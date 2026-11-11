«Messi va Ronaldudan ham kuchli»: Stiven Jerrard Lamin Yamal haqida shov-shuvli bayonot berdi

2 daqiqa o'qish75
«Messi va Ronaldudan ham kuchli»: Stiven Jerrard Lamin Yamal haqida shov-shuvli bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Stiven Jerrard «Barselona» va Ispaniya terma jamoasi hujumchisi Lamin Yamalning 19 yoshdagi o‘yin darajasi Lionel Messi va Krishtianu Ronalduning o‘sha davrdagi ko‘rsatkichlaridan yuqori ekanini ta’kidladi.
  • Sobiq futbolchining so‘zlariga ko‘ra, ispaniyalik vinger rivojlanish sur’ati va o‘yinga ta’siri bo‘yicha afsonaviy futbolchilardan oldinda turibdi.

Angliya futboli va «Liverpul» klubining afsonaviy sardori Stiven Jerrard «Barselona» hamda Ispaniya terma jamoasi hujumchisi Lamin Yamalning iqtidoriga baho berar ekan, futbol jamoatchiligini larzaga solgan mulohazani ilgari surdi. Britaniyaning The Touchline nashriga bergan intervyusida sobiq yarim himoyachi yosh iste’dod egasini zamonaviy futbolning ikki buyuk namoyandasi — Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu bilan ochiq taqqosladi.

«Rivojlanish bobida ulardan oldinda»: Jerrardning tahlili

Stiven Jerrard futbol tarixidagi eng katta raqobatchilarning aynan 19 yoshlik davrini eslab, ispaniyalik vingerning bu yoshdagi salohiyati va maydondagi qarorlari Messi hamda Ronalduning o‘sha paytdagi o‘yinidan ancha ustun ekanini ta’kidladi:

«Lamin Yamal 19 yoshida Krishtianu Ronaldu va Lionel Messidan ham yuqori darajada o‘ynamoqda. Ularni aynan 19 yoshdagi holatida solishtirsak, rivojlanish darajasi va o‘yinga ta’siri bo‘yicha Lamin Yamal yaqqol oldinda turadi».

Yamalning katta futbolga kirib kelishi haqiqatan ham misli ko‘rilmagan tezlikda sodir bo‘ldi. U kataloniyaliklarning asosiy jamoasida ilk bor 2023 yilning aprelida, bor-yo‘g‘i 15 yoshida debyut qilgan edi. 2024 yilgi Yevropa chempionatida esa Ispaniya bilan birgalikda qit’a chempioni bo‘libgina qolmay, yirik xalqaro turnir finalida maydonga tushgan tarixdagi eng yosh futbolchi sifatida rekord o‘rnatdi.

Ko‘rsatkich / Mezon

Lamin Yamalning hozirgi statistikasi va natijalari

Yoshi va klub/terma jamoasi

19 yosh, «Barselona» va Ispaniya milliy terma jamoasi

Debyut sanasi

2023 yil aprel (atigi 15 yoshida katta futbolga qadam qo‘ygan)

Joriy mavsum ko‘rsatkichi

16 ta o‘yinda 13 ta gol va 12 ta golli uzatma (jami 25 samarali ochko)

Bozor qiymati

220 million yevro (Transfermarkt talqini bo‘yicha dunyodagi eng qimmat futbolchi)

Xalqaro yutuqlari

Yevro-2024 g‘olibi, final tarixidagi eng yosh futbolchi

Shaxsiy sovrinlari

Ketma-ket 3 marta dunyoning eng yaxshi yosh futbolchisi unvoni sohibi

«Messi va Ronaldu 19 yoshida endigina katta futbolga moslashayotgan bo‘lsa, Yamal bu yoshda allaqachon Yevropa chempioni bo‘lib, har bir uchrashuv taqdirini yakka o‘zi hal qilmoqda».

220 million yevrolik mutlaq rekord

Joriy mavsumda ko‘rsatayotgan sermahsullik Laminni sayyoraning eng xavfli hujumchisiga aylantirdi — u 16 uchrashuvning o‘zidayoq 13 ta to‘p kiritib, sheriklariga 12 ta golli pas uzatishga muvaffaq bo‘ldi. Transfermarkt portali uning transfer qiymatini astronomik 220 million yevroga baholamoqda.

Shuningdek, ketma-ket uch marotaba yer yuzining eng yaxshi yosh o‘yinchisi mukofotini qo‘lga kiritgan Yamalning hozirgi rivojlanish sur’ati yaqin yillarda uni «Oltin to‘p» sovrinining mutlaq da’vogariga aylantirishi shubhasiz.

Sizningcha ham, 19 yoshli Lamin Yamal o‘z tengqurligi davridagi Messi va Ronaldudan kuchliroqmi yoki ularning uzoq yillik barqarorligiga yetish uchun unga hali vaqt kerakmi? Munosabatingizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari