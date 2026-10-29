“Bu ishning «jekpot»i bor”: Qumqo‘rg‘onda farroshlik uchun 2 000 dollar so‘ragan direktor...

·0·Jamiyat
“Bu ishning «jekpot»i bor”: Qumqo‘rg‘onda farroshlik uchun 2 000 dollar so‘ragan direktor...

Surxondaryo viloyatining Qumqo‘rg‘on tumanida 83-sonli umumta’lim maktabining 40 yoshli direktori S.K. ish qidirib kelgan fuqarodan farroshlik shtati uchun 2 000 dollar pora talab qilgani yuzasidan ochilgan shov-shuvli jinoyat ishi bo‘yicha sud jarayoni o‘z nihoyasiga yetdi.

Jinoyat ishlari bo‘yicha Qumqo‘rg‘on tuman sudi tomonidan ko‘rib chiqilgan ish tafsilotlari oddiy farroshlikka ishga kirish uchun ham ta’lim sohasidagi ayrim rahbarlar qanday «narx»lar belgilayotgani va «yuqoridagi tanishlar» nomini qanday suiiste’mol qilayotganini to‘liq fosh etdi.

«Jekpot» va «yuqoridagilar» bahonasi: Jinoyat tafsilotlari

Sud hujjatlarida keltirilgan dalillarga ko‘ra, sobiq direktor o‘z xizmat mavqeyini quyidagicha savdoga qo‘ygan:

  • «Ishga kirishning jekpoti bor»: Maktab direktori ish so‘rab murojaat qilgan fuqaro L.T.ga ishga qabul qilish shunchaki bo‘lmasligini, buning o‘ziga yarasha «jekpot»i borligini ochiq aytgan va 0,75 shtat birligidagi farroshlik o‘rni uchun 2 000 dollar atrofida pul berishi shartligini bildirgan;

  • Bo‘lim xodimlarini ro‘kach qilish: Bundan tashqari, u tuman maktabgacha va maktab ta’limi bo‘limidagi mansabdor shaxslar orqali yana qo‘shimcha 0,25 shtat birligini olib berishi mumkinligini va’da qilib, ushbu «xizmat» uchun yuqoriga alohida 400–500 dollar pora uzatilishi kerakligini ta’kidlagan;

  • Tezkor tadbir va ashyoviy dalillar: Tamagir direktor ish so‘rab kelgan ayoldan kelishilgan pulning 1 900 AQSH dollari hamda 1 million 200 ming so‘mini naqd shaklda pora tariqasida qabul qilib olayotgan mahal huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan ashyoviy dalillar bilan jinoyat ustida qo‘lga olingan.

Sud hukmi: Qanday jazo tayinlandi?

Sud majlisida sobiq maktab direktori o‘z aybiga to‘liq iqror bo‘lib, qilgan ishidan chin ko‘ngildan pushaymonligini bayon etdi:

  • Moddalar bo‘yicha ayblov: Sud hukmiga binoan S.K. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi (Pora olish) va 211-moddasi (Pora berish, ishtirokchilikda) bilan aybdor deb topildi;

  • Tayinlangan jazo: Sudlangan shaxsga 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi;

  • Mansab cheklovi: Shuningdek, sud hukmi bilan u 1,5 yil muddatga davlat ishtirokidagi tashkilot va muassasalarda mansabdorlik hamda moddiy javobgarlik yuklatilgan lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum etildi.

Ushbu sud hukmi ta’lim tizimida korrupsiyaga yo‘l qo‘ygan va fuqarolarning ishsizligi hamda muhtojligidan noqonuniy manfaat ko‘rishga uringan har qanday rahbarning jazosiz qolmasligini ko‘rsatuvchi qat’iy ogohlantirish bo‘ldi.

Qumqo‘rg‘onSurxondaryokorrupsiyamaktab direktori
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surxondaryoda ota 9 yoshli qizini tezak yeyishga majbur qildi (video)Surxondaryoda ota 9 yoshli qizini tezak yeyishga majbur qildi (video)28 iyul 11:11Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?27 oktabr 08:19Toshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradiToshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradi28 sentabr 06:48Harbiy prokuratura Abdurahmon Tashanovga 15 million so‘m tovon puli to‘laydigan bo‘ldiHarbiy prokuratura Abdurahmon Tashanovga 15 million so‘m tovon puli to‘laydigan bo‘ldi23 sentabr 07:12IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?3 sentabr 06:101 sentyabrdan yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar oshadi1 sentyabrdan yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar oshadi23 iyun 18:28
E'lonlarHamkorlik uchun
«Yuqori daromad ortida katta mas’uliyat turadi» – Toshkentdan turib Amerika yo‘llarini boshqargan dispetcher Yusufxo‘ja Maxamadxo‘jayev hikoyasi
«Yuqori daromad ortida katta mas’uliyat turadi» – Toshkentdan turib Amerika yo‘llarini boshqargan dispetcher Yusufxo‘ja Maxamadxo‘jayev hikoyasi
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi