o‘yin darajasiga qaytsa, «Real» jamoasini to‘xtatib bo‘lmasligini ta’kidladi.
  • Braziliyalik hujumchi joriy mavsum La Ligada 12 ta uchrashuvda atigi 1 ta gol va 3 ta samarali uzatma bilan cheklanib qoldi.
  • Futbolchi to‘rt o‘yinlik diskvalifikatsiyani o‘tab bo‘ldi va endi jamoasiga muhim bahslarda yordam berishga tayyor.

Madridning «Real» klubi himoyachisi Mark Kukurelya jamoadoshi, braziliyalik yulduzli hujumchi Vinisius Juniorning joriy mavsumdagi o‘yin formasi hamda uning asosiy tarkibga qaytishi xususida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Mashhur Madrid Xtra nashri xabariga ko‘ra, ispaniyalik futbolchi Vinisiusning imkoniyatlariga yuqori baho berib, agar u o‘zining asl pik formasiga qaytsa, jamoa har qanday raqibni yanchib tashlashga qodir bo‘lishini bildirdi.

«Bizni to‘xtatishning iloji bo‘lmaydi»

Kukurelya jamoadoshining tez orada yana o‘z so‘zini aytishiga qattiq ishonishini ta’kidladi:

  • Ishonch izhori: «Agar Vinisius o‘zining eng yuqori o‘yin darajasiga qayta olsa, bizni to‘xtatishning mutlaqo iloji bo‘lmaydi», — deya ta’kidladi himoyachi;

  • Mavsumdagi pasayish: Braziliyalik vinger uchun joriy mavsum kutilganidek silliq kechmayapti. U maydonda o‘zining avvalgi tezligi va sermahsulligini to‘liq ko‘rsata olmayapti;

  • Kamtarona statistika: Futbolchi Ispaniya chempionatining 12 ta uchrashuvida maydonga tushib, o‘z hisobiga bor-yo‘g‘i 1 ta gol va 3 ta samarali uzatma yozdirib qo‘ydi, xolos.

To‘rt o‘yinlik diskvalifikatsiya ortda qoldi

Vinisiusning ko‘rsatkichlariga uning maydondan tashqaridagi muammolari va intizomiy jazolari ham sezilarli ta’sir ko‘rsatdi:

  • Jazo muddati tugadi: Futbolchining La Liga doirasidagi to‘rtta uchrashuvga belgilangan diskvalifikatsiyasi nihoyasiga yetdi;

  • Tarkibga qaytish: Endi braziliyalik hujumchi rasman jamoasi ixtiyorida bo‘lib, «qaymoqranglilar»ga yaqinlashib kelayotgan muhim bahslarda yordam berish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Vinisius Juniorning joriy mavsumdagi holati va klub manzarasi

Mezon / Ko‘rsatkich

Raqamlar va holat

Tahlil va ahamiyati

Futbolchi va klubi

Vinisius Junior («Real Madrid»)

Hujum chizig‘i yetakchisi

La Ligadagi o‘yinlari

12 ta uchrashuv

Muntazamlikda uzilishlar kuzatildi

Sermahsullik

1 ta gol, 3 ta golli uzatma

Avvalgi mavsumlarga qaraganda past natija

Intizomiy holati

4 o‘yinlik diskvalifikatsiya tugadi

Yana safga qaytmoqda

«Real»ning turnirdagi o‘rni

2-o‘rin (30 ochko)

Peshqadam «Barselona»dan (33 ochko) 3 ochko ortda

Chempionlik intrigasi va Vinisius omili

Hozirda Karlo Anchelotti boshqaruvidagi Madrid grandi 12-tur yakunlariga ko‘ra 30 ochko bilan 2-o‘rinda bormoqda. «Qirollik klubi» turnir jadvalida yakkapeshqadam bo‘lib turgan ashaddiy raqibi «Barselona»ni bor-yo‘g‘i uch ochkolik farq bilan ta’qib etmoqda.

Oldinda turgan hal qiluvchi pallada Vinisius Juniorning psixologik va jismoniy jihatdan avvalgi darajasiga qaytishi madridliklarning chempionlik unvonini himoya qilishida bosh omilga aylanishi mumkin.

Real MadridVinisius JuniorLa LigaMark Kukurelya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Raqibning sochidan tortgani uchun qizil kartochka olgan Vinisius muxlislardan uzr so‘radiRaqibning sochidan tortgani uchun qizil kartochka olgan Vinisius muxlislardan uzr so‘radi11 oktabr 11:58Vinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirdaVinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirda17 sentabr 21:37La Liga g‘olibi bashorat qilindi: “Barselona” va “Real”ning chempionlik imkoniyatlari qanday?La Liga g‘olibi bashorat qilindi: “Barselona” va “Real”ning chempionlik imkoniyatlari qanday?Bugun 07:06Joze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildiJoze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildi12 sentabr 12:15Kilian Mbappe La Ligada oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildiKilian Mbappe La Ligada oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildiKecha 23:40Joze Mourino La Ligada oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildiJoze Mourino La Ligada oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildiKecha 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?