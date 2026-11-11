«Messi va Ronaldudan ham kuchli»: Stiven Jerrard Lamin Yamal haqida shov-shuvli bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Stiven Jerrard «Barselona» va Ispaniya terma jamoasi hujumchisi Lamin Yamalning 19 yoshdagi o‘yin darajasi Lionel Messi va Krishtianu Ronalduning o‘sha davrdagi ko‘rsatkichlaridan yuqori ekanini ta’kidladi.
- Sobiq futbolchining so‘zlariga ko‘ra, ispaniyalik vinger rivojlanish sur’ati va o‘yinga ta’siri bo‘yicha afsonaviy futbolchilardan oldinda turibdi.
Angliya futboli va «Liverpul» klubining afsonaviy sardori Stiven Jerrard «Barselona» hamda Ispaniya terma jamoasi hujumchisi Lamin Yamalning iqtidoriga baho berar ekan, futbol jamoatchiligini larzaga solgan mulohazani ilgari surdi. Britaniyaning The Touchline nashriga bergan intervyusida sobiq yarim himoyachi yosh iste’dod egasini zamonaviy futbolning ikki buyuk namoyandasi — Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu bilan ochiq taqqosladi.
«Rivojlanish bobida ulardan oldinda»: Jerrardning tahlili
Stiven Jerrard futbol tarixidagi eng katta raqobatchilarning aynan 19 yoshlik davrini eslab, ispaniyalik vingerning bu yoshdagi salohiyati va maydondagi qarorlari Messi hamda Ronalduning o‘sha paytdagi o‘yinidan ancha ustun ekanini ta’kidladi:
«Lamin Yamal 19 yoshida Krishtianu Ronaldu va Lionel Messidan ham yuqori darajada o‘ynamoqda. Ularni aynan 19 yoshdagi holatida solishtirsak, rivojlanish darajasi va o‘yinga ta’siri bo‘yicha Lamin Yamal yaqqol oldinda turadi».
Yamalning katta futbolga kirib kelishi haqiqatan ham misli ko‘rilmagan tezlikda sodir bo‘ldi. U kataloniyaliklarning asosiy jamoasida ilk bor 2023 yilning aprelida, bor-yo‘g‘i 15 yoshida debyut qilgan edi. 2024 yilgi Yevropa chempionatida esa Ispaniya bilan birgalikda qit’a chempioni bo‘libgina qolmay, yirik xalqaro turnir finalida maydonga tushgan tarixdagi eng yosh futbolchi sifatida rekord o‘rnatdi.
Ko‘rsatkich / Mezon
Lamin Yamalning hozirgi statistikasi va natijalari
Yoshi va klub/terma jamoasi
19 yosh, «Barselona» va Ispaniya milliy terma jamoasi
Debyut sanasi
2023 yil aprel (atigi 15 yoshida katta futbolga qadam qo‘ygan)
Joriy mavsum ko‘rsatkichi
16 ta o‘yinda 13 ta gol va 12 ta golli uzatma (jami 25 samarali ochko)
Bozor qiymati
220 million yevro (Transfermarkt talqini bo‘yicha dunyodagi eng qimmat futbolchi)
Xalqaro yutuqlari
Yevro-2024 g‘olibi, final tarixidagi eng yosh futbolchi
Shaxsiy sovrinlari
Ketma-ket 3 marta dunyoning eng yaxshi yosh futbolchisi unvoni sohibi
«Messi va Ronaldu 19 yoshida endigina katta futbolga moslashayotgan bo‘lsa, Yamal bu yoshda allaqachon Yevropa chempioni bo‘lib, har bir uchrashuv taqdirini yakka o‘zi hal qilmoqda».
220 million yevrolik mutlaq rekord
Joriy mavsumda ko‘rsatayotgan sermahsullik Laminni sayyoraning eng xavfli hujumchisiga aylantirdi — u 16 uchrashuvning o‘zidayoq 13 ta to‘p kiritib, sheriklariga 12 ta golli pas uzatishga muvaffaq bo‘ldi. Transfermarkt portali uning transfer qiymatini astronomik 220 million yevroga baholamoqda.
Shuningdek, ketma-ket uch marotaba yer yuzining eng yaxshi yosh o‘yinchisi mukofotini qo‘lga kiritgan Yamalning hozirgi rivojlanish sur’ati yaqin yillarda uni «Oltin to‘p» sovrinining mutlaq da’vogariga aylantirishi shubhasiz.
Sizningcha ham, 19 yoshli Lamin Yamal o‘z tengqurligi davridagi Messi va Ronaldudan kuchliroqmi yoki ularning uzoq yillik barqarorligiga yetish uchun unga hali vaqt kerakmi? Munosabatingizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…