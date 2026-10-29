“Bu ishning «jekpot»i bor”: Qumqo‘rg‘onda farroshlik uchun 2 000 dollar so‘ragan direktor...
Surxondaryo viloyatining Qumqo‘rg‘on tumanida 83-sonli umumta’lim maktabining 40 yoshli direktori S.K. ish qidirib kelgan fuqarodan farroshlik shtati uchun 2 000 dollar pora talab qilgani yuzasidan ochilgan shov-shuvli jinoyat ishi bo‘yicha sud jarayoni o‘z nihoyasiga yetdi.
Jinoyat ishlari bo‘yicha Qumqo‘rg‘on tuman sudi tomonidan ko‘rib chiqilgan ish tafsilotlari oddiy farroshlikka ishga kirish uchun ham ta’lim sohasidagi ayrim rahbarlar qanday «narx»lar belgilayotgani va «yuqoridagi tanishlar» nomini qanday suiiste’mol qilayotganini to‘liq fosh etdi.
«Jekpot» va «yuqoridagilar» bahonasi: Jinoyat tafsilotlari
Sud hujjatlarida keltirilgan dalillarga ko‘ra, sobiq direktor o‘z xizmat mavqeyini quyidagicha savdoga qo‘ygan:
«Ishga kirishning jekpoti bor»: Maktab direktori ish so‘rab murojaat qilgan fuqaro L.T.ga ishga qabul qilish shunchaki bo‘lmasligini, buning o‘ziga yarasha «jekpot»i borligini ochiq aytgan va 0,75 shtat birligidagi farroshlik o‘rni uchun 2 000 dollar atrofida pul berishi shartligini bildirgan;
Bo‘lim xodimlarini ro‘kach qilish: Bundan tashqari, u tuman maktabgacha va maktab ta’limi bo‘limidagi mansabdor shaxslar orqali yana qo‘shimcha 0,25 shtat birligini olib berishi mumkinligini va’da qilib, ushbu «xizmat» uchun yuqoriga alohida 400–500 dollar pora uzatilishi kerakligini ta’kidlagan;
Tezkor tadbir va ashyoviy dalillar: Tamagir direktor ish so‘rab kelgan ayoldan kelishilgan pulning 1 900 AQSH dollari hamda 1 million 200 ming so‘mini naqd shaklda pora tariqasida qabul qilib olayotgan mahal huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan ashyoviy dalillar bilan jinoyat ustida qo‘lga olingan.
Sud hukmi: Qanday jazo tayinlandi?
Sud majlisida sobiq maktab direktori o‘z aybiga to‘liq iqror bo‘lib, qilgan ishidan chin ko‘ngildan pushaymonligini bayon etdi:
Moddalar bo‘yicha ayblov: Sud hukmiga binoan S.K. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi (Pora olish) va 211-moddasi (Pora berish, ishtirokchilikda) bilan aybdor deb topildi;
Tayinlangan jazo: Sudlangan shaxsga 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi;
Mansab cheklovi: Shuningdek, sud hukmi bilan u 1,5 yil muddatga davlat ishtirokidagi tashkilot va muassasalarda mansabdorlik hamda moddiy javobgarlik yuklatilgan lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum etildi.
Ushbu sud hukmi ta’lim tizimida korrupsiyaga yo‘l qo‘ygan va fuqarolarning ishsizligi hamda muhtojligidan noqonuniy manfaat ko‘rishga uringan har qanday rahbarning jazosiz qolmasligini ko‘rsatuvchi qat’iy ogohlantirish bo‘ldi.
Izohlar 0
…